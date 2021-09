SATT SPOR: Lena forteller at hun har vært preget av hendelsene helt frem til i dag.

Tengs-siktede stjal truser og videoer fra Lena: − Jeg ble rystet

SLOTTSPARKEN (VG) Mannen som nå er siktet for drap på Birgitte Tengs og mistenkt for drap på Tina Jørgensen har tidligere blitt dømt for flere forhold. I 2003 brøt han seg inn hos Lena og stjal flere private gjenstander.

Av Lars Hægeland , Markus Tobiassen og Gabriel Aas Skålevik (foto)

– Jeg ble rystet da jeg fikk den beskjeden om at han er tatt, sier Lena til VG. Hun ønsker ikke å bli identifisert med fullt navn, men ønsker å fortelle om de ubehagelige opplevelsene med mannen som nå er siktet i drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen.

Den siktede mannen ble fredag varetektsfengslet i fire uker. Han nekter straffskyld, og for å ha hatt noen befatning med disse to sakene, ifølge forsvareren Stian Kristiansen.

VG møter Lena i Slottsparken i Oslo, hvor hun for tiden er på ferie.

Lena satt på flyet på vei til hovedstaden da SMS-ene fra venner og bekjente begynte å tikke inn. De hadde alle sett nyheten om at mannen var tatt av politiet.

– Jeg skjønte fort at det var han samme som jeg selv har vært utsatt for og har vel egentlig hatt en følelse lenge av at det kan være rett person, sier 51-åringen.

Ble frastjålet truser og private filmopptak

En novemberkveld i 2003 sover Lena, som da er tidlig i 30-årene, over hos kjæresten i Stavanger. Samtidig har en mann tatt seg inn i huset hennes i samme by og er i full gang med å plukke med seg gjenstander fra soverommet hennes. Han tar med seg undertøy, parfyme, familievideoer og verktøy.

– Han brukte tid på å finne de fineste tingene. Han løftet opp og plukket nøye ut hvilke ting han tok med seg, sier Lena.

Gabriel Aas Skålevik, VG

Da hun oppdaget tyveriet var hun med ett sikker på hvem det måtte være, det var bare ett år siden hun sist hadde truffet mannen. En junikveld var hun på vei hjem fra en bytur i Stavanger sentrum. Hun ville hjem fort og haiket. Da mannen kom kjørende forbi, hoppet hun inn. I bilen satt mannen ikledd dameklær, som han unnskyldte med at han hadde vært i et utdrikningslag.

Da de kom frem til Lenas hus spurte mannen om han kunne få komme inn og skifte før han tok fergen over fjorden. Lena slapp mannen inn på soverommet så han fikk skiftet.

Det Lena ikke visste på det tidspunktet var at mannen tok med seg flere av hennes private gjenstander. Det oppdaget hun ikke før noen dager senere.

En kveld noen uker senere dukket mannen igjen opp på døren og ville ha Lena med på fest. Hun forteller at hun var glad for at hun hadde besøk og derfor kunne vise ham bort.

Mannen ble senere dømt for blant annet tyveriet hos Lena.

Stjal bilder fra ultralyd

Møtene med mannen har i ettertid satt dype spor. Hun orker ikke bo i hus med soverom i første etasje og blir veldig urolig om hun mister private ting, forteller hun.

– Det å ligge med alarm på om natten og være redd for at noen skal kikke inn soveromsvinduet ditt, eller at noen forfølger deg, gjør at man går rundt og er konstant stresset.

– Det verste var å bli frastjålet videofilmer med private opptak av familien på. Det var til og med bilder fra ultralyd med mitt første barn. De har jeg aldri fått igjen og de ble aldri funnet, sier Lena.

Dømt flere ganger tidligere

Lena er ikke alene. Mannen ble i 2005 dømt for flere forhold som lignet på Lenas opplevelse. Det hun opplevde var også en del av denne dommen.

I tillegg til hendelsene i huset til Lena er han dømt for å ha stjålet en rekke sko fra flere ulike kvinner i oljebyen i tidsrommet mellom 2001–2004.

– Siktede forklarte at han når han er ensom, som han i lange perioder har vært opp gjennom årene, får en slags seksuell tenning av å tilegne seg sko og andre gjenstander tilhørende kvinner, heter det i dommen.

I 1996 ble han dømt for å ha ringt to kvinner flere ganger, hvor han henholdsvis hadde klynket og hulket i røret til den ene, mens han hadde stønnet og pest i røret med den andre.

Retten la i dommen vekt på at oppringningene hadde en tydelig seksuell hentydning, og at samtalene førte til betydelig uro hos de fornærmede.

Siden hendelsene tidlig på 2000-tallet har Lena flyttet en rekke ganger. I dag bor hun fortsatt i Rogaland og trives godt med livet. Hun har klart å komme seg videre.

– Jeg tror det beste om folk og er ikke en person som går rundt og frykter så mye i livet.

Ble oppringt kvelden Tina forsvant

VG har også vært i kontakt med en kvinne som snakket med den mistenkte samme kveld som Tina Jørgensen forsvant fra Stavanger sentrum. Kvinnen var da rundt 16 år.

– Jeg svarte aldri fordi jeg var på jobb. Jeg jobbet på en hurtigrute, sier hun til VG. Dårlig dekning på båten gjorde at hun ikke snakket med mannen i løpet av kvelden.

Kvinnen beskriver mannen som en drikkevenn og sier at hun ikke hadde noe nært vennskap med ham.

– Vi møttes en eller annen gang på vei hjem fra byen. Vi snakket sammen, og så gikk vi hjem og hadde nachspiel.

Hun beskriver mannen som en karismatisk person.

– Han trakk til seg oppmerksomhet og hadde et fokus til folk, en evne til å bli sett. En personlighet som folk ville være rundt og bli med, sier hun.

Politiet tok kontakt med kvinnen flere ganger etter at Tina Jørgensen forsvant.

Forsvareren til mannen, som nå er siktet for å ha drept Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, sier lørdag til NRK at han reagerer på politiets fremferd i saken.

– Jeg synes det er problematisk at politiet går ut med mistanken i Tina-saken. Det har jeg reagert på. Jeg har tatt det opp med politiet, sier advokat Stian Kristensen, til kanalen, og opplyser videre at siktede har det tøft i varetekt.

– Han nekter for å ha hatt noen befatning med disse sakene. Han reagerte med sjokk og vantro på pågripelsen, sa forsvareren til VG fredag.