Dhenujen Yogathas (13) døde etter påkjørselen 17. desember 2020.

Dødsulykken på Grorud for retten: − Foreldrene er fortsatt helt knust

Han var ruspåvirket og kjørte i høy hastighet da bilen traff gutten som krysset veien. Men sjåføren nekter straffskyld for uaktsomt drap.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ulykken på Grorud i Oslo i desember 2020 kostet Dhenujen Yogathas livet. En mann i 30-årene møter mandag i Oslo tingrett, tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt 13-åringens død.

– Foreldrene er fortsatt helt knust over å ha mistet sin lille gutt på den verst tenkelige måten man kan forestille seg, sier bistandsadvokat Silje Elisabeth Stenvaag til VG.

Hun sier at de gruer seg veldig til rettssaken.

– Hver eneste dag er som en vond drøm, hver eneste påminnelse er smertefull. I retten skal de også møte ham som har gjort det, for første gang, sier Stenvaag.

Forsvareren sier at tiltalte er dypt fortvilet.

– Han har selv gutter som er litt yngre enn gutten som døde. Han forstår familiens tap, det er noe som plager ham hver dag, sier advokat Harald Fjeldstad til VG.

Politiet jobbet på ulykkesstedet på Grorud i Oslo 17. desember 2020.

Ulykken skjedde i Maria Dehlis vei ved Gransdalen på Grorud i 19-tiden 17. desember 2020. Ifølge tiltalen kjørte mannen uten førerkort, påvirket av hasj og GHB.

– Han var uoppmerksom, holdt for høy hastighet etter forholdene og bremset ikke i tide for fotgjenger Dhenujen Yogathas, som var i ferd med å krysse veien, ifølge tiltalen.

13-åringen ble dratt eller kastet cirka 40 meter og overkjørt av en personbil som kom i motsatt kjørefelt. Han døde dagen etter at de omfattende skadene.

Stakk fra stedet

Etter ulykken stakk bilføreren fra stedet. Han har forklart til politiet at han fikk panikk – og at han så at det var andre som kunne hjelpe.

Mannen ble pågrepet hjemme flere timer etter påkjørselen. Han er også tiltalt for å ha tatt GHB, et stoff med virkninger som ligner alkohol, etter ulykken.

Flere hundre tente lys og la ned blomster under minnestunden for Dhenujen Yogathas (13).

– Min klient har forklart at gutten plutselig kom ut i veien, og at han anser dette som en ufattelig tragisk ulykke, uttalte mannens forsvarer Harald Fjeldstad etter fengslingen.

Han sier i dag at tiltalte vil erkjenne straffskyld etter mesteparten av siktelsen.

– Ulykkestilfelle

– Det er ikke tvil om at han kjørte på gutten og kjørte fra ulykkesstedet uten å melde fra. Han erkjenner også å ha kjørt med en promille som tilsvarer 0,5, sier Fjeldstad.

Men tiltalte vil nekte seg skyldig i uaktsomt drap.

– Han mener det var et ulykkestilfelle som også kunne skjedd en person som var helt edru, sier forsvareren.

Mannen er tidligere dømt for ruskjøring.

– Kunne vært unngått

Bistandsadvokat Silje Elisabeth Stenvaag kaller saken forferdelig trist:

– Det er ikke tvil om at han som kjørte var ruset og ikke hadde førerkort. Det gjør at det for familien oppleves ikke som et rent uhell, men som noe som kunne og burde vært unngått.

Hun opplyser at den sakkyndige vurdering anslår farten til over 60 km/t. Det er 40-sone på stedet. Ulykkesdagen var det mørkt, glatt og vått.

– Foreldrene ønsker at tiltalte skal bli dømt og få streng straff. Vi krever også oppreisningserstatning, sier bistandsadvokaten.

– Levende solstråle

De kalte ham «Furusets største smil» og en «levende solstråle», ungdommene som var samlet til minnestund på Furuset etter tragedien for halvannet år siden.

På vegne av barne- og ungdomsarbeiderne i drabantbyen sa Monsef Benali at Dhenujens bortgang hadde rystet hele lokalmiljøet.

– Han var en gutt på 13 år som hadde hele livet foran seg. At et ungt menneske går bort, er hjerteskjærende og utenkelig, for det er ikke naturlig, sa Benali.