SPRETTEN JUSTISMINISTER: Slik jubler Emilie Enger Mehl når hun kommer ut av hovedstaden, og får treffe «vanlige folk» ute li landet. Her langs Atlanterhavsveien.

Mehl vil ikke høre på «Oslo-eksperter» – men heller lytte til «vanlige» folk

MOLDE (VG) Fagmiljøene raser mot reversering av domstolsreformen. Justisministeren avfeier kritikken som Oslo-elitisme, og sier tiden er inne for å lytte til vanlige folk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Reversering.

Det er stikkordet til Emilie Enger Mehl (Sp) og regjeringen, når de nå vil domstolsreformen til livs. En reform som har innebåret færre tingretter, men like mange såkalte rettssteder.

Til tross for et nærmest unisont fagmiljø som samstemt ber om bevaring av domstolsreformen, har regjeringen bestemt seg allerede i Hurdalsplattformen for planen om å reversere.

En rekke aktører er kritisk til reversering. Blant dem er høyesterett, seks statsadvokater, Dommerforeningen, Advokatforeningen Barneombudet og lederen for Økokrim. Også Stine Sofies stiftelse er kritiske, og mener høringsnotatet «ikke har mer substans enn en ostepop».

Domstolsreformens direktør Sven Marius Urke, går også ut mot regjeringens argumenter:

– Det er jo en helt absurd argumentasjon, sier han til VG.

Kritikken til tross, regjeringen tar kampen for reversering – og mener vanlige folk bør få mer å si enn Oslo-fagmiljøet i dette spørsmålet:

– Høyre skaper en så fordummende debatt i denne saken, og snakker bare om fagfolk. Det er et sterkt behov i Norge for å lytte mer til vanlige folk, og mindre til ekspertene, sier Emilie Enger Mehl.

STORMER OM DOMSTOLSREFORMEN: Emilie Enger Mehl får skyts fra alle kanter i saken om domstolsreformen.

– Sentraliseringen av Norge har gått for langt. Høyre og Frp presset gjennom en domstolsreform i Stortinget på rekordtid, og jeg er bekymret for at den sentraliseringen over tid kan tappe mindre rettssteder for ressurser, sier hun til VG.

Mehl vil ha en «ryddig og rask» prosess, og opplyser derfor om at forslaget om å reversere er sendt på høring.

– Vi kommer til å gjøre en helhetlig vurdering etter høringen og legge fram et endelig forslag.

– Hvilken vurdering da, dere har jo allerede konkludert i hurdalsplattformen om at dere vil reversere?

– Hurdalsplattformen har et tydelig mål, og det er utgangspunktet. Og så kan vi gjøre unntak der hvor domstolsleder, ansatte og kommunene er enige om dagens struktur er beste løsning.

FOLKET: Mehl sier at hun vil lytte mer til vanlige folk enn eksperter som holder til i hovedstaden.

Info Dette er domstolsreformen Domstolsreformen ble innført av regjeringen Solberg, og trådte i kraft 1. mai 2021. Den kom etter at Domstolskommisjonen i 2019 anbefalte å kutte i antall tingretter. Det innebar at flere tingretter ble slått sammen, og at man gikk fra 60 til 23 tingretter i Norge. Flere av de som uttalte seg kritisk til reformen har i ettertid blitt mer positive til effektene av reformen. Antallet rettssteder er beholdt, og reformen la til grunn at arbeidsplasser ikke skulle fjernes. Reformen medførte også at flere av landets jordskifteretter ble slått sammen. Vis mer

TAR KAMPEN: Reversering av domstolsreform er en viktig sak for Senterpartiet.

– Ulike meninger

– Må alle de være enige, for at dere skal lytte?

– Det er en av tingene vi må se på. I en rettskrets er det mange kommuner, og vi er et variert og langstrakt land. Og det er mange ulike meninger om dette rundt om i landet.

– Er det så ulike meninger? Meningene fremstår ganske samstemt fra faglig ståsted?

– I saken har det vært delte meninger i lang tid. Men så har en del sentralt plasserte toppledere i justissektoren uttalt seg om dette i mediene. Og en god del sterke fagmiljøer har en ledelse i Oslo, og vi kan ikke bare lytte til dem.

– Men så er det en del og advokater og tidligere sorenskrivere med andre meninger, som sitter utenfor Oslo.

– Er ikke det å arrogant devaluere fagfolks kunnskaper, når du bare avfeier det de sier fordi de sitter i hovedstaden?

