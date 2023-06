BUNADSØNSKE: – Det å få bunad var det største ønsket mitt med å gå ned i vekt. Jeg har alltid ønsket meg men fikk aldri siden den bare kom til å være for liten neste år. I år fikk jeg endelig bunad, og gråt gledestårer, sier Martine Myren.

Betalte fedmeoperasjon selv: Orket ikke vente og svare på ubehagelige spørsmål

Martine Myren (26) betalte fedmeoperasjonen selv. Hun orket ikke den lange ventetiden på det offentlige, eller svare på en rekke inngående spørsmål om egen psyke.

Myren nektet å beskrive hvordan hun følte seg ut fra utsagn hvor noen av alternativene var «Jeg føler meg som en fullstendig mislykket person», «Jeg føler skyld hele tiden», «Jeg misliker meg selv» og «Jeg ville tatt livet mitt dersom jeg fikk mulighet til det.»

Derfor brukte hun heller sparepenger, tok opp lån og betalte høsten 2021 operasjonen som kostet rundt 140.000 kroner privat, av egen lomme.

– Teite spørsmål

– Det er teite spørsmål. Jeg vet jo at jeg sliter med overvekt og ba om hjelp for å få en operasjon. Spørsmålene viser fordommene mot overvektige, man blir ikke tatt seriøst. Det gjør meg veldig forbannet at jeg ikke fikk den hjelpen jeg har krav på, sier 26-åringen til VG.

Etter et forberedende kurs og før overvektsoperasjonen, la Helse Førde opp til at hun også måtte ha samtale hos en psykolog.

TURGLAD: Martine Myren har fått et nytt liv etter at hun gikk ned 70 kilo. Nå er det blitt gøy å gå på tur.

Det føler Myren, som har klaget til Statsforvalteren, er bortkastet tid. Villy Våge, leder for Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi, mener obligatorisk vurdering av psykolog er misbruk av offentlige ressurser og stigmatisering av denne pasientgruppen.

– Spørsmålene som Martine har fått tilsendt vil mange pasienter oppleve som irrelevante, ubehagelige og utmattende. Og for fedmekirurg som skal vurdere en pasient for fedmekirurgi er svarene på disse spørsmålene irrelevante, skriver han i en faglig vurdering vedlagt Myrens klage. Våge er selv mage-tarm kirurg med fedmekirurgisk erfaring siden 2001.

I sitt svar til Statsforvalteren sier Helse Førde at det bare er de som scorer høyt for psykiske utfordringer, som blir videre fulgt opp av psykolog. Noe som er viktig for å finne de som ikke bør opereres.

Norsk pasientskadeerstatning har da også gitt medhold til pasienter fordi det ikke var grunnlag for operasjon, se lenger ned i saken.

I klagen, som ble sendt i mars i fjor, la Myren ved en skjermdump fra Helse Norge som viser en ventetid på fedmeoperasjon på 105 uker.

– Å vente i to år er altfor lang tid, sier Myren som jobber ved Høgskulen på Vestlandet hvor hun er rådgiver og leder av læringslab i Førde.

– Ventetiden er kuttet

Tall fra årsrapporten til Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi viser at ventetiden fra søknaden ble mottatt til operasjon gjennomført, i fjor var i snitt 483 dager hos Helse Førde. Helseforetaket opplyser til VG at gjennomsnittlig ventetid til kurs nå er ca. tre måneder, og for de som har gjennomført kurs tar det vel et halvt år til de blir operert.

– Fedmeoperasjoner ligger nå under generell kirurgisk avdeling, og er ikke lenger en egen seksjon. Under pandemien hadde vi sykmeldinger som førte til økt ventetid, denne er nå kuttet, sier Per Marifjæren, kommunikasjonsrådgiver i Helse Førde.

Helseforetaket kommenterer mer lenger ned i saken.

LETTET: – Jeg veldig fornøyd og angrer på at jeg ikke gjorde det tidligere, sier Martine Myren som har få bivirkninger etter SASI-operasjonen. Dette er en blanding av gastric bypass og gastric sleeve.

I klagen til Statsforvalteren viser Myren til at helseplagene for overvektige øker over tid og at mange kanskje ikke søker hjelp før man har fått store problemer i hverdagen. Derfor er det viktig å ikke måtte vente lenge. Hun reagerer også på at et informasjonsmøte teller som behandlingsstart.

