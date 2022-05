Rett fra Stortinget til Rema-lobbyist – vil påvirke tidligere kolleger

VG har brukt innkjøp av ketchup som et eksempel: Det er forskjell om man kjøper en million flasker eller 100.000?

– Det finnes gode argumenter for at en som kjøper store volum skal få lavere pris til et visst nivå, men forskjellene flater ganske raskt ut, fordi alle leverandørene har ganske like logistikkostnader når kjedene henter like fulle biler, like fulle paller og du har like mange skift som må være på jobb.

Han legger til:

– Da kommer du til et punkt hvor det ikke lenger er en god begrunnelse for en ulik pris. Da er vi opptatt av andre ubegrunnede forskjeller; lojalitet til største aktør og frykt for å miste kontrakter. Det er der Konkurransetilsynet skal kunne gå inn og si at de siste prosentene prisforskjell, ikke er begrunnet.