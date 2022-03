SPRØYTE: Når årene i armen er brukt opp, er neste steg å sette heroinen intramuskulært. Det fjerner David Norheims abstinenser etter kort tid.

Her deles heroin ut til rusavhengige

ULLEVÅL SYKEHUS (VG) Et millionprosjekt for rusavhengige er i gang i det norske helsevesenet. To ganger om dagen får David ren heroin som han injiserer foran sykepleierne.

Publisert: Nå nettopp

Siden nyttår har det skjedd noe monumentalt innen behandlingen av de som er avhengig heroin. Tidligere har tilbudet til denne gruppen i hovedsak vært avrusing eller LAR-behandling, hvor heroinavhengige typisk gis metadon.

Nå er det en ny verden hvor det deles ut heroin til de som kvalifiserer til tilbudet.

I Oslo skjer det i regi av Oslo universitetssykehus på Ullevål, i et spesialbygget bygg som per nå tar mot et titalls rusavhengige to ganger om dagen – syv dager i uken. Planen er at det skal utvides til å gjelde opp mot 100 pasienter, men i første omgang 30 stykker. Det jobbes også med et tilsvarende tilbud i Bergen.

STERILT: I disse båsene kan pasientene injisere heroinen de får utdelt – to ganger om dagen.

Hver dag møter pasientene opp på morgenkvisten og på ettermiddagen for sine to daglige doser med ren heroin. Med seg hjem på natten kan de få metadon. Heroinen, som heter diacetylmorfin, skal aldri forlate bygningen på Ullevål sykehus.

Fra syk til frisk

Her kommer David Norheim (43), som har vært avhengig av heroin i to tiår, for å forhindre at han blir syk av abstinenser. Han sluses inn til en sykepleier som sjekker tilstanden hans og kontrollerer om han har tatt noe annet som kan bidra til en overdose.

Så kan han ta turen inn i et rom med syv båser hvor de rusavhengige får utdelt heroin og utstyr. Det blinker i sterile stålflater som pasientene selv sørger for å vaske ned til nestemann. Det store speilet på veggen rettleder 43-åringen når han setter heroinen muskulært i bakenden, årene tåler ikke flere runder.

– Her blir jeg frisk på ett minutt, sier han.

SCANNER: På klinikken kan pasientene blant annet bruke en venescanner for å finne de friskeste blodårene å injisere i. På lengre sikt ønsker legen at de skal gå over til heroin i tablettform.

Info Fakta om heroinassistert behandling Arbeidet til dette prosjektet ble satt i gang da Bent Høie var helseminister. Det femårige prøveprosjektet i Oslo og Bergen har en kostnadsramme på 280 millioner kroner. Ligger under spesialisthelsetjenesten. Resultatene skal forskes på gjennom hele perioden. Et tilsvarende tilbud har eksistert i flere danske byer i en årrekke. Også flere andre land tilbyr heroinassistert behandling. Kilde: Oslo universitetssykehus Vis mer

Frukt og heroin

Inne i dette rommet tilbys David assistanse til å injisere mest mulig risikofritt under oppsyn av en sykepleier. Etter at ettermiddagsdosen er satt, beveger han seg ut til et rom hvor alle observeres mens de drikker kaffe og spiser frukt.

– Går det bra med deg David? Jeg fikk ikke sett deg i går siden jeg hadde fri, sier sykepleieren Therese Kaltrud til pasienten sin.

– Jeg er så lykkelig for at dette stedet finnes. Endelig et opplegg som fungerer, utbryter David.

Selv om tilbudet kun har eksistert i noen uker da VG besøkte klinikken i februar, har de ansatte allerede blitt godt kjent med pasientene. David beskriver en hverdag hvor de blir godt ivaretatt og at det er en tilværelse som han fortsatt må bli vant til.

– Fremtiden ser veldig bra ut. Jeg har en god magefølelse for dette tilbudet. Å møte opp her to ganger om dagen er ikke det minste stress, sier han.

GOD TONE: Sykepleier Therese Kaltrud og pasient David Norheim slår av en prat etter ettermiddagsdosen. Så gir hun ham metadonmedisinen for natten.

Så gir sykepleieren ham metadon som han tar med til hjemmemedisinering for å hjelpe med abstinensene over natten.

Danske erfaringer

Camilla Birkevold leder prosjektet i Oslo og har jobbet med rusavhengige i mange år.

– Dette er pasienter som vi ikke har klart å stabilisere i annen type behandling og som har en pågående heroinbruk, sier hun.

SPESIALISTER: Overlege Jon Lunde Wisløff og prosjektleder Camilla Birkevold har begge spesialisert seg på arbeid med rusavhengige.

Hun samarbeider med overlege Jon Lunde Wisløff og de andre ansatte for å sy sammen et tilbud som ikke har eksistert i Norge før. De henter erfaring fra flere land, deriblant Danmark, som tilbyr heroinassistert behandling i flere byer.

– Hva skal til for å kvalifisere til dette tilbudet?

– Det ufravikelige hovedkriteriet er at du må være avhengig av heroin. Vi vurderer hver søknad individuelt, men har du kort fartstid som heroinavhengig er nok ikke dette stedet for deg. I tillegg må du være samtykkekompetent, sier overlegen.

– Utover det har vi ingen eksplisitte eksklusjonskriterier, fortsetter han.

Han jobber med å finne frem til riktig dose med heroin og metadon til natten til pasientene. Men han gir dem også en full gjennomgang av egen helse.

SAFT OG FRUKT: Etter at dosen er satt kan pasientene få seg noe å bite imens de observeres av en sykepleier.

En base

Utover helsehjelpen tilbys pasientene hjelp til å få orden på bolig og dialog med NAV. De ansatte jobber også med å legge til rette for at pasientene skal få tannbehandling og hjelp for at de skal ha en meningsfylt hverdag mellom dosene.

– Dette skal være en base som vil dem vel, sier Birkevold.

Overlege Lunde Wisløff synes det er positivt at flere av pasientene allerede snakker om å redusere dosen og at noen ser for seg å gå over til heroin i tablettform. Han jobber med dette og andre tiltak aktivt med den alvorlige avhengighetslidelsen deres.

– Dette tilbudet er en ytterligere erkjennelse av at avhengighet er en sykdom og noe som spesialisthelsetjenesten skal befatte seg med. Tidene forandrer seg.