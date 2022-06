Hvalrossen «Freya» har forlatt båten: − Sikkert ute for å spise

De siste dagene har hvalrossen dovnet seg i småbåter og ved nye Beach Club i Kragerø. Neppe tilfeldig, mener ordføreren.

Forbipasserende ved båthavnen på Stabbestad i Kragerø fikk seg et spesielt syn lørdag ettermiddag.

En hvalross på flere hundre kilo hadde nemlig lagt seg godt til rette i en rib-båt utenfor Beach Club Kragerø. Den tunge krabaten hadde attpåtil gjort at fritidsbåten lå delvis under vann.

– Den kom hit samme dag som åpningsdagen på Beach Club’en. Det ble litt oppstandelse og fleiping blant gjestene, sier Espen Westlie, daglig leder i Kragerø Resort, som også eier kaien der hvalrossen først ble sett.

Søndag morgen ser det imidlertid ut som hvalrossen har forlatt båten, ifølge Westli.

HVALROSS-ENTUSIAST: Rune Aae er stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge, og har fulgt nøye med på hvor hvalrossen «Freya» befinner seg.

Rune Aae, stipendiat ved Universitetet i Sørøst-Norge, mener på sin side at det er gode sjanser for at hvalrossen kommer tilbake:

– Den er helt sikkert ute for å spise muslinger og skjell, ikke noe problem med det. Den lå jo mange dager på Langesund tidligere i år, sier han, men understreker at det ikke er sikkert.

– Hvalrosser har alltid god tid, sier han.

Aae har nemlig fulgt med på dyret i en god stund, og har laget et kart over hvor hvalrossen har blitt observert i løpet av de siste årene:

Den har til og med fått sitt eget navn: «Freya».

Hvalrossen har blitt observert i både Danmark, Nederland, Storbritannia, og helt oppe i Sørrollnes i Nord-Norge. Det er også den samme hvalrossen som ble sett i Langesund for kort tid siden, ifølge stipendiaten.

– Det er en hunn på fem-seks år, og hun har et veldig distinkt merke ved høyre nesebor som vises av og til. Den ble først oppdaget i Vesterålen, så den stammer antagelig fra bestanden på Svalbard, sier Aae.

– Hvorfor har den ikke et kulere navn, som for eksempel «Diana Ross»?

– Nei, det aner jeg ikke. Det er virker som den fikk navnet «Freja» med «j» i Danmark, og så har det blitt til en «y» da den reiste til Storbritannia. Den har vært litt overalt, sier Aae.

SAMME HVALROSS: Hvalrossen «Freya» ble også observert i Langesund tidligere i år.

Lar den være i fred

Da brannvesenet rykket ut til hvalrossen i Kragerø lørdag ettermiddag, klarte de først å spyle det store dyret ut i vannet. Etter kort tid svømte den likevel opp i båten igjen.

Nå ser det uansett ut til at de lar hvalrossen være i fred:

– Det blir ikke gjort noen aktive tiltak fra brannvesenets side med berging av båten. Den utgjør per nå ingen miljøfare, melder brannvesenet søndag morgen.

Flere øyenvitner skal ha uttrykt bekymring over at hvalrossen var syk, ettersom den ikke beveget stort på seg lørdag kveld, skriver Kragerø Blad.

BEDAGELIGE: Hvalrosser liker å ta livet med ro.

Rune Aae tror neppe at det er noe sykdom inne i bildet. Det er nemlig helt vanlig for en hvalross å sove i opptil 20 timer i døgnet, sier han.

– Det er fornuftig å la den være. Det er veldig hvalross-aktig det den driver med nå, det er bedagelige skapninger.

– Den er på ingen måte syk. Det er viktig å følge med på slik at ingen avliver den på feil grunnlag, noe som har skjedd et par ganger på Vestlandet for eksempel.

Hvalrossen er vurdert som en rødlistet art. Hanner kan veie godt over 1,2 tonn, mens hunnene kan veie mer enn 850 kilo.

Har ikke fått øye på den

Ordfører i Kragerø, Grunde Wegar Knudsen (Sp) har selv forsøkt å få øye på den spesielle gjesten i kommunen. Men har foreløpig ikke lyktes.

– Jeg har vært ute i båt og sett etter den, men ikke observert den i levende live ennå, sier ordføreren til VG søndag formiddag.

– Er det tilfeldig at hun la seg til like ved den nye Beach Club i Kragerø på selve åpningsdagen?

– Jeg tror nok at lyder fra mennesker fort kan gjøre hvalrossen nysgjerrig, og at det kan medvirke til hvor den legger seg til.

– Er det viktig for Kragerø kommune at det lever en hvalross innenfor kommunegrensene?

– Nei, det viktigste er at hvalross-livet går sin gang, og at hvalrossen svømmer og oppholder seg der den vil uavhengig av kommunegrenser.

ORDFØRER: Grunde Wegar Knudsen (Sp) er kommunens fremste folkevalgte i Kragerø i Vestfold og Telemark fylke.

– Er det et problem at den ligger og dovner seg oppe i lokale småbåter?

– Det er jo ikke heldig at den ligger og sover og dovner seg i rib-er og båter, og kanskje volder skade på disse. Brannvesenet har gjort visse tiltak, sier Senterparti-ordføreren.

Knudsen er heller ikke enig i at «Diana Ross» hadde vært et kulere navn på hvalrossen enn «Freya».

– Nei, jeg synes ikke det. Den har fått et navn. Det mest betydningsfulle nå, er at den får leve livet sitt i fred.