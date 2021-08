forrige

Solberg om krisemålingene: − En utfordring vi skal klare

ÅLESUND/MOLDE/VESTNES (VG) Utsiktene for fire nye år på Statsministerens kontor er mørke. Erna Solberg har likevel ikke tenkt å gi seg uten kamp.

189 meter over havet, fra toppen av byfjellet Aksla, speider statsminister Erna Solberg (H) og mannen Sindre Finnes ut over Ålesund.

Sammen har de gått alle de 418 trappetrinnene opp til byens tak, under det som kanskje blir deres siste valgkamptur som statsminister og «førstemann».

– Det ser litt mørkt ut for en ny periode?

– Nei, det ser ut som en god utfordring vi skal klare. Det er masse velgerbevegelser i en valgkamp, noe vi også har sett tendenser til i denne valgkampen, sier statsministeren til VG.

Det ville vært en underdrivelse å kalle statsministerens program på valgkampreisen for hektisk. Knappe fem timer inn i reisens første dag har hun presset inn reise fra Oslo til Ålesund, åpning av et psykisk helsetilbud, bedriftsbesøk og møte med partikolleger.

I 2872 dager har 60-åringen fra Bergen ledet landet. Solberg går til valg på en ny periode med sine følgesvenner KrF, Venstre og Frp. I valgkampens siste innspurt er det ikke mye som peker i de borgerliges favør.

VGs siste måling gir partiet 21,1 prosent, og må tilbake til februar for å se tall over 25 prosent på snittet av målingene, som var partiets resultat i 2017.

– Skal vi fortsatt ha tro på at du klarer en periode til?

– Ja. Det viktigste er ikke hva dere i mediene tror på, det viktige er hva folk tror på. Forrige valg var det på denne tiden at vi fikk en måling i Dagbladet som ga oss ti prosent sjanse for gjenvalg, sier Solberg.

Selv om begge småpartiene Venstre og KrF havner over sperregrensen, klarer de borgerlige bare å samle 67 av de nødvendige 86 mandatene for å få flertall, viser VG-målingen.

– Venstre har ligget over sperregrensen på nesten alle målingene den siste tiden, og KrF ligger over på mange. Så er det opp til Frp og delvis oss å løfte oss videre, sier Solberg.

UiO-forsker Jørgen Bølstad gir det borgerlige regjeringsprosjektet under én prosents sjanse for seier.

– Anerkjenner du at motbakken er brattere i år enn på samme tid for fire år siden?

– Akkurat nå er nok ikke motbakken så mye brattere, sier Solberg.

– Nei?

– Spørsmålet er om man klarer sluttspurten, og det er hardt arbeid. Det er partiorganisasjonen klare for.

Heller ikke på statsministermålingene peker det i statsministerens retning. I januar hadde Solberg et forsprang på Ap-lederen på 20 prosentpoeng med 55 prosent mot Støres 35 prosent.

De siste månedene har utfordreren stadig tatt innpå, og før helgen svarte hele 51 prosent at de vil ha Jonas Gahr Støre som statsminister etter valget.

– Det jeg tror vi begynner å se er at jo nærmere valgdagen vi kommer, jo mer stemmer de målingene over end med hvilket parti folk kommer til å stemme. Tidligere kan det at «hun er greiere en han» ha spilt en større rolle, sier Solberg.

Har ikke profittert på klimavinden

Etter FNs klimarapport ble publisert i tidlig i august har klimautfordringen dominert valgkampen.

Det ser ut til å ha gitt klimapartiene boost på målingene. Høyres kjernesaker helse, skole og arbeid har imidlertid druknet i valgkampen.

– Å skape arbeidsplasser, som er en av våre viktigste saker, føles nok ikke like nødvendig blant velgerne fordi sysselsettingen går opp og det er god fart i norsk økonomi, tror Solberg.

Hun anerkjenner at det er vanskelig å komme igjennom i debatten om klima.

