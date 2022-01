ETTERFORSKER FRIHETSBERØVELSE: Politiet i Innlandet hadde søndag væpnet aksjon i forbindelse med at en mann i 20-årene skal ha blitt frihetsberøvet. Mannen kom til rette sent søndag kveld.

Tolga-saken: 20-åringen og hans foreldre ble angrepet

TOLGA/OSLO (VG) Ukjente gjerningspersoner skal ha angrepet 20-åringen og hans foreldre - før de tok med seg den unge mannen.

20-åringens bistandsadvokat Helge Hartz bekrefter til TV2 at det er foreldrene til den unge mannen som er de to fornærmede som også ble utsatt for vold på en privat adresse i Tolga natt til søndag.

Sønnen ble deretter tatt med, før han nær et døgn senere selv meldte fra til sine pårørende om at han var blitt frigitt.







Ingen er foreløpig siktet for frihetsberøvelse, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding mandag formiddag.

– Tilstanden hans er stabil og etter omstendighetene har han det greit. Jeg ønsker ikke å si noe mer enn det, av hensyn til etterforskningen og av hensyn til fornærmede, sier politiadvokat Vibeke Stolp Ekeland til VG.

Mannen får helsehjelp, og det har ifølge Ekeland foreløpig ikke vært mulig for politiet å avhøre ham på grunn av omstendighetene i saken og på grunn av 20-åringens tilstand.

– Vi håper å få gjennomført avhør av ham så snart som mulig, men vi må se an tilstanden hans for å se når det er gjennomførbart, sier hun.

Har en formening om motiv

Det var natt til søndag rundt klokken 02 at politiet fikk melding om at tre personer hadde blitt utsatt for vold på en privatadresse i Tolga i Østerdalen.

Ett av de tre ofrene, en mann i 20-årene, ble tatt med av de mistenkte etter voldsutøvelsen.

Politiadvokaten vil ikke si hvor mannen befant seg da han meldte fra om at han var frigitt, men bekrefter at det var et sted i Norge.

– Etter vår oppfatning vil den opplysningen kunne skade etterforskningen. Vi vil heller ikke gå ut med opplysninger om omstendigheter rundt dette, sier hun.

Politiet har uttalt at det foreløpig ikke er noe som tyder på at ofrene var tilfeldige.

Hun sier at de har en formening om motivet, men vil ikke utdype dette. Hun ønsker heller ikke å kommentere om den fornærmede mannen er kjent for dem fra før.

– Har dere en formening om hvem som står bak?

– Vi har informasjon i saken som vi jobber med når det gjelder gjerningspersoner, men vi har ikke noen siktet i saken nå.

– Har dere noen mistenkte?

– Det vil jeg ikke kommentere.

– Mener dere at han fremdeles er i fare?

– Den akutte faren som han befant seg i tidligere i etterforskningen er ikke der i like stor styrke, utover det ønsker vi ikke å gi noen opplysninger om det, sier hun.

Innlandet politidistrikt har foreløpig ikke bistand fra andre politidistrikter eller Kripos i etterforskningen av saken, sier Ekeland.

Traumatisk for familien

Helge Hartz er blitt oppnevnt som bistandsadvokat for 20-åringen. Han sier at hendelsen har vært svært traumatisk for 20-åringen og hans foreldre.

– Men han har kommet til rette og jeg bistår hele familien, sier advokaten til VG.

De to andre personene som ble utsatt for vold, skal ha fått behandling for skadene på legevakten. De betegnes ikke som alvorlig skadet.

– Han har forklart seg om hendelsen slik han opplevde det. Etter forholdene tatt i betraktning så er han fysisk i ok form. Men det han har vært gjennom er noe ingen vil oppleve, så det er vanskelig å si noe om ettervirkningene her, sier Hartz.

Hele søndag holdt politiet en massiv væpnet aksjon, med bistand fra blant annet Trøndelag politidistrikt. Det ble satt opp flere kontrollposter på en rekke veier i området, og VG fikk inn flere tips om at tungt bevæpnet politi hadde stanset biler, og at det skal ha blitt gjort søk i biler.

De har blant annet sikret spor på åstedet, og de har også mottatt tips om blant annet et kjøretøy som de undersøker videre.