DREPT: Cansel Godek ble drept i sitt hjem på Evje 30. oktober i fjor.

Spesialenheten frikjenner politiet i forbindelse med Evje-drapet

Spesialenheten for politisaker mener politiet ikke gjorde noe straffbart i forbindelse med at Cansel Godek ba om besøksforbud mot ekskjæresten.

Av NTB

Godek (22) ble 30. oktober i fjor knivstukket og drept i sin egen leilighet på Evje i Agder. Kvinnens ekskjæreste (20) har erkjent straffskyld for drap og er i tillegg tiltalt for å ha drapstruet Godek.

Spesialenheten har gransket hvordan politiet håndterte Godeks begjæring om at ekskjæresten skulle ilegges besøksforbud en måned før drapet.

«Samlet sett konkluderte Spesialenheten med at politiets håndtering av besøksforbudet hadde vært forsvarlig og innenfor det handlingsrom i tjenesteutøvelsen som ikke medfører straffansvar. Det var ikke bevismessige holdepunkter for at et straffebud var overtrådt», heter det i sammendraget av avgjørelsen, som Fædrelandsvennen gjengir.

ÅSTEDET: Politiet i Evje sentrum i forbindelse med pågripelsen etter drapet på Cansel Godek i fjor.

Agder-politiet har bekreftet at mannen var under etterforskning da kvinnen ble drept, men begjæringen om besøksforbud var ikke ferdig behandlet. Spesialenheten har nå kommet til at det ikke var tilstrekkelig grunnlag for en umiddelbar iverksettelse av et besøksforbud.

«Hverken på anmeldelsestidspunktet eller senere under etterforskningen anses politiet å ha hatt kunnskap om forhold som gjorde det påkrevd med umiddelbar utferdigelse av besøksforbud som risikoreduserende tiltak», heter det i avgjørelsen.