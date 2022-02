Klikk for å aktivere kartet

Snøskred i Trysil - én person hentet ut

Én person er gravd ut av et snøskred i Trysil. Politiet tror ikke flere ble tatt.

Klokken 11.46 onsdag formiddag fikk politiet i Innlandet inn melding om et 100 til 150 meter bredt snøskred på sør-østsiden av Trysilfjellet.

– Nødetater samt frivillige rykker ut til melding om snøskred. Det er meldt om folk i skredet, skrev politiet på Twitter.

Klokken 12.33 skriver politiet i en oppdatering at én person er gravd frem fra skredet.

– Ukjent om det er personskade. Det er ikke meldt om ytterligere personer som er savnet, men vi fortsetter ressursoppbygging og videre søk, skriver politiet på Twitter.

I en pressemelding understreker politiet at de ikke kan utelukke at flere personer ble tatt av skredet.

Stabssjef Pål Erik Teigen ved Innlandet politidistrikt sier at personen som er gravd frem er våken.

– Nå har vi fullt pådrag av ressurser for å gå over skredet for sikkerhets skyld, sier han og legger til at de ikke har informasjon om at det skal være flere i skredet.

Operasjonsleder Baard Einar Hoft forteller til VG at alle tilgjengelige ressurser er sendt til stedet.

– Lavinehunder, helikopter og frivillige er på vei, sier han.

