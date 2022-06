KOMMUNALMINISTER: Senterpartiets Sigbjørn Gjelsvik mener at innbyggerne i gamle Søgne og Songdalen kommune bør få avgjøre om storkommunen Kristiansand skal splittes, ikke innbyggerne i gamle Kristiansand kommune.

Kristiansand kan si nei til folkeavstemning – da vurderer staten sin egen

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sier at han ikke kan pålegge Kristiansand å holde folkeavstemning i den omstridte saken om kommunesplittelse. Men hvis de sier nei, så vil han vurdere om staten kan arrangere folkeavstemning selv.

Regjeringen varslet forrige uke at de ville gjennomføre en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommune om skilsmisse fra Kristiansand ved kommunevalget i 2023. De tre kommunene ble slått sammen i 2020 – men i gamle Søgne har motstanden vært stor også etter dette.

– Det vil bli gjennomført en folkeavstemning i Søgne og Songdalen i forbindelse med kommunevalget i 2023, skrev kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding sist tirsdag.

I desember i fjor sa Kristiansand bystyre nei til en folkeavstemning – og trodde saken var over.

Vedtaket i bystyret ble gjort med 39 mot 32 stemmer.

KS-advokat bestred Gjelsvik-lovnad

VG intervjuet mandag advokatfullmektig Erland Aamodt i KS Advokatene.

Vi spurte ham om regjeringen kan pålegge Kristiansand kommune en folkeavstemning, og i så fall, kan de bestemme hvordan den blir innrettet?

– Etter min vurdering, så er svaret på begge spørsmålene nei. Utgangspunktet er at staten må ha hjemmel i lov hvis de skal pålegge en kommune å gjennomføre en oppgave eller gjøre noe. Så vidt jeg kan se, så er det ikke noen hjemler som gir staten den muligheten.

Nå bekrefter Gjelsvik at han hverken kan pålegge kommunen å avholde folkeavstemning – eller forhindre om kommunen ønsker å utvide avstemningen.

– Vi kan ikke pålegge Kristiansand å gjennomføre en folkeavstemning, sier Gjelsvik til VG.

JURIST: Advokatfullmektig Erland Aamodt i KS Advokatene sa mandag at regjeringen ikke kan tvinge frem en folkeavstemning i Kristiansand kommune. KS er interesseorganisasjon for kommunene og den største arbeidsgiverorganisasjonen i det offentlige.

Vil kun spørre Søgne og Songdalen

Gruppelederne i Ap, Høyre, KrF og SV i Kristiansand sa mandag ja til å spørre alle innbyggerne i kommunen, hvis de blir tvunget til å avholde en folkeavstemning. Det betyr alle i gamle Kristiansand, samt Søgne og Songdalen.

Partiene har et flertall i bystyret bak seg, hvis gruppene stemmer samlet.

Gjelsvik er imidlertid svært tydelig på at han bare vil ha folkeavstemning i deler av den nye kommunen. Den skal foregå i gamle Søgne og Songdalen kommune, ikke i gamle Kristiansand.

– Vi mener at den beste løsningen er en rådgivende folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommune i forbindelse med kommunevalget i 2023. Vi vil lytte til det rådet innbyggerne der gir. Utfallet av prosessen er ikke gitt på forhånd, sier Gjelsvik.

– Men en kommunesplitting berører alle innbyggerne i kommunen. Hvorfor ikke spørre innbyggerne i hele kommunen?

– Her er det to kommuner, Søgne og Songdalen, som er blitt tvangssammenslått i nye Kristiansand kommune. Vi har satt i gang en utredning om kommunesplitting på basis av at det var en tvangssammenslåing og at det har vært et sterkt engasjement over tid. Kommunen står selvsagt fritt til å gjennomføre en folkeavstemning i hele kommunen, sier han.

FÅR KJEFT: Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland (Ap) har vært svært misfornøyd med statsminister Jonas Gahr Støres beslutning. Her fra en hyggeligere anledning i 2019.

