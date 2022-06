OPPSUMMERTE: Etter et turbulent halvår inviterte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til sin halvårige oppsummerende pressekonferanse i hagen bak statsministerboligen.

Støre om Kristiansand: Ikke gitt at kommunen blir delt

PARKVEIEN, OSLO (VG) Kristiansand har en så god og sterk historie at de kan vinne kampen om kommunedeling, mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

For to uker siden kom sjokkbeskjeden: Regjeringen ville gjennomføre en folkeavstemning i gamle Søgne og Songdalen kommune om skilsmisse fra Kristiansand ved kommunevalget i 2023.

De tre kommunene ble slått sammen i 2020, og i desember i fjor sa Kristiansand bystyre nei til en folkeavstemning om kommunedeling.

Mandag reiste Støre til sørlandsbyen for å rydde opp – etter en innstendig invitasjon fra hans eget lokalparti.

– Jeg har sår på ryggen. Men jeg er usikker på om det skyldes sola eller pisken, sa lokallagsleder Helge Stapnes til Fædrelandsvennen etter at regjeringens beslutning ble kjent – med henvisning til Aps partipisk.

PÅ FRIERFERD: Støre dro til Kristiansand for å rydde opp på mandag. Her sammen med en litt blidere versjon av lokallagsleder Helge Stapnes (t.v.) og ordfører Jan Oddvar Skisland enn uka før.

– Viktig nå å mobilisere

– Forventet du at det skulle bli så mye bråk rundt denne beslutningen?

– Det som gjør at denne saken er vond for oss, og den er også vond for meg, er at jeg vet hvilket arbeid de har nedlagt i å gjøre denne kommunen god, sier Støre til VG.

– Det er av de politiske øyeblikkene som er vonde, det skal jeg være helt ærlig om. Både på det menneskelige plan og det politiske, fortsetter han.

Støre har tidligere sagt at Kristiansand er en velfungerende kommune. Nå er det opp til partifellene i sør å overbevise om at storkommunen er det beste alternativet – og det kan være gode muligheter for at kommunen ikke deles, mener Støre.

– Så tror jeg at de har en så god og sterk historie å fortelle at den kan bære, og at det er viktig nå å mobilisere opp kraften for den.

KJAPP TUR: Støre var rundt 3,5 timer i sørlandsbyen. Så måtte han rekke siste fly hjem.

Ikke alle får bryte ut

Det er ikke bare i Kristiansand at gamle kommuner har et ønske om å bryte ut eller bytte tilhørighet. Og ikke alle får det som de vil.

Nå raser Sp-topper i Ryfylke mot at regjeringen har bestemt at Forsand må bli i Sandnes.

– Er det sånn at Kristiansand var den viktigste saken blant disse sakene for Sp?

– Jeg tolker det sånn. Det var også stort engasjement rundt Ålesund og Haram, også i vårt parti. Der gikk kommunen selv inn for en folkeavstemning, sier Støre.