Jakter dickpics-airdropper på UiO

En ukjent person har plaget studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) med penisbilder de siste fem ukene. IT-avdelingen klarer ikke å fakke avsenderen.

En rekke studenter ved Blindern har mottatt dickpics dickpicsEngelsk slang for penisbilder. via delingsverktøyet AirDrop AirDropEn trådløs delingsfunksjon på iPhoner og andre Apple-produkter. Brukere bestemmer selv om de kan motta delinger fra ukjente eller bare kontakter. Kan også slås av ved behov., melder Universitas og Khrono.

Dette har skjedd mens de satt og studerte på lesesalene ved universitetet.

IT-avdelingen ved UiO forteller at de ikke har klart å oppspore avsenderen.

– Hele greiene er bare trist. Jeg skjønner godt at folk reagerer og synes det er guffent, sier IT-direktør Lars Oftedal til Khrono.

Avsenderen har sendt bilder til andre med enhetsnavnet «iPhone».

En kvinnelig student fortalte Universitas at hun ikke tenkte over bildedelingen, da hun plutselig fikk et stort bilde av en penis på skjermen sin.

– Jeg ble helt satt ut, sier Kamilla Svendsen (22) til studentavisen.

IT-direktøren ved universitetet ønsker at vedkommende som sender penisbilder stanser trakasseringen umiddelbart.

Selv mistenker Oftedal at det er en mann.

– Vi må vel kunne si at sannsynligheten for at det er en mann er ganske stor ja, sier Lars Oftedal til Khrono.

Studentutvalget ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet melder at det har blitt levert politianmeldelser etter hendelsene, ifølge Universitas.

– Det er dessverre helt umulig for oss finne ut hvem avsenderen er. Det eneste vi kan gjøre er å sende ut informasjon til studentene om hvordan de på enkelt vis kan avvise bilder og annet materiale de blir tilsendt via AirDrop, sier Oftedal.

AirDrop kan slås av i innstillinger. Man kan også velge å kun motta delinger fra kjente kontakter, eller skjule enheten sin for alle delinger ved behov.