Slått og truet til å overføre penger

En mann ble truet til å overføre penger via Vipps mens han satt på bussen.

Politiet i Øst melder at en person på Enebakk tidligere i natt ble slått og truet av en mistenkt til å overføre et større beløp penger via vipps.

– Den mistenkte dro etterhvert til Lillestrøm og ble lokalisert og pågrepet av patrulje. Anmeldes, skriver politiet.

Operasjonsleder Gisle Sveen sier den mistenkte fikk den andre bruke face-id og til å vippse til seg 10.000 kroner.

– De to satt på samme buss mot Lillestrøm, så fornærmede klarte å varsle politiet mens han satt der. Da bussen kom til Lillestrøm fikk politiet etterhvert kontroll, men den mistenkte satte seg til motverge og forsøkte å skalle til en betjent. Det ble også funnet hasj på mannen.

Mannen som er pågrepet blir i tillegg til ran også anmeldt for forsøk på vold mot patruljen, da han forsøkte å skalle til patruljen samt spytte mot dem.

Den fornærmede fikk ingen fysiske skader og ble kjørt hjem av politiet.