– Vi har ingenting å skjemmes over når det gjelder klimapolitikk. Problemet med debatten i Norge er likevel at man setter klimapolitikk synonymt med å kutte oljen. Det er bare en liten flik av diskusjonen. Det viktige er å endre folks forbruksmønster, sier hun.

Gammel kjenning på stemmefiske

På Ålesund torg står valgkampbodene på rekke og rad. Langs rekken treffer Solberg en gammel kjenning.

– Neimen, er det den damen? Sier Frp-leder Sylvi Listhaug.

Partiet hennes er en av de store taperne på målingene på borgerlig side, og er med på å gjøre drømmen om fire nye år mindre sannsynlig. Hun har reist til byen i håp om å sanke velgere i regionen hvor partiet har stått sterkt.

– Jeg har vært med i politikken så lenge at jeg vet at 14 dager i en valgkamp er lang tid.

Hun peker på at krisen i Afghanistan har ført mange på flukt. Hun tror det er en sak Frp kan profittere på om flyktningene finner veien til Norges grenser slik som i 2015.

FAN-BOY: «Førstemann» Sindre Finnes var også med til Aksla.

Noen boder lenger ned på torget står Lene Vadseth Larsgård og deler ut flygeblad og chipsposer. Hun har tatt fri fra studier i Oslo for å dra valgseieren i land for Høyre.

– Jeg er fortsatt optimistisk, fordi jeg ser at folk snur, sier hun.

Larsgård håper mobilisering blant sofavelgerne kan sikre dem et ekstra av de syv mandatene fra Møre og Romsdal.

Tilbake på bytaket har Solberg og Finnes nettopp fortært en middag med lokale frivillige og stortingskandidater.

I valgkampen for fire år siden ble Finnes avbildet med Erna-button på brystet. I år har Erna skaffet seg en button med bilde av ektemannen.

– Kommer du til å bruke den mye?

– Jada, sier hun ironisk.

Har hatt Erna på utlån i 20 år

Mens valgkampen går inn i sin siste fase, ligger det i kortene at det kan bli en stor livsomveltning for paret som har okkupert statsministerboligen de siste åtte årene.

– Når man leder mindretallsregjeringer må man må planlegge som om at det skal vare evig, men være klar til å gå av neste dag. Du må ikke tro at du eier statsministerboligen, sier Solberg.

– Sindre, du har hatt Erna på utlån til Norge i åtte år nå, når er det på tide å si stopp?

– Jeg mener jo jeg har hatt henne på utlån i 20 år. Det begynte da hun var kommunalminister, så ble hun partileder og nå statsminister, svarer han.

– Og du har ikke tenkt å si stopp?

– Nei, for oss var det mye verre når hun var kommunalminister og vi hadde små barn. Da var det vanskelig å få dagene til å gå i hop.

– Dere er klare for en periode til?

– Ja, sier paret i munnen på hverandre.

Ingen flytteplaner

Solberg har i innspilling av hilsener til brylluper spøkt med at brudeparene må huske å få nok tide borte fra hverandre.

– Hadde det ikke vært fint med litt mer tid sammen?

– Jo da, men vi har fått vært mye sammen i pandemien. Jeg har jo pleid å være opptatt tre av fire helger i måneden med appeller og møter rundt om. Nå er det unnagjort med en time på Teams, så kan vi gå på tur og spise krabber etterpå, sier Solberg.

Finnes legger til at det er deilig at hun slipper å reise internasjonale møter, som ofte starter på søndager.

– Har det slått dere å flytte hit til Ålesund om valget skulle gå dårlig?

– Det har vi faktisk aldri diskutert, vi får se hva valget bringer, sier Finnes.

Nesten før han er ferdig, bryter statsministeren inn med høy stemme:

– Vi har jo et stort hus i Bergen vil jeg bare understreke, sier hun og bryter ut i sin velkjente latter.