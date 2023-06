LAM FRA BRYSTET: Geir Kåre Nyland avbildet i forbindelse med et VG-intervju i 2021.

Lam etter stupeulykke - får erstatning fra Oslo kommune

Oslo kommune er dømt til å betale 780.000 kroner i erstatning til Geir Kåre Nyland (32), etter stupeulykken på Munch brygge.

Det er NTB som bringer domsslutningen fra Oslo tingrett.

Geir Kåre Nyland var kampsportutøver på landslagsnivå. For ti år siden vant han NRK-serien «Norges tøffeste». I dag sitter «GK» i rullestol.

Det var i mai 2021 at Nyland skulle ta en dukkert i Bjørvika i Oslo. Han utførte et såkalt «militærstup» med hodet først og armene ned langs kroppen.

Men hodet traff et betongelement halvannen meter under vannflaten. Han mistet umiddelbart følelsen og kontrollen fra brystet og ned.

ULYKKESSTEDET: Det var like ved Munchmuseet at Geir Kåre Nyland hoppet fra bryggekanten og pådro seg de alvorlige skadene.

Nyland pådro seg en komplett ryggmargsskade og ble lam fra livet og ned. Han fikk også store hodeskader og sliter blant annet med nedsatt syn.

Kritisk til skilting

Kampsportutøveren stevnet Oslo kommune med krav om millionerstatning, fordi han mener skiltingen på bryggene i området er for dårlig.

– Det var min feil at jeg hoppet, ingen andre sin, men det kunne vært unngått dersom det hadde vært skilter der som faktisk var synlige, har Nyland sagt til VG.

Skiltene var montert liggende på brygga – 10 til 14 meter fra hverandre – og var ikke mulige å få øye på, siden de var tildekket av andre badegjester.

SER FREMOVER: Geir Kåre Nyland har store planer for fremtiden.

Oslo kommune avviste i retten uaktsomhet og erstatningsansvar og mener at den tidligere MMA-utøveren selv må bære ansvaret for den tragiske ulykken.

Kommunen fremholdt at det hele tiden har vært skilt på bryggekanten som advarer om at vannet er grunt og at det er forbudt å stupe fra kanten.

Avkortet erstatning

I etterkant av ulykken er flere advarselsskilt satt opp.

Nylands advokat Christian Lundin antyder før rettssaken et erstatningskrav over ti millioner kroner, for betydelig inntektstap.

Kommunens prosessfullmektig Henrik Søvik fremholdt at Nylands adferd er «den helt sentrale og dominerende årsaken til ulykken».

Skulle tingretten holde Oslo kommune ansvarlig, mener advokat Søvik at erstatningsbeløpet av den grunn må avkortes.