Hva kan ny regjering bety for deg som er student?

VG har spurt de fem største partiene om hva de vil gjøre for deg som er student, hvis de vinner valget.

Av Maren Olava Ask Hütt

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Vi har bedt om partienes politikk på noen spesifikke temaer vi vet er viktig for mange i din aldersgruppe. Disse er studentboliger, studiestøtte, studiekvotering og barn under studietiden.

Disse svarer:

Andreas Unneland (27) i Sosialistisk Venstreparti.

Camilla Maria Brekke (21) i Arbeiderpartiet.

Andrine Hanssen-Seppola (18) i Senterpartiet.

Mathilde Tybring-Gjedde (28) i Høyre.

Herman Fåne (24) i Fremskrittspartiet.

Grunnen til at det er nettopp disse fem, er fordi de er de største partiene på årets meningsmålinger.

Studentboliger

Sosialistisk Venstreparti:

Vil bygge 6000 studentboliger i året og øke den statlige finansieringsandelen av byggingen.

Arbeiderpartiet:

Vil bygge flere studentboliger. Partiets mål er 3000 bygde boliger i året, med vekt på pressområder der behovet er størst.

Senterpartiet:

Ønsker å bygge flere nye studentboliger til målet om 20 % dekningsgrad er nådd.

Høyre:

Ønsker å bygge og oppgradere flere studentboliger den neste perioden. Siden de kom i regjering for åtte år siden har de gitt penger til å bygge 16.000 nye studentboliger.

Fremskrittspartiet:

Vil også fortsette satsingen, og bygge flere boliger til norske studenter. Ønsker å regulere for flere tomter til boligbygging, særlig i storbyene. Frp vil også pålegge samskipnadene å prioritere norske studenter når de bygger studentboliger. Partiet mener det er urimelig at utenlandske studenter skal få særfordeler fremfor norske studenter.

Hvem vil gi deg mest i studiestøtte?

Studiestøtte

Nå får studenter utbetalt 126.357 kroner i lån og stipend i året, om de studerer fulltid. Partiene er uenige om hvor mye du burde få.

Studiekvotering

Sosialistisk Venstreparti:

Mener universiteter bør fortsette å ha mulighet til å kvotere inn kjønn som er underrepresentert på studier, for å rette opp kjønnsbalansen.

Senterpartiet:

Senterpartiet er for at universiteter og høyskoler kan gi kjønnspoeng til det underrepresenterte kjønn, og mener det bidrar til en utjevning.

Høyre:

Høyre vil endre opptakssystemet til høyere utdanning, og redusere antall tilleggspoeng. Partiet ønsker at flere skal konkurrere på likere vilkår.

Fremskrittspartiet:

Frp er imot alle former for diskriminering og særbehandling, også kvoteringsordninger til studier.

Arbeiderpartiet har ikke svart på dette spørsmålet.

Hvem har best politikk for deg som blir gravid som student?

Barn under studietiden

Sosialistisk Venstreparti:

Vil øke støtten for studenter med barn, og styrke rettighetene for gravide og studenter med barn. I tillegg vil partiet bygge flere studentbarnehager tilknyttet studentsamskipnadene.

Senterpartiet:

Ønsker å legge til rette for at folk skal kunne få barn når de vil ved å blant annet sikre bedre permisjonsrettigheter, øke økonomisk støtte og sikre fleksibilitet i forbindelse med eksamen/obligatoriske studieaktiviteter for de som får barn i studietiden.

Høyre:

Vil legge til rette for at flere kan få barn i studietiden ved å tilby mer fleksibilitet i studieløpene, bygge flere studentboliger for familier, øke studiestøtten til studenter med barn enda mer, og at studenter med barn skal få lengre tid til å betale ned lånet hos Lånekassen.

Fremskrittspartiet:

Frp vil bygge flere studentboliger og bedre studiestøtte-ordningene, for å legge til rette for dem som får barn under studietiden.

Arbeiderpartiet har ikke svart på dette spørsmålet.