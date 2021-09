forrige

Lever Sp-draumen i Luster

LUSTER (VG) Dei nektar å slå seg saman med andre. Dei vil ikkje legge ned grendeskulane. Og dei har ei slags kloning av Trygve Slagsvold Vedum som ordførar.

Velkomen til Senterpartiet sin kommunedraum, Luster i Sogn.

Her røysta annankvar veljar på partiet under det siste valet. Den siste nedgangen på dei nasjonale partimålingane for partiet, bit ikkje på den nøkterne lustringen.

Leitar du etter dramadronningar og folk med sans for å overdrive?

Ikkje dra til Luster. Kommunen som i stor grad består av folk, sauer og storfe frå bygdene Skjolden, Fortun, Luster, Gaupne, Jostedal, Marifjøra, Hafslo, Solvorn og Veitastrond, er kjende for å stå med føtene godt planta på jorda.

SPØRJETIME: - Han kjenner eg veldig godt, svarar Ivar Kvalen då elevane på Hafslo skule har spørjetime med ordføraren. Dei lurer på om han kjenner bygdefolk - og på kva som er den kjedelegaste saka han har handsama.

Ordførar Ivar Kvalen (48), har glimt i auga, ler mykje og snakkar med alle. Han kjenner også utruleg mange av innbyggarane etter ti år som ordførar.

I demokrati-timen på Hafslo skule, spør mange av elevane om han kjenner han Hermann Odd Stein og ei heil rekke andre lokale namn.

- Ja, han kjenner eg, svarar ordføraren. - Kjenner du bestefar min, spør ein annan elev. - Eg kjenner han veldig godt. Han flytta til Luster då eg var liten gut. Vi har jobba i lag, svarar Kvalen.

Råsterk ordførar

Han blir stundom omtala som Norges sterkaste ordførar. Årsaka er at han vart utfordra til å trekke ein diger lastebil 25 meter på asfalt etter ei strongman-tevling. Etter litt overtaling tok Kvalen utfordringa. Han drog tonnevis med lastebil over målstreken etter at deltakarane hadde avslutta konkurransen.

Dressjakka rakna, eit blodkar rauk. Men Kvalen fekk synt ein fysisk styrke han sjølv knapt visste at han hadde.

No brukar han noko av kreftene på å skyve Trygve Slagsvold Vedum og Sp nasjonalt inn i regjeringskontora. Kvalen er overtydd om at det går rette vegen att no - etter den kraftige nedgangen på målingane i slutten av august.

– 20 prosent i vinter var nesten eventyrleg. Nesten så eg ikkje trudde på det. Eg har vore med i gode og vonde dagar. Håpet er at vi kan lande på 15. Eg er ein nøktern hafslobygding, og kjem slett ikkje til å klage på 13-14 prosent heller. Hugs, eg har vore med på val der vi fekk 5,6 og 5 prosent.

UNG BONDE: Olav Høyheim Einan (32) blir forstyrra under arbeidet med ei vasspumpe – og køyrer opp att på garden med traktoren når VG kjem på vitjing.

Oppe i lia med storslått utsikt over spegelblanke Hafslovatnet, driv heiltidsbonde Olav Høyheim Einan (32) eit typisk vestlandsbruk med sauer, jordbær og skog.

Han legg merke til at jamnaldringar i byane har årsinntekter som langt overgår det han sit att med - sjølv med jobbing seint og tidleg, jamvel i dei fleste helgane.

– Meir naturleg Sp-nivå

Høyheim Einan måtte trø til og ta over bruket som 23-åring etter at faren døydde av hjarteinfarkt. No satsar han på at Sp i regjering skal gi litt meir drahjelp for bøndene.

– Dei siste åra har nok inntektene i jordbruket opplevd eit gap i høve til både prisauke og lønsauke for andre. Eg ventar at Sp kan bidra til å tette det gapet, seier bonden.

Han er lågmælt og litt beskjeden.

– Det blir både jobb og livsstil samtidig. Hadde økonomien vore litt betre, kunne ein leigt inn litt hjelp også på arbeidstoppar - som under lamminga i april og mai. Då er heldigvis kona med og hjelper meg. Ho får nokre friveker frå arbeidet i eldreomsorga.

VEGSIKRING: Eit arbeidslag frå Sirdal i Rogaland lagar solid autovern i betong på den smale vegen til vesle Veitastrond. Eit skilt varslar opptil to timar venting for å passere spesialmaskina som «rullar ut» vegsikringa.

