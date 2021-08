FLOM: Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerland, frykter at kapasiteten i smittesporingen kan bli overbelastet som følge av økende smitte kombinert med føringer om hurtigtesting av barn og unge.

Kommuneoverlege til regjeringen: − Man får ikke i pose og sekk

Den økende smitten i Norge fører rekke kommuner velger nå å gå bort fra FHIs anbefalte «Test for karantene» system. Kommuneoverlege i Molde, Cato Innerland, er klar i sin tale: Myndighetene kan ikke få i pose og sekk

I forbindelse med høstens skolestart anbefalte Folkehelseinstituttet (FHI) et nytt system for barn og unge under 18 år. Dersom én elev i en klasse eller barnehagekull blir smittet skal medelevene hurtigtestes men fortsette på skolen frem til positiv prøve foreligger.

Torsdag halvannen uke etter skolestart satte Norge ny smitterekord under pandemien.

Flere kommuner melder om problemer med testkapasiteten. Onsdag valgte Askøy å gå bort fra «Test for karantene systemet» i skole og barnehager, torsdag gjorde Bergen det samme.

Kristiansand kommune melder om «stor belastning på testkapasitet» i sørlandshovedstaden».

I et brev fra Oslo kommune til Helse- og omsorgsdepartementet, gir Oslo uttrykk for bekymring for smitteøkningen som nå pågår, og skriver at «smittesporingskapasiteten er under betydelig press».

Flere kommuneoverleger VG har snakket med melder om det samme problemet: Testkapasiteten sprenges.

Slik fungerer test for karantene: Fra 16. august kan barn og unge under 18 år slippe smittekarantene, hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten eller omgangskretsen er smittet, dersom de testes jevnlig.

Dette bør også gjelde elever/studenter over 18 år i opplærings- og utdanningsvirksomheter, etter beslutning fra kommunelegen.

For barn over 12 år: Første test raskest mulig (dag 1) og deretter nye tester på dag 3 og 5.

For barn inntil 12 år samt 13-åringer på barneskole: Første test rasket mulig (dag 1) og deretter én ny test mellom dag 3 og 5.

Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære kontakter må fortsatt være i smittekarantene. «Tilsvarende nære kontakter» er typisk kjærester eller elever som bor på samme hybel, overnattingsbesøkende eller bestevenn.

Det er smittesporingsteamet i kommunen som gjør vurderingene om hva som er «tilsvarende nære kontakter», og det er flere forhold som spiller inn, for eksempel nærhet, alder og luftvolum. Kilde: Folkehelseinstituttet (FHI) Vis mer

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har kalt inn til pressekonferanse om coronasituasjonen fredag klokken 12.

– Ond sirkel

– Det som er utfordringen nå er at virkemidlene våre har blitt færre, sier kommuneoverlege i Molde, Cato Innerland, til VG.

– Når vi driver smittesporing og finner nærkontakter til en positiv er det mindre muligheter for å sette noen i karantene i påvente av testsvar. Når den positive testen kommer kan barn og unge har vært både på skole, i barnehage og på jobb, sier kommuneoverlegen.

– Da kommer vi inn i en ond sirkel. En spiral som går oppover og oppover med smitte.

Innerland er kritisk til at regjeringen og sentrale helsemyndigheter sier de har forventet økt smitte samtidig som det forutsettes like intensivt arbeid i smittesporingen.

– Man får ikke i pose og sekk. Ønsker man å åpne vil man få mer smitte. Det vil ikke være mulig med samme smittesporing og samme kontroll som før, sier Innerland.

– Var beslutningen om det nye test-systemet forhastet?

– Det er vanskelig å si. Det man må gjøre er å bestemme seg for hvilken retning man vil ta og sørge for at alle tar den retningen.

– Overbelastet

Innerland frykter at den krevende smittesporingen skal overbelaste kommunalt helsevesen med smitteøkningen slik den er nå.

– Å være kommuneoverlege akkurat nå føles som å stå i et relativt tørt elveleie samtidig som noen har åpnet en demning. Vannet kommer, og vi står kun her med en liten tesil for å stoppe vannet, sier han om forventningen om å bedrive smittesporing.

– Det er greit at man åpner demningen, men da er det hensiktsmessig at vi som står i elveleiet får beskjed om det og får flyttet oss, sier han og oppfordrer til å endre TISK-strategi dersom man åpner for økt smitte, sier han og legger til:

– Vi blir overarbeidet på alle områder. Både inne testkapasitet og på smittesporingskapasitet.

I Molde er smittesituasjonen forholdsvis oversiktlig til nå, forklarer Innerland. Han mener dog det bare er et spørsmål om tid før smitten skyter i taket der også.

– Det er bare snakk om tid før vi også er i en situasjonen hvor for mange har behov for testing. Etter hvert vil hver enkelt smittet ha mange nærkontakter, forklarer han.