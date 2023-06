STJERNEAMBASSADØR OG INVESTOR: Manchester City-stjernen Erling Braut Haaland ble med på laget da Aquafigure-gründer Ørjan Tunge Asbjørnsen utviklet et nytt flaskekonsept.

Lanserer nytt konsept med Erling Braut Haaland: − Vann skal være moro

Da sønnene klagde over hvor kjedelig det var å drikke vann, fikk seksbarnsfar og gründer Ørjan Tunge Asbjørnsen en idé. Nå fronter fotballstjerne Erling Braut Haaland hans nye drikkeflaskekonsept.

Med på laget er også storklubbene Manchester City, Barcelona og Real Madrid. Dem har Stavanger-gründeren Ørjan Tunge Asbjørnesen (47) fått lisensavtaler med. Andre storklubber har også meldt interesse, forteller han.

I front for lanseringen av Aquafigure står brynegutt og verdensstjerne Erling Braut Haaland (22). Han er både investor og ambassadør for drikkeflaskene Asbjørnsen-familien har utviklet for at barn og unge lettere skal velge vann.

– Ideen kom i februar 2015. Vi hadde hjemmeskole på stranden og det var utrolig mye sutring over å måtte drikke vann, sier Ørjan Tunge Asbjørnsen til VG.

1 / 2 STJERNEINVESTOR: Erling Braut Haaland sammen med daglig leder Arne Martinsen i Aquafigure under en fotograferingen av førstnevnte i Manchester. AMBSASSADØR FOR AQUAFIGURE: Erling Braut Haaland i fotostudio i Manchester forrige neste fullskjerm STJERNEINVESTOR: Erling Braut Haaland sammen med daglig leder Arne Martinsen i Aquafigure under en fotograferingen av førstnevnte i Manchester.

Han og kona Kristine Noraas Asbjørnsen (46) befant seg da på jorden rundt-reise med seks sønner som i 2015 var halvannet til ti år gamle.

Lei av brusmas utfordret Ørjan barna til å svare på hvorfor vann var «kjedelig».

– Vi satt på stranden i Fort Lauderdale. Guttene mente det ville være gøyere å drikke vann om det var en hai i flasken – og det kom en dråpe «blod» som skulle vekke haien til liv da de åpnet den.

FAMILIEN I 2015: Ørjan Tunge Asbjørnsen og kona Kristine Noraas Asbjørnsen tok et friår og reiste verden rundt med sønnene hele 2015. For å lettere holde rede på barna og ikke miste noen, ble de kledd i like klær under hele reisen. Her på New Zealand.

– Vanvittig effekt

Fantasidrodlingen fikk foreldrene til å ta grep.

– Vi diskuterte hvordan vi kunne få det til å se ut som om det var en hai i flasken. Vi oppsøkte et lokalt kopisenter i Fort Lauderdale, laget prototyper, puttet dem i en vanlig vannflaske – og fikk hakeslepp, forteller Asbjørnsen.

– Illustrasjonen fikk en vanvittig effekt da vi puttet den i vann.

FAMILIEN I 2023: Hele familien er involvert i Aquafigure-prosjektet. Her sees Ørjan Tunge Asbjørnsen (47), kona Kristine Noraas Asbjørnsen (46) og sønnene Kristian (18), Joakim (16), Alexander (15), Fredrik (12), Daniel (11) og Marius Noraas Asbjørnsen (10).

Overbevist om at andre måtte ha kommet på ideen med tags i drikkeflasker, fikk gründeren sitt andre sjokk da han skjønte at dette var han først ute med.

Derfra var veien kort fra idé til handling.

– En patentadvokat i New York likte historien med guttene og skjønte hvor vi ville med konseptet: Å få barn og unge til å velge vann.

FIKK IDEEN I FLORIDA: Ideen om Aquafigure ble til på stranden i Florida. En av sønnene var ikke til stede da dette bildet ble tatt.

Besatt av ideen

Med gründerbakgrunn fra tekstil- og eiendomsbransjen og en over gjennomsnittet vilje til å ta sjanser, bestemte Ørjan seg for å satse.

– Vi reiste i USA, Asia, Europa, var en tur innom Norge og dro tilbake til USA igjen. Det eneste som kvernet i hodene våre var produktideen.

Vel hjemme i Norge etter eventyråret pauset Ørjan andre prosjekter.

Åtte år senere kunne han i starten av juni lansere drikkeflasker med et bredt utvalg tags innen kategoriene sport, livsstil, barn og Erling Braut Haaland.

NYTT KONSEPT: Drikkeflasker med utbyttbare tags er konseptet til Stavanger-baserte Aquafigure.

– En egen rase

Han legger ikke skjul på at det har kostet mer enn penger å skape en bærekraftig drikkeflaske.

– Jeg hadde ikke gjort det igjen, det kan jeg love deg! utbryter Asbjørnsen.

Etter en lattermild pause fortsetter han:

– Hadde jeg visst hvor omfattende dette var og hvor mye det ville kreve av tid, engasjement og penger, hadde jeg aldri gjort det på nytt.

– Hva er rådet ditt til alle som drømmer, men ikke tør hoppe?

– Du bør være en egen rase for å sette i gang. Alle som har startet noe selv vet at det krever mye. Men tro på konseptet, vær villig til å lære, søk hjelp, bygg et godt team, jag på, råder 47-åringen.

Rett til Barcelona

Første klubben Aquafigure fikk avtale med var Barcelona.

– Vi fikk rett til toppen og fikk møte på hovedkontoret. Vi har sikret retten til å bruke klubbnavnet og spillerne og har gode signaler på at det også vil bli salg gjennom klubbens egne kanaler.

– Dette er tags som ligger løse i vann. Hva med hygienen?

– Du stapper ikke fingeren oppi vannet. Tagsen må behandles som bestikk. Vi anbefaler å kjøre alt i oppvaskmaskinen med jevne mellomrom. Målgruppen vår er fra skolealder og oppover. Skolebarn vet at man skal vaske hendene.

SIKTER HØYT: En fornøyd Ørjan Tune Asbjørnsen (47) under Aquafigure-møte med Barcelona.

Gründerdrømmens pris

Uten kona hadde det aldri blitt hverken jordomreise eller vannflaskeprosjekt, hevder gründeren.

– At hun la ut på reisen sammen med meg, skjønner jeg ikke. Hun er god til beinet og støttende. Når vi har troen på noe, går Kristine «all in» sammen med meg og støtter hundre prosent. Uten henne hadde dette aldri gått, roser Ørjan.

INSPIRASJONEN: Sønnenes vannvegring på jorden rundt-reise i 2015 førte til drikkeflaskeproduksjon.

Da prosjektet ballet på seg og krevde mer og mer arbeidsinnsats, krympet nattesøvnen ned til fire-fem timer per natt. Nå er ekteparet oppe i syv.

– Jeg har kjent på dårlig samvittighet i åtte år. Jeg har ikke deltatt på fotballkamper og skoleavslutninger. Men drømmen er å vise barna at det går an å bygge noe fra ingenting. Det er ekstra kjekt fordi det var guttene som hadde ideen til Aquafigure.

