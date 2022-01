ETTERFORSKER FRIHETSBERØVELSE: Politiet i Innlandet hadde søndag væpnet aksjon i forbindelse med at en mann i 20-årene skal ha blitt frihetsberøvet. Mannen kom til rette sent søndag kveld.

Tolga: Savnet 20-åring meldte selv fra om at han var frigitt

TOLGA/OSLO (VG) Den savnede 20-åringen skal selv ha meldt fra til pårørende om at han var frigitt etter frihetsberøvelse.

Mannen hadde da vært savnet i nær ett døgn.

Ingen er foreløpig siktet for frihetsberøvelse, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding mandag formiddag.







Det er foreløpig uklar hvor mannen ble frigitt, og hvordan tilstanden til mannen er.

Det var natt til søndag rundt klokken 02 at politiet fikk melding om at tre personer hadde blitt utsatt for vold på en privatadresse i Tolga i Østerdalen.

Ett av de tre ofrene, en mann i 20-årene, ble tatt med av de mistenkte etter voldsutøvelsen.

De to andre personene som ble utsatt for vold, skal ha fått behandling for skadene på legevakten. De betegnes ikke som alvorlig skadet.

Hele søndag holdt politiet en massiv væpnet aksjon, med bistand fra blant annet Trøndelag politidistrikt. Det ble satt opp flere kontrollposter på en rekke veier i området, og VG fikk inn flere tips om at tungt bevæpnet politi hadde stanset biler, og at det skal ha blitt gjort søk i biler.

Politiet uttalte søndag at det foreløpig ikke var noe som tydet på at ofrene var tilfeldige.

De opplyste sent søndag kveld at de har en formening om motivet og at de jobber ut fra flere hypoteser.

De har blant annet sikret spor på åstedet, og de har også mottatt tips om blant annet et kjøretøy som de undersøker videre.