– Vi kan ikke ha et land som styres av sentrale fagmiljøer. De kan ikke ha vetorett i ethvert spørsmål som handler om deres fagfelt. Da hadde Norge vært et teknokrati og ikke demokrati. Poenget med demokrati er at folk blir valgt i valg, og at de lytter på folket og gjør avveininger mellom forskjellige hensyn. Fagmiljøene har mye viktig å bringe til torgs, men jeg mener at folkevalgte ikke bare kan ta hensyn til det.

Hun legger til:

– Det høres ut som Høyre vil gi ekspertene veto. Vi lar ekspertene komme med sine innspill, men vi kan ikke ha et «ekspert-veto» i politiske saker i Norge.

– Du vil bli møtt med at dette høres populistisk ut. Hva svarer du til det?

– Å se at folk ute i Norge har mange kloke ting å si om sin hverdag er en styrke for regjeringen. Eksperter og populister representerer to ytterpunkter, og jeg ser på min oppgave å forsøke å forene de to, og å være midt imellom.

Vet hva ekspertene mener

– Så du er villig til å overkjøre et samstemt fagmiljø for å lytte til «vanlige folk»?

– Vi har sendt dette på høring. Det er fordi jeg har et genuint ønske om å få et overblikk på helheten. Så skal vi lande på hvordan den endelige strukturen vil bli. Det virker som om Høyre frykter hva folk mener.

– Høyre frykter folk – og du frykter fagfolk?

– Nei, jeg vil gjerne høre hva ekspertene vil si. Jeg vet veldig godt hva de som har uttalt seg i media mener, sier hun før hun korrigerer seg selv:

– Nei, altså, de skal selv få si hva de mener i sine høringssvar. Ulike fagmiljøer kan også ha forskjellig perspektiv på ting.

– Har du forståelse for at det kan oppfattes arrogant at du avfeie de faglige rådene slik regjeringen nå ser ut til å gjøre?

– Når fagfolk er så framme i debatten, så må de tåle å bli utfordret. Jeg har aldri avfeid at de faglige rådene kan ha gode poenger i seg. Men jeg har sagt at politikk handler om å gjøre ulike avveininger av ulike hensyn. Jeg mener det arrogante hadde vært å avfeie folkemeningen.

HVEM MØTER HUN I DØRA?: Mehl er på omvisning på rettsstedet i Molde.

Lavere saksbehandlingstid

Mehl peker blant annet på den borgerlige regjeringens nærpolitireform, som innebar at over hundre lensmannskontor ble lagt ned.

– Jeg er redd for at de samme skal skje med domstolene.

– Hvordan kan du være redd for det, når du er justisminister og bestemmer dette?

– Problemet er at strukturen er lagt opp til at domstolene er større og uten stedlig ledelse. Da kan mindre plasser tappes for ressurser, og det blir konsekvensen over tid.

To tredjedeler av Norges befolkning bor i rettskretser hvor saksbehandlingstiden går ned etter domstolsreformen. Det viser ferske tall fra Domstolsadministrasjonen.

– Med så tydelige tall, hvorfor vil dere da reversere?

– Jeg er ikke kjent med at det er noe som tilsier at det skyldes reformen, og mener det er for tidlig å konkludere med det.

– Er det ikke naturlig å tenke at det er en av grunnene?

– Vi har stått midt i en pandemi med helt spesielle unntaksregler for saksbehandling i domstolene, og vi har hatt en midlertidig lov om digital saksbehandling i domstolene.

GIR MOTSTAND: Direktør i Domstolsadministrasjonen, Sven Marius Urke, kjemper for å bevare dagens domstolsstruktur.

– Helt absurd

Kortere saksbehandlingstid har en klar sammenheng med reformen, mener direktør for Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke.

– Absolutt. Vi har bedt alle domstolene i landet registrere når de bruker ressurser på tvers av rettsstedene og vi ser helt klare resultater. Det var for lite å gjøre noen steder og for mye å gjøre andre steder. Også endrer det seg hele tiden, derfor blir ressursene nå brukt mye bedre.

Både Mehl og Senterpartiet argumenterer med at man kan ta reversere reformen og ta med seg de positive effektene fra reformen tilbake til den gamle strukturen. Det får Urke til å riste på hodet.

– Det er jo en helt absurd argumentasjon. Man kan ikke bare ta positive effekter. De positive effektene på fagmiljøene, ressursutnyttelsen og rekruttering kommer jo fordi vi har gjennomført reformen. Man kan ikke bare ta resultatene fra noe og overføre noe.