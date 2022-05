JONAS OG TRYG(G)VE: Støre og Vedum skal legge frem sitt reviderte budsjett torsdag.

Støre og Vedum om prissjokket: Må holde igjen for å unngå rentepress

Mens prisene fyker i været, sier Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at deres viktigste bidrag til forbrukerne er fortsatt strømstøtte og et budsjett som ikke gir press på renta.

Tirsdag morgen våknet Norge til et aldri så lite prissjokk: Apriltallene fra Statistisk sentralbyrå viser en 12-måneders prisvekst på 5,4 prosent. Det er den høyeste prisveksten på 14 år, og man må helt tilbake til 199 for å finne en april-måned med like høy prisvekst, ifølge SSB.

– Det er først og fremst økte priser på strøm og flybilletter som gjør at vi får denne økningen i veksttakten, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Inflasjonen er langt høyere enn økonomene hadde ventet på forhånd, og godt over Norges Banks mål. Det kan bety raskere rentehevinger.

Frykter renta

Og frykten for økt rente er det som bekymrer statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum mest akkurat nå – to dager før de legger frem sitt reviderte nasjonalbudsjett:

– Hva er det vi nå kan gjøre? Det er nettopp å sørge for midtveis i 2022 å vise ansvarlighet i håndteringen av budsjettet og ha et ansvarlig budsjett for trygg styring. For hvis vi nå pøser på, så bringer vi en annen høy kostnad til husholdningene, nemlig et driv på renta, sier Støre til VG.

Som VG skrev tidligere tirsdag, har mange land rundt oss tatt grep for å hjelpe forbrukerne med de høye drivstoffprisene. Dette har ikke Støre-regjeringen gjort.

Men Vedum peker på at situasjonen for husholdningene ville vært enda mye verre dersom ikke regjeringen hadde innført strømstøtteordningen i vinter.

– Den sikringsordningen er ekstremt viktig. Den skulle jo egentlig vært avviklet i april, for det så ut som at strømprisene skulle gå ned. Men med en gang vi så hva som skjedde i Ukraina, så bestemte vi oss for å videreføre den sikringsordningen, hvis ikke hadde tallet vært 1,8 prosent høyere, sier finansministeren.

– Lytter

Vedum peker på at norske husholdninger er på verdenstoppen i gjeld.

– Norge er dessverre er et av landene på pallen når det gjelder hvor mye gjeld man har per husholdning – snittet er 3,4 millioner. Da er det spesielt viktig for en norsk regjering å være opptatt av å ikke gjøre ytterligere ting for å skape enda mer press på renten, når man vet hvor stor betydning det har for mange norske familier, sier Vedum.

– Hva sier dere til de som sliter med å få endene til å møtes på grunn av økte strømkostnader og dyrere drivstoff?

– Jeg møter, og forstår folk som nå opplever at det blir trangt, og det lytter vi til. Så har vi gjort tunge satsinger på de to viktigste områdene for å imøtekomme det: Det ene er strøm, som tar den største delen av familiebudsjettet sammenlignet med alle andre kostnader, vi bruker milliarder hver måned på det. For det andre skal vi gjennom budsjettet vi nå kommer med og med trygg styring gjøre vårt for at ikke vi bidrar til at renten øker mer, sier Støre.