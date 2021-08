UNDERSØKER: Politiet var på plass lørdag morgen for å innhente bevis etter skytingen.

Drept av politiet i Sarpsborg: − Det som preger alt er sorgen

Sorgen er stor for barna til den 34 år gamle mannen som ble skutt og drept av politiet, sier bistandsadvokaten. Politiet jobber fortsatt med å kartlegge hvorfor han ble skutt.

Av Vilde Elgaaen

Publisert: Nå nettopp

– Vi er såpass tidlig etter dødsfallet at de nå har fokus på å ta innover seg og bearbeide tapet. Det som preger alt er sorgen, og det strevet som det påfører den enkelte.

Det forteller Elna Kristin Holbye. Hun er bistandsadvokat for mannens to barn, og har tirsdag hatt det første møtet med dem. Hun beskriver møtet som godt, og sier hun har tatt imot de spørsmålene hun har kunnet svare på.

– De pårørende har selvfølgelig mange spørsmål. Per nå er det veldig lite som er avklart og bekreftet, men vil holder kontakten med politiet og Spesialenheten. Nå har vi i grunn bare de pressemeldingene som har kommet og det politiet har bekreftet, og det masse presse på kryss og tvers har publisert, sier Holbye.

Se video – øyenvitne kjørte forbi rett etter:

Det var lørdag morgen politiet skjøt og drepte en 34 år gammel mann på Tuneveien i Sarpsborg. Mannen ble truffet i overkroppen og beina. Politiet ønsker ikke å kommentere hvor mange skudd som ble avfyrt.

Skytingen skjedde som følge av «en akutt og kritisk situasjon», ifølge politiet, og skjedde etter at mannen, som var bevæpnet, hadde forfulgt en annen mann.

Til VG har Bryan Jay Corpuz tidligere fortalt at han ble oppsøkt av den nå avdøde mannen lørdag morgen, og at besøket endte i en dramatisk flukt i nabolaget – en historie politiet har bekreftet.

– Det kom en melding inn til operasjonssentralen fra en som møtte på de to løpende som utløste utrykningen, forteller politiadvokat Anders Svarholt.

Han jobber med etterforskningen av det som skjedde før selve skytingen fant sted.

– Den aktive delen av etterforskningen i vår sak er nå ferdig. Vi har gjennomført de avhørene vi tenker vi skal gjøre, vi har hentet inn en del spor, også elektroniske, og vi venter på en del dokumenter vi har bedt om innsyn i.

Svarholt forklarer at saken kommer til å bli henlagt da mistenkte er død, og at hensikten med etterforskningen er å klarlegge hva som har skjedd og legge til rette for en eventuell sak for voldsskadeerstatning.

Etterforskningen fortsetter

To polititjenestepersoner har fortsatt status som mistenkt i saken, opplyser etterforskningsleder Marit Oliver Storeng ved Spesialenheten for politisaker.

Hun er klar på at det ikke betyr at de har plassert skyld på noen, men at det er på bakgrunn av informasjon om at det var de to som hadde løsnet skudd i situasjonen.

– Vi har opprettet etterforskning som følge av vår etterforskningsplikt når noen dør eller blir alvorlig skadet i tilknytning til politiets tjenesteutøvelse.

– Etterforskningen retter seg mot tjenestehandlingene den enkelte tjenesteperson utførte, i dette tilfellet bruken av skytevåpen, og de gis derfor status som mistenkt og mistenktes rettigheter når de i avhør skal forklare seg om dette.

Som mistenkt i en sak har de rett på forsvarer. Storeng sier de ikke har fått opplyst om at det er oppnevnt forsvarere.

Har du tips eller video? Kontakt våre journalister.

SKUDD: Kriminalteknikere undersøkte lørdag asfalten nær der skytingen fant sted.

Det var tre politipatruljer som ble sendt til Tuneveien da meldingen kom inn til operasjonssentralen. Det er to av tre i den første patruljen på stedet som er mistenkt for å ha løsnet skudd.

– Vi har tatt tjenestevåpnene i beslag. De vil bli kriminalteknisk undersøkt. Det er snakk om politiets tjenestevåpen, en pistol og en MP5, sier etterforskningslederen.

Når saken vil være ferdig etterforsket av Spesialenheten er det for tidlig å si noe om, forteller hun. De avventer flere rapporter, blant annet undersøkelser av våpnene og avdødes klær.

– Vi jobber med saken nå og den er prioritert hos oss, men for at vi skal kunne få danne oss det hele og fulle bildet må vi få samlet undersøkelsene som er gjort nå med kriminaltekniske undersøkelser, rapporter fra Kripos og den endelige obduksjonsrapporten.

KARTLEGGER: Krimteknikere var lørdag på plass i Sarpsborg for å samle bevismateriale.

Politiet har tidligere bekreftet at 34-åringen ble skutt i bein og overkropp. Storeng ønsker ikke å kommentere hvor mange skudd som ble avfyrt.

– Vi har ikke fått fastslått hvor han ble skutt først. Det er helt sentralt i etterforskningen, og der må vi avvente undersøkelsene. Det må sammenholdes med opplysninger fra avhør.

Hvorvidt patruljen nylig hadde gjennomgått våpentrening ønsker ikke etterforskningslederen å kommentere.

– Det er eventuelt detaljer fra avhør som jeg ikke kan uttale meg om.

På spørsmål om polititjenestepersonene var utstyrt med elektrosjokkpistol sier Storeng at de ikke har opplysninger om at patruljen hadde det.

– Det er også en prøveordning foreløpig som ikke så mange tjenestepersoner har, sier hun.