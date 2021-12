VENT LITT NÅ: Fly, bil, buss, tog og ... flaggermus? Da VG-tipseren ikke fikk velge «båt» som alternativ – men flaggermus – tok hun kontakt med service.

Innreiseskjema hadde «flaggermus» som transportalternativ

Ved ankomst til Norge, må alle innreisende fylle ut et skjema på entrynorway.com. Et litt uvanlig svaralternativ kan ha skapt forvirring blant reisende.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Min kone kom hjem fra Danmark, og ville registrere seg for innreise til Norge på entrynorway.no. Hun ble forbauset da «båt» ikke var oppført som innreisemetode. Derimot var flaggermus oppført, forteller en tipser VG har vært i kontakt med.

Da de tok kontakt med «callsenteret» for å informere om det de antok var en feil, ble forbauselsen enda større:

Ifølge tipseren fikk de beskjed om at «dette var en vanlig spøk blant it-folkene».

– Ganske så useriøst, sier vedkommende, som har gitt VG tillatelse til å gjengi sin historie.

Fra og med 26. november, har alle innreisende til Norge måtte registrere seg på entrynorway.com når de ankommer Norge.

Også andre VG-lesere har sendt bilder og tipset om det pussige svaralternativet. Nå har VG fått en forklaringen på hva som har skjedd.

Båt eller bat?

Odd Skarbomyr, pressevakt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, sier at de er kjent med at noen brukere kan oppleve at svaralternativet «båt» blir feilaktig oversatt ved bruk av innreiseregisteret.

– Det skyldes oversettingsproblematikk på brukerens utstyr, hvor oversettingsprogramvare på telefonen eller i nettleseren feilaktig tolker ordet «båt».

Reisemåten «båt» blir tolket som «bat», som igjen blir oversatt til «flaggermus», forklarer han.

Dette er fordi «bat» betyr «flaggermus» på engelsk.

– Beklagelig

– Vi har bedt vår leverandør om å gjennomføre en språkendring, slik at svaralternativet «båt» blir erstattet med «fartøy» på de norske sidene i innreiseregisteret, opplyser Skarbomyr.

Avslutningsvis sier han at de ikke er kjent med at Callsenteret har svart at «dette er en vanlig spøk blant it-folkene».

– Dersom det har skjedd, er det beklagelig, og vi vil ta det opp i videre dialog med Callsenteret.