Bonden meiner Senterpartiet er kome ned på eit meir naturleg nivå no etter at dei flaug vel høgt i vinter.

– Det er nok ikkje så sikkert med regjeringsskifte som det såg ut til for nokre månader sidan. No er nivået meir naturleg for Sp enn 20 prosent - som nok var vel høgt, seier bonden. Han er iført ei sveitt og skiten T-skjorte etter at han har ordna med vasspumpa som forsyner åker og eng med Hafslovatn.

Veitastrond

Ein dryg halvtime frå Hafslo langs smal og rasfarleg veg mellom bratte fjell og eit vatn - kjem vi til idylliske Veitastrond. Det er eit av dei minste bygdelaga i Luster med eigen pub, nærbutikk og ein grendeskule som har vore nede i tre elevar. Men skulen fekk leve.

Rektor Elisabeth Alme (28) er fersk som skuleleiar. Elevtalet er mangedobla til 13 elevar.

Alme synest ikkje det er for få elevar til å ha eit forsvarleg fagleg og sosialt miljø.

– Nei, dette går heilt fint. Alle går fint saman. Men eg kan tenke meg at dersom du er ein elev som skil deg ut litt, så er det kanskje ikkje like enkelt å bli med i leik og samtalar. Men dette går altså heilt fint her på tvers av årstrinna, forsikrar rektoren.

Ho har merka seg at Senterpartiet i Luster har verna grendeskulane.

– Det er kjempeviktig. Alternativet her er at borna reiser med buss herifrå ein time før skulen i nabobygda Hafslo startar. Det går berre ikkje an, understrekar rektoren som fortel om eit tett samhald i den vesle bygda der alle kjenner alle.

DROPPAR 20-TALET: Ivar Kvalen har plassert over 100 kilo ordførar rett oppå 20-talet på den utandørs matte-matta på Hafslo skule. Også 13-14 og aller helst 15 prosent vil vere eit godt Sp-val, meiner Senterparti-ordføraren.

Richard Nes (38) har sjølv born på skulen. Han er innfødd veitastrending, og driv nærbutikken saman med kona. Nes trur eit skifte av regjering er viktig for å sikre framtid i små bygder som Veitastrond.

– Det er komen ein ny optimisme hit. Eg driv nærbutikken her saman med kona. Ho er frå Aurskog/Høland. Vi har bestemt oss for å satse her, sier Nes som i tillegg til å drive butikken stiller opp som lærarvikar på skulen når det trengs.

Han er ein av mange som er sikker Sp-veljar i bygda.

– Det er eit parti som lokalt stiller opp for små bygder som dette. Vi har fått økonomisk stønad av kommunen for å drive butikken her. Og grendeskulen blir satsa på. Eg er ikkje så sikker på om det hadde skjedd dersom Luster hadde slått seg saman med nabokommunen, seier Nes.

BUTIKKSJEF OG LÆRARVIKAR: Richard Nes har norsktime med nokre elevar i sofa-klasserommet. Til vanleg styrer han nærbutikken lenger borte i gata.

Det er forresten Senterpartiet som har ordføraren i nabokommunen Sogndal også. Men han Arnstein Menes er ikkje i nærleiken av oppslutnaden til han Ivar ordførar i Luster.

Ivar Kvalen har ingen planar om å dra i gong noko nytt ordskifte om kommuneamanslåing.

– Dersom vi med så mange bygdelag skal oppretthalde dei som livskraftige, så gjer vi nok det best med å styre sjølv. Dette er ikkje svart-kvitt. Det er mange fordeler med samanslåing, men vi vektla nok ulempene tyngst. Utkantane i Luster hadde nok blitt enno større utkantar i ein større kommune, trur han.

– De vil ikkje dele kraftrikdomen med nabokommunen?

– Tjaaa, litt av forklaringa ligg nok der også. Det er nokre millionar som står på spel. Lustringane var ikkje- og er nok framleis ikkje interessert i samanslåing, svarar Luster-ordføraen.

Framfor elevane i demokrati-timen på Hafslo skule seier Sp-ordføraren til elevane at det er to statsministerkandidatar; Erna og Jonas.

Vedum blir ikkje nemnt med eit ord.

– Du la merke til det, ja. Eg passar meg litt for å framheve eige parti for mykje, forklarar Kvalen og flirer att.

– Korleis ser du på Sp og SV i same regjering?

– I utgangspunktet ser eg føre meg ei regjering med Sp og Ap. Men det er valresultatet som må vise korleis ein skal setje saman ei regjering. Om det blir med SV eller mellompartia - det må partileiinga få bestemme.