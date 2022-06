Snøskredet i Loen: Ikke gjort funn etter dronesøk

Politi og redningsmannskap avsluttet i natt søk med drone etter snøskredet i Loen. Det er ikke gjort funn i skredområdet, opplyser politiet.

Det gikk et større snøskred i Kjenndalen i Loen i Stryn kommune fredag ettermiddag. Skredet var cirka 400 meter bredt.

– Det er fortsatt ingen som er meldt savnet i området, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt i en pressemelding klokken 2 natt til lørdag.







Politiet har vært til stede ved skredområdet gjennom natten, og det blir gjort nye søk med drone lørdag morgen.

Vurderer søk på bakken

Da blir det også gjort en ny risikovurdering med tanke på å sette inn bakkemannskaper i søket.

En mann, en kvinne og et barn i samme familie ble lettere skadet. Totalt er 44 personer som befant seg i området gjort rede for, og politiet har ingen holdepunkter for at det er andre igjen i skredområdet.

Det manuelle søket i ytterkanten av skredet er avsluttet uten at det er gjort funn. Det er fare for nye skred og politiet avventer fortsatt en vurdering av geolog. Det er planlagt dronesøk med varmesøkende kamera når geologen er ferdig med sin overflygning.

VG snakket fredag ettermiddag med et vitne på stedet.

– Det kom et stort brak, jeg så opp, og tenkte «oi», det var bare å løpe, sier vedkommende til VG, som var like ved skredet da det gikk.

STORT SNØSKRED: Det gikk et 400 meter bredt snøskred i Kjenndalen i Loen i Vestland fredag. Snøskredet har dratt med seg jord og steiner på vei ned.

Psykososialt helseteam

Ordfører i Stryn kommune, Per Kjøllesdal (Sp), sa til VG fredag at utfallet av skredet var bedre enn de først hadde fryktet.

– Vi prøver å organisere det hjelpearbeiderne har behov for. Kommunen har fått på plass et psykososialt helseteam. Vi må følge opp de som trenger det. Det er vår oppgave, sa Kjøllesdal da.

Politiet rykket ut med mange ressurser til skredområdet og operasjonssentralen i Vest politidistrikt ble oppbemannet. Hovedredningssentralen var ansvarlig for ressursene i lufta.

Også Norske hundepatruljer ble koblet inn.

– Det er fare for etterskred, så de har vært varsomme med å gå inn. Det er snakk om et stort skred og det pågår et søk med hund. Det kommer også flere hunder til, sa beredskapsleder Stig Mebust i Norske redningshunder til VG tidligere fredag ettermiddag.

Cecilie Øversveen hos Hovedredningssentralen beskriver et stort snøskred som har dratt med seg masser nedover. Skredet gikk i et turområde i Loen og det ble sittende folk fast på begge sider.

POLITIET PÅ PLASS: Politi og nødetater er på plass i Kjenndalen i Loen der det fredag ettermiddag gikk flere snøskred i et turistområde.

KLARE TIL SØK: Hundefører Per Gunnar Engetrøen og Chesapeake retrieveren Aika (6) fra Norske redningshunder er fremme i Loen. Et nytt ras gjør at de må vente før de foretar søk i skredområdet.

Klar til å rykke inn

Per Gunnar Engetrøen og Chesapeake retrieveren Aika (6) var ankommet Kjenndalstova da VG fikk kontakt rett før klokken 16.30 fredag ettermiddag.

– Det er viktig å passe på egen sikkerhet. Hele aksjonen er på vent her ved Kjenndalstova innerst i Lodalen.

– Hva skjer når dere får klarsignal?

– Da går vi inn. Hunden vil snuse opp lukten av eventuelle mennesker. Vi prøver å søke i et mønster så vi er sikker på at hundene dekker hele området.

– Hva er viktig mentalt for deg og hunden?

– Jeg er forberedt på hva jeg kan finne. Det er viktig å være forberedt på at vi kan finne overlevende hvis det er noen i skredet, også etter at det har gått tid. For hunden er det viktig å få henne i modusen som hun har når vi trener. At hun yter maks, svarer hundefører Engetrøen.