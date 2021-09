FIKK BOLIG: Tellef Inge Mørland har hatt leilighet i Oslo og Arendal i fire år og samtidig pendlerbolig i hovedstaden.

Hadde leilighet i Oslo – fikk pendlerbolig fra Stortinget

Aps Tellef Inge Mørland bor i gratis pendlerleilighet fra Stortinget samtidig som han eier en egen leilighet i hovedstaden. Han synes at hans egen leilighet er for liten til å bo i over tid.

Publisert: Nå nettopp

Stortinget stiller opp gratis pendlerbolig til representanter som er folkeregistrert eller bor over 40 kilometer unna Stortinget.

Da stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland ble innvalgt for Arbeiderpartiet i 2017 søkte han om og fikk innvilget pendlerbolig i Oslo, samtidig som han eide en leilighet i Oslo og en i Arendal.

Han sier at hans egen leilighet i Oslo er litt «snau» og foretrekker å bo i den 65 kvadratmeter store stortingsleiligheten.

– Selv om det går fint an å bo på 38 kvadratmeter, vil det over fire år eller lengre tid oppleves som noe snaut, skriver Mørland i en e-post til VG.

Han sier at han har leid ut leiligheten sin i perioder.

Oppga ikke Oslo-leilighet

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad sier han er «lei seg» etter Aftenpostens pendlerbolig-avsløring søndag kveld.

Avisen avslørte at statsråden fikk gratis pendlerbolig, var folkeregistrert på gutterommet i Evje og fikk leieinntekter i deler av perioden fra en tomannsbolig familien eide på Lillestrøm.

Mørland sier at han byttet på å bo i Oslo-leiligheten og i Arendal da han ble innvalgt, men sier at han hadde flest døgn i Arendal og var folkeregistrert der.

Han oppga ikke Oslo-leiligheten da han søkte Stortinget om pendlerbolig, men mener at han ikke har gitt uriktige opplysninger.

– Jeg har oppgitt boligen min i Arendal, men ikke den i Oslo, da jeg opplevde at det var leiligheten min i Arendal som skulle ligge til grunn for søknaden. Jeg vurderte også på det tidspunktet om jeg skulle selge leiligheten i Oslo, skriver Mørland i en e-post.

VG har tirsdag ettermiddag kontaktet Stortinget for en kommentar, men foreløpig ikke fått svar.

VILLE STRAMME INN: Bjørnar Moxnes ville stramme inn reglene for pendlerboliger. Tellef Inge Mørland og Arbeiderpartiet mente det var riktig å beholde dagens regelverk. Her ved Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Avviser feil

Han sier at praksisen med at man kan eie i Oslo og få gratis pendlerbolig av Stortinget samtidig ble bekreftet for to år siden.

Han viser til at Rødt i 2019 foreslo at man ikke kunne få pendlerbolig hvis man hadde en eller flere boliger innenfor 40 kilometersgrensen, men bare SV og MDG støttet Rødt-forslaget av de andre partiene.

Bakgrunnen var at DN avslørte at Frps Himanshu Gulati fikk dekket pendlerleilighet i Oslo, samtidig som han eide fire leiligheter i hovedstaden.

– Det prinsipielle i dette ble behandlet av Stortinget etter Gulati-saken, i juni 2019. Prinsippet i regelverket jeg har fulgt slo der flertallet eksplisitt fast, mot Rødt, MDG og SV sine stemmer, sier Mørland.

REPRESENTANT: Tellef Inge Mørland har representert Arbeiderpartiet fra Agder siden 2017. Stortingsrepresentanter blir betalt 987 997 kroner per år i fast godtgjørelse.

– Ikke urimelig

Mørland anslår at han i løpet av stortingsperioden har fått leieinntekter fra Oslo-leiligheten sin på 90.000 kroner, etter faste utgifter og skatt.

Han anslår at han før coronaen har vært hjemme i Arendal annenhver helg, i mange av de møtefrie ukene og når det har vært lokale møter i partiet eller med næringsliv og organisasjoner.

I løpet valgkampen sier han at han nesten bare har vært i Arendal, bortsett fra når han har vært på dagsreiser i regionen.

– Synes du det er rimelig at skattebetalerne skal betale for gratis pendlerbolig til representanter som allerede eier eller kjøper seg bolig i Oslo?

– Det vil det sikkert være ulike meninger om. Jeg mener ikke det er urimelig, forutsatt at man har utgifter til bolig i valgkretsen man representerer. Det vil jo selvsagt også kunne være et alternativ å selge boligen i Arendal, til fordel for egen bolig i Oslo, skriver Mørland.