Kan gå mot folkeavstemning

Hvis Kristiansand har en folkeavstemning i hele kommunen, mener Gjelsvik at staten må finne andre måter å høre innbyggerne i tidligere Søgne og Songdalen:

– Spørsmålet må utredes. Vi mener en folkeavstemning er en bedre måte å tydelig få vite holdningen til innbyggerne på enn eksempelvis telefonoppringing eller meningsmåling.

Gjelsvik understreker at regjeringen ikke nødvendigvis vil følge flertallet av innbyggerne i storkommunen, hvis et flertall i Søgne eller Songdalen vil forlate kommunen.

– Vi kan legge frem et forslag for Stortinget om deling av kommunen selv om bystyret skulle ha et annet syn og selv om en folkeavstemning totalt sett i kommunen har et annet syn. Vi vil lytte til det rådet innbyggerne i gamle Søgne og gamle Songdalen kommune gir.

– Fremtiden til Søgne og Songdalen bør avgjøres av de som bor der, sier han.

Info Dette er striden Søgne er en av 13 kommuner som ble slått sammen mot sin vilje da kommunereformen reduserte antall kommuner i Norge fra 428 til 354. Innbyggerne stemte nei i en folkeavstemning i 2016. Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at tvangssammenslåtte kommuner kunne bli oppløst, dersom kommunestyret vedtar det og søker før 1. juli i år. Søgne ble slått sammen med Kristiansand og Songdalen. Kommunestyret i den nye storkommunen stemte mot å oppløse seg selv. Men i et innbyggerinitiativ i gamle Søgne ber underskriverne regjeringen om å overkjøre kommunestyrevedtaket. Det varslet regjeringen tidligere i juni at de ville lytte til, og at det nå må holdes folkeavstemning. Det er Sp som sterkt ønsket dette, og Ap ga etter. Regjeringen har selv tatt initiativ til å utrede spørsmålet om deling av stor-Kristiansand. Statsforvalteren i Agder har fått oppdraget. Vis mer

Vil vurdere egen folkeavstemning

Gjelsvik sier at han ikke har registrert noen ønsker fra Kristiansand om ikke å ha folkeavstemning.

Hvis Kristiansand likevel sier nei takk – så vil han vurdere om staten selv skal gripe inn:

– Hvis Kristiansand kommune skulle ende med at de ikke ønsker å gjennomføre en folkeavstemning, så vil vi da se på hvordan vi kan høre innbyggerne enten gjennom en folkeavstemning eller andre prosesser som gir best mulig grunnlag og legitimitet, sier Gjelsvik.

Kristiansand kommune sa i fjor vinter nei til å utrede en skilsmisse.

Gjelsvik sier at ordfører Jan Oddvar Skisland selv skisserte en utredning med folkeavstemning da saken ble diskutert.

KOLLEGER: Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har begge lovet kommunereversering i tvangssammenslåtte kommuner.

Han viser til følgende sitat til Fædrelandsvennen 2. november i fjor:

«Jeg ser at det er såpass mye oppmerksomhet rundt dette, at nå er det mest fornuftige å gjennomføre en folkeavstemning for Søgne og Songdalen. Men det må gjøres på bakgrunn av en objektiv rapport for hva som blir konsekvensen av det», sa Skisland og la til:

«Det har blitt så mye oppmerksomhet rundt dette, at det nesten vil oppfattes som udemokratisk ikke å gjøre det. Så nå får vi høre hva folket mener», sa han.

VG har tidligere skrevet at Skisland fikk en SMS han oppfattet som støttende fra Jonas Gahr Støre etter bystyrets beslutning i desember i fjor.

«Takk venn! Forstår beslutningen. Sp på vår kant blir nok ikke glade. Men sånn er demokratiet!», skrev Støre.

Gjelsvik sier at han forstår at Skisland kan ha endret syn siden november i fjor:

– Jeg har respekt for at ordføreren etter partimessig behandling og behandling i bystyret har et annet syn på det i dag. Det vi skisserer nå er det samme som har vært skissert lokalt tidligere i Kristiansand, hvis en skulle utrede spørsmålet.