Det gjør også Villy Våge, leder for Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi.

– Det er en bekvemmelighetsordning. Ved å si at behandlingen starter ved første samtale, unngår de fristbrudd på fedmekirurgi. Det har vært sånn lenge, og kanossagangen disse pasientene opplever i det offentlige har gjort at en større andel tar private operasjoner, sier Våge til VG.

Han viser til at frem til 2019 ble 25 prosent operert privat, mens det var 36 prosent i fjor.

Tallene fra Norsk kvalitetsregister for fedmekirurgi viser at det for 2022 er rapportert 1652 fedmeoperasjoner. Alle offentlige og fire av seks private sykehus inngår i registeret.

– I det offentlige tar det ett til tre år før du blir operert, i det private 1–2 måneder, sier Våge.

ZIP OHOI: Martine Myren tok denne ferien i juni zipline i Flåm. Det kunne hun ikke gjort da hun på det meste veide 152 kilo fordelt på 165 centimeter. Vektgrensen på ziplinen er nemlig 140 kilo.

– Synes du samtalene unødvendige?

– Ja. Jeg ser ikke at det er god grunn til å kreve det av pasientene. Det andre er at det blir brukt for å få bort fristbrudd, sier Våge.

Helseforetaket: Behandling er ikke bare kirurgi

Det benekter Helse Førde som definerer det å gi informasjon som behandlingsstart.

– Er dette et grep for å unngå fristbrudd?

– Nei. Det er oppstart av den ikke-medikamentelle behandlingen, samt en utvidet utredning, skriver fagdirektør i Helse Førde, Asle Kjørlaug, i en e-post.

Helseforetaket peker på at behandlingen ikke bare er vektreduserende kirurgi.

– Ikke-kirurgisk behandling i spesialisthelsetjenesten er også en viktig del. Denne behandlingen bygger i hovedsak på tre hovedsøyler: fysisk aktivitet, ernæring, mestringspsykologi, skriver Kjørlaug.

– Hvorfor må pasienter som ønsker fedmeoperasjon svare på en rekke nærgående spørsmål om psykisk helse og i tillegg ha time hos psykolog?

– Den psykologiske delen av utgreiingen i Helse Førde er ledd i kartlegging av psykososiale forhold og som en del av behandling i form av mestringspsykologi, skriver fagdirektøren og viser til at helseforetaket følger Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer.

I sitt svar til Statsforvalteren på Myrens klage, skriver Helse Førde:

– Alle vi som har ansvar på feltet, ser verdien av psykolog sitt bidrag i vurdering av disse pasienter, og det er altså bare de som på skjemaet scorer høyt for psykiske utfordringer, som blir videre fulgt opp av psykolog. Og erfaring viser at det er viktig å finne de som ikke bør opereres.

Fedmeoperasjoner er ikke uten risiko, og en del pasienter søker erstatning fordi de mener de er feilbehandlet.

De siste fem årene har Norsk pasientskadeerstatning fattet vedtak i 107 saker hvor fedmeopererte krever erstatning, viser ferske tall VG har innhentet. I 25 saker – eller 23 prosent – ble det gitt medhold. En av disse pasientene døde. I 16 saker ble det gitt medhold fordi det ikke var grunnlag for operasjon/behandling.

Helse Førde innrømmer at Martine Myren ikke fikk tilbakemelding innen 10 dager etter mottatt henvisning, slik hun skulle, fordi helseforetaket hadde store problemer med å sende ut brev på det tidspunktet.

AKTIV FERIE: – Jeg alltid vært ganske flink på skolen, kanskje litt ekstra for motbevise folk stereotypene om at alle overvektige er late, dumme og dårlig hygiene, sier Martine Myren som nå bruker ferien på tur og sykkel.

Myren håper å gå ned ytterligere 10 kilo, slik at hun når en matchvekt på 71.

– Da vil jeg be om fjerning av ekstra hud som har oppstått etter vektnedgangen. Jeg kvalifiserer egentlig til det nå, men vil gå ned alt før jeg gjør det.

– Det tenker du å gjøre via det offentlige?

– Ja, det håper jeg. Det går fint å vente på, smiler Martine Myren.

