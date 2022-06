PRØVDE SEG: Helt innerst i denne varebilen fant tollerne over 100 kilo narkotika.

Narkobeslag skjulte seg bak potetgull og nudler

Føreren svarte ullent på hva han skulle med et last fullt av godteri og ferdignudler. Innerst i bilen fant Tollvesenet narkotika til mange titalls millioner.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Den avbildede varebilen ble i desember 2021 stanset på havnen etter å ha tatt ferge over.

Sjåføren til den tyske bilen klarte ikke å gi en troverdig forklaring på hva han skulle med lasten. Da bestemte tollerne seg da for å sjekke bilen, forteller seksjonssjef Helge Breilid i Tollvesenet til VG.

Da tok de ut alle kartongene med ferdignudler, potetgull og godteri ut av bilen. I de fem innerste kartongene i bagasjerommet fant de vakuumpakkede pakker med 18 kilo heroin, 14,5 kilo amfetamin, 68 kilo hasj og 1,9 kilo kokain.

Det førte til Kristiansands største narkotikabeslag noensinne.

– Det er helt klart at det dreier seg om mange titalls millioner kroner.

Det var NRK som først omtalte saken.

– Veldig fornøyd

SNACKS: Bak kartonger med nudler, godteri og potetgull fant tollvesenet over 100 kilo narkotika.

Sjåføren forklarte at han hadde med seg et vareparti som han skulle levere i Oslo og viste frem fakturaer på det.

Under samtalen med vedkommende var det flere ting tjenestemennene reagerte på:

– Det var samtaleteknikk og kroppsspråk som i stor grad var grunnen til at det ble besluttet å ta en grundig kontroll av varepartiet. Men man blir jo veldig fornøyd når man gjør sånne store beslag. De skal ha all mulig honnør for jobben de gjorde.

– Det er en inspirasjon til å stå på videre.

Se alt de beslagla i billedgalleriet under:

1 / 5 HASJ: På de fem innerste kartongene i bagasjerommet fant de vakuumpakkede pakker med 18 kilo heroin, 14,5 kilo amfetamin, 68 kilo hasj og 1,9 kilo kokain. KOKAIN: På de fem innerste kartongene i bagasjerommet fant de vakuumpakkede pakker med 18 kilo heroin, 14,5 kilo amfetamin, 68 kilo hasj, og 1,9 kilo kokain. HEROIN: På de fem innerste kartongene i bagasjerommet fant de vakuumpakkede pakker med 18 kilo heroin, 14,5 kilo amfetamin, 68 kilo hasj og 1,9 kilo kokain. AMFETAMIN: På de fem innerste kartongene i bagasjerommet fant de vakuumpakkede pakker med 18 kilo heroin, 14,5 kilo amfetamin, 68 kilo hasj og 1,9 kilo kokain. HEROIN OG KOKAIN: På de fem innerste kartongene i bagasjerommet fant de vakuumpakkede pakker med 18 kilo heroin, 14,5 kilo amfetamin, 68 kilo hasj og 1,9 kilo kokain. forrige neste fullskjerm HASJ: På de fem innerste kartongene i bagasjerommet fant de vakuumpakkede pakker med 18 kilo heroin, 14,5 kilo amfetamin, 68 kilo hasj og 1,9 kilo kokain.

Å finne så mange forskjellige stoffer er helt uvanlig, også i nasjonal sammenheng, sier Breilid.

– Det er stort, det er helt sikkert.

Politiet: 18 kilo heroin er betydelig

Mannen i 40-årene som kjørte bilen er fremdeles varetektsfengslet og vil være det til saken kommer opp for retten. Han er siktet for grov narkotikaovertredelse som gjelder innførsel av betydelig mengde narkotika til Norge.

Etterforskningen er i sluttfasen og politiet håper på å ha saken klar før sommeren, skriver politiadvokat Morten Formo ved Agder politidistrikt skriver i en e-post til VG.

Han sier også at dette beslaget er av det spesielle slaget:

– Innførselssaker til Norge er i seg selv ikke uvanlig. Men denne saken gjelder et beslag som tollvesenet omtaler som det største belaget de har gjort i Kristiansand havn opp igjennom tidene. Og særlig beslaget av 18 kg heroin må anses betydelig også i nasjonal sammenheng.