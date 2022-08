RULLER: Samuel Vedå (21) ønsker å sette søkelyset på psykisk helse med turen på skateboardet. Foto: Privat

TikTok-Samuel (21) skater fra Bergen til Oslo: − Renner inn meldinger

De neste dagene skal Samuel Vedå (21) bruke på et skateboard. I hovedstaden venter kjæresten som er i førstegangstjenesten.

Da VG snakket med Samuel Vedå (21) torsdag ettermiddag, hadde han kommet seg til Trengereid, et tettsted utenfor Bergen. Startskuddet for den lange etappen over fjellet gikk samme dag.

21-åringen er nyutdannet matros og deler hypping glimt fra hverdagen med sine over 70.000 følgere på TikTok.

Det er heller ikke første gang han har et skate-stunt. I fjor skatet han fra Voss til Bergen for å samle inn penger til Kreftforeningen.

– Dette blir en del to. Det var gøy i fjor, så nå gjentar jeg suksessen. I år samler jeg inn til penger til Mental helse ungdom.

Han innrømmer at han også må synes skating er gøy for å orke hele turen. Underveis deler han glimt fra veien, snakker med følgerne på Instagram og oppfordrer de som følger ferden til å sende inn penger for å støtte arbeidet til Mental helse ungdom.

– I år er det en mer utfordrende løype, og ikke bare lek, sier han.

Under intervjuet med VG, blir Vedå avbrutt av noen barn på vei hjem fra skolen.

«Hva skal du?» spør en elevene. «Jeg skal til Oslo», svarer 21-åringen.

– Jeg tror ikke helt de skjønte lengden på ruten min, sier han til VG.

Planen er å gjennomføre turen på syv dager. Dagene er ikke planlagt og det er heller ikke alle etappene, innrømmer 21-åringen.

– Jeg tipper at turen over fjellet blir hardest. Det er noen sykkelveier som er stengt, så tror jeg må finne noen nye ruter.

Med turen ønsker Vedå å rette oppmerksomheten mot tilbudet folk som opplever psykiske problemer møter.

Han forteller at han har fått et innblikk i hvordan det er å slite gjennom bestevennen influencer Linnea Løtvedt. Hun er kjent for å være åpen om å slite med angst og har blant annet gitt ut boken «Den usynlige angsten».

– Gjennom venner har jeg hørt mye om helsetilbudet for de som sliter psykisk. Jeg blir helt skremt at det tar over et halvt år å få hjelp. Det er for lenge, sier Vedø og legger til:

– Det er nok en del gutter som kanskje sliter med å se at de sliter og når de innser det, så kan det hende at de trenger hjelp raskere enn om seks måneder.

21-åringen forteller at han har vært på TikTok i litt over ett år. Han ble også observert på det mange omtaler som et norskt «Hype House» i Spania, hvor flere norske tiktokere var til stedet.

– Det renner inn meldinger hele tiden, sier 21-åringen som jevnlig oppdaterer følgerne om turen til Oslo på TikTok og Insta.

– Hva gjør du når du er fremme i Oslo?

– Når jeg kommer frem skal jeg feire. Dama er i militæret førstegangstjenesten så jeg får kanskje møtt henne og ta en liten pils som en feiring, sier han