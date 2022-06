Stort snøskred i Loen: − Det var bare å løpe

Over 20 personer er innesperret etter at det gikk et snøskred i Loen. En mann og ett barn er skadet.

Det har gått et snøskred i Kjenndalen i Loen i Vestland fredag klokken 13.30. Skredet er 400 meter bredt, opplyser Hovedredningssentralen til VG.







En mann, en kvinne og ett barn er lettere skadet, ifølge NRK. Redningsleder Edvard Middelthon sier til kanalen at ingen er savnet eller hardt skadet. Det var tidligere usikkert om alle var gjort rede for.

– De første ressursene er fremme på stedet. Vi jobber med å få oversikt over området og om det er noen savnede eller om noen er tatt, sier Cecilie Øversveen hos Hovedredningssentralen til VG.

STORT SNØSKRED: Det har gått et stort snøskred i Kjenndalen i Loen i Vestland fredag. Det er 400 meter bredt.

Over 20 personer er innesperret.

– De trenger bistand til å komme seg ut, sier Øversveen.

Innsatsleder Tormod Hvattum i politiet sier til Bergens Tidende at fire biler er tatt av skredet. Det har vært folk i bilene.

VG har snakket med et vitne på stedet.

– Det kom et stort brak, jeg så opp, og tenkte «oi», det var bare å løpe, sier vedkommende til VG, som var like ved skredet da det gikk.

Politiet er på plass med store ressurser i forbindelse med raset, skriver de i en pressemelding. Flere luftambulanser er på stedet.

– Situasjonen er per nå uoversiktlig og politiet jobber sammen med de andre nødetatene for å skaffe oversikt over omfang og om noen er tatt av raset.

Operasjonssentralen er oppbemannet for å håndtere hendelsen. Vest politidistrikt styrer innsatsen på bakken, mens Hovedredningssentralen styrer operasjonen i lufte.

Hundepatruljer er på vei med helikopter til stedet for å gjøre søk i raset så snart det er forsvarlig for mannskapene. Frivillige er kalt ut.

– Det har vært et snøskred lenger oppe, så har det dratt med seg jord og steiner på vei ned, sier Øversveen.

Personen som meldte inn om hendelsen kjørte innover Kjenndalen og observerte da skredet. Skredet har gått over en vei.

Det var BT som først meldte om skredet.