GJENOPPBYGGING: Raymond Johansen hilste på Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, da han besøkte landet sammen med flere europeiske ordførere.

Raymond Johansen etter Ukraina-besøk: − Forstår hvor mye som står på spill

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) advarer mot at land har «nok med seg selv» etter å ha besøkt Ukraina. – Norge er ingen øy, og Oslo er ingen øy, sier han.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Alle land i Europa må ofre noe for Ukrainas frihet. Vi må også ofre noe.

Det sier byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, på telefon til VG fra bussen fra Ukraina til Polen.

– Jeg skjønner at det høres floskelaktig ut, men dette er en lakmustest på hvor høyt vi setter våre verdier, og at ingenting er vunnet én gang for alle, fortsetter Johansen.

Fredag besøkte byrådslederen Ukraina og møtte landets president, Volodymyr Zelenskyj, sammen med syv europeiske ordførere.

Han besøkte byene Butsja og Irpin som har opplevd store ødeleggelser.

ALVOR: Raymond Johansens Ukraina-tur har satt strømdebatten i Norge – og Europa – i perspektiv. Her fra et tidligere intervju.

Skal hjelpe med gjenoppbygging

I tillegg møtte byrådslederen Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko, som, ifølge Johansen, sa han var redd for at krigen skulle få mindre oppmerksomhet av andre Europeiske land.

Turen har gitt Raymond Johansen en ny forståelse av krigens alvor.

– Du forstår hvor mye som står på spill, også for våre liv. Tenk at en aggressor, vår nabo, skal gå inn og få lov til å ta land. Man må nesten være der for å skjønne det alvoret, sier han.

SAMARBEID: Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, sammen med Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko under reisen til Ukraina.

Johansen er styremedlem i organisasjonen Eurocities, med 200 europeiske byer. Under møtet signerte de en avtale om å bidra til gjenoppbygging etter krigen.

– Ukrainerne er opptatt av at folk skal vende tilbake, og da må de ha noe å vende tilbake til, sier Johansen.

Oslo kommune skal, i likhet med de andre byene, legge konkrete planer for hvordan de kan hjelpe Ukraina med gjenoppbygging av hus, barnehage, skoler, kloakkanlegg og annen kommunal infrastruktur.

NETTVERK: Raymond Johansen sitter i styret til organisasjonen Eurocities og beskøkte Ukraina sammen med syv ordførere.

Mener strømpris-fokus kan føre til splittelse

Nå er han og de syv europeiske ordførerne på vei hjem, og mange steder står debatten om strømpriser høyt på dagsorden.

– Det sterke fokuset på energi og strømpriser preger hele Europa, og det kan føre til splittelse og at vi er mindre tøffe mot Putin, sier han og trekker frem Italia som et eksempel.

Der ligger ytre høyre-partiet Italias brødre an til å vinne valget, og med det få landets første høyreradikale statsminister siden andre verdenskrig.

ENERGIKRISE: Russlands president Vladimir Putin har kuttet kraftig i gassleveransene til Europa.

– Opplever du strømdebatten i Norge som bagatellmessig?

– Sammenlignet med dette, så selvfølgelig. Det aller meste er bagatellmessig når vi kan miste vår frihet, sier Johansen.

– Også er det stort nok for de som opplever høye strøm- og matvarepriser som alvorlig, men er det et land som har muskler til å ordne det, så er det Norge, legger han til.

Advarer mot å ha «nok med seg selv»

Oslo-byrådslederen advarer mot at nasjonalstatene ender opp med å ha «nok med seg selv», og dermed ikke gir nok støtte til Ukraina.

– Mange nasjonale ledere rundt om i Europa er nå redde for å tape valg til populister på grunn av høye strømpriser, drivstoffpriser, matpriser og renteøkninger. Det kan i verste fall gå utover villigheten til å støtte ukrainernes kamp med penger og våpen, sier han og legger til:

– Jeg er redd for lettvint populisme og nasjonalisme, og at det skal prege alle debatter. Det er jeg livredd for, både høyre- og venstrepopulisme i Norge og andre steder, sier Johansen.

«PUTIN SOM HERJER»: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) la oss tydelig skylden for energikrisen på Putin under torsdagens partilederdebatt i Arendal.

– Du nevnte Italia, men er debatten sånn i Norge?

– Vi er heldigvis ikke på Italia-nivå, men å tro at situasjonen vi har i Europa ikke skal påvirke oss, er kjempe naivt. Det er bare tull og tøys. Norge er ingen øy, og Oslo er ingen øy.

Les også: Støre ut mot å stenge strømeksporten til Europa: − Det Norge vil ikke jeg være statsminister i

«BESØKTE» Norge: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til Stortinget 30. mars i år.

Volodymyr Zelenskyj har kommentert besøket på sin Telegram-konto.

– Takk til europeiske byer for at dere tar imot vårt folk som har flyktet fra krigen. Vi vil også være takknemlige for hjelp til å gjenopprette boliger, infostruktur, og betingelser for retur av ukrainere. Det er viktig at gjenoppbyggingen starter nå, ikke etter krigen, skrev presidenten fredag kveld.