TO SKUTT: Natt til onsdag 25. august ble to menn, en i slutten av tenårene og en i 20-årene, skutt på Trosterud i Oslo.

Mann i 50-årene pågrepet for skytingen på Trosterud

En mann i 50-årene er pågrepet i Oslo og siktet for drapsforsøk etter at to unge menn ble skutt på Trosterud forrige uke.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi har jobbet med flere og flere opplysninger de siste dagene, men jeg vil ikke gå inn på det konkrete grunnlaget som førte til pågripelsen, sier leder for felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo-politiet, Grete Metlid, til VG tidlig tirsdag ettermiddag.

Den pågrepne mannen er pågrepet og hjemmehørende i Oslo, og han er etnisk norsk. Han er siktet for drapsforsøk etter at to menn mellom 18 og 20 år ble skutt i et boligområde på Trosterud natt til onsdag 25. august.

Begge mennene ble fraktet til sykehus med alvorlige skader. Det var bekymrede naboer som meldte fra til politiet om at de hadde hørt flere skudd denne natten.

– Vi er veldig tilbakeholdne med informasjon på nåværende tidspunkt, og kommer ikke til å si noe mer om han. Nå må vi starte etterforskning rundt ham og hans pågripelse, og se om han vil la seg avhøre, sier Metlid.

Knyttes ikke til gjengmiljøer

Meldingen om pågripelsen kom kun kort tid etter at Oslo-politiet hadde holdt pressekonferanse om skyteepisodene i hovedstaden de siste ukene.

Der sa Metlid at de ikke kunne knytte denne skytingen til noen spesielle kriminelle miljøer eller konflikter, og at de holdt alle muligheter åpne.

– Dette er en skyting ute som finner sted midt i et boligområde, og er en svært høyt prioritert sak. Dette er en sak vi ikke knytter til konflikter eller kriminelle miljøer, uttalte hun da.

Forstår at folk er urolige

De siste to ukene har det vært tre skyteepisoder i det offentlige rom i Oslo, og Metlid sa tidligere tirsdag at de ikke kunne se noen sammenheng mellom disse tre.

– Vi tar dette på største alvor, det er svært alvorlig at det skytes i det offentlig rom. Vi forstår at dette skaper uro og at man kan bli redde, uttalte hun på pressekonferansen.

Det er nå, med dagens pågripelse, pågrepet antatte gjerningspersoner i alle tre skyteepisodene.