LÆR Å BLI INFLUENCER: For 129.901 kroner kan du nå lære å bli influencer på folkehøyskole.

Folkehøyskole starter influencer-linje

Lærer sier mange reager med skepsis til deres nye satsing.

Elverum folkehøgskole har lansert sin nye linje for neste skoleår: Helårskurset «Influenser»

Prisen er fra 129.901 kroner, og elevene skal blant annet lære å «bygge en profil, skape relevant innhold for mange plattformer og verktøyene du må mestre for å synes».

Elever kan få støtte av Lånekassen for å gå på linjen, og prisen inkluderer turer til blant annet Ksamil, som av skolen omtales som «Europas Maldivene», samt Amsterdam.

«Bli en profil – lær tips og triks fra folk i bransjen» skriver skolen videre på sine nettsider.

– Vi har lyst til å lære elevene god innholdsproduksjon og at de skal ha et bevisst forhold til hvordan de vil bruke sin påvirkningskraft gjennom sosiale medier. Hvordan de skal håndtere kommentarfelt, etikk, grensesetting og mye mer, sier linjelærer Ingvild Aabakken til VG.

– Mange som reager med skepsis

Aabakken mener mange overser den enorme kunnskapen og innsatsen som ligger til grunn for å lykkes som influencer.

Hun kan ikke si noe om antall søkere ennå, men sier at det er mulig å søke helt til skolestart og at det ikke er satt noe tak på antall plasser.

– Når kom dere på ideen?

– Vi har snakket om dette en stund. Vi får så mange inntrykk gjennom skjerm hele dagen gjennom og innholdsproduksjon og påvirkning er rett og slett blitt en stor del av livet til folk. Innholdsproduksjon, profilbygging og konseptutvikling er ferdigheter mange kommer til å ha god nytte av i fremtidige jobber.

DRØMMEN: Flere drømmer om å leve som influencere. Julie Lorentzen ble kåret til Årets Influenser under årets Vixen awards. Her tar kona Camilla Lorentzen imot prisen.

Som gjestelærere har de med tiktoker Halvor Thorsnes kjent som «KitchenJam». Han har rett i overkant av 63.000 følgere på TikTok.

– Vi er i en prosess med å få inn flere profiler til å undervise.

– Hva slags reaksjoner har dere fått på at dere oppretter en slik linje?

– Vi har forstått at veldig mange har et betent forhold til ordet influencer. Det er mange som reager med skepsis og spør om det er linje med masse rosabloggere. Det er tydelig at de har negative assosiasjoner med ordet influencer, men når jeg forklarer hva kursene går ut på så skjønner de at det er nyttig.

Allerede har Danvik Folkehøgskole egne linjer for YouTube og sosiale medier.

Ingen mål om følgere

Aabakken forteller at det ikke er satt som mål at elevene skal få et visst antall følgere i sosiale medier etter kurset.

– Vi skal ha noen tester for å forske hva som fungere for å få flere følgere, men det skal ikke være et satt mål om å komme over så og så mange følgere.

– Vi har lyst til å gi elevene et trygt verdigrunnlag slik at lager innhold som har en verdi, og prøve å unngå å provosere for å provosere.

Læreren forteller at kurset skal gi innføring i historiefortelling og hjelpe elevene til å finne sin nisje enten det er livsstil, mote, reiseliv, gaming eller mat.

Byråleder: Viktig med it-faktor

– De mest suksessfulle influencerne har bygd seg opp over lengre tid ved å være autentiske og modige i hva de har delt – ikke ved å ha en gjennomtenkt merkevarestrategi som sitt utgangspunkt, sier influencer-sjef Susanne Kjellhov.

Hun jobber i byrået Kontent, som har noen av Norges største profiler innenfor mote og skjønnhet. Influencerne Emma Ellingsen og Leah Isadora Behn er blant annet knyttet til dem.

– Så langt har det som regel vært sånn at influencere har kommet i gang ved å dele enten personlig informasjon, nytteverdi i form av en kompetanse som for eksempel trening, eller en kombinasjon av begge disse tilnærmingene.

INFLUENCERSJEF: Susanne Kjellhov i Kontent jobber med noen av Norges største influencere.

Kjellhov mener at evnen til å formidle og en it-faktor er viktigere som influencer enn hvor god du er til å redigere en video.

– Hva er dine første reaksjoner på at et slikt kurs opprettes?

– Det å starte i andre enden med å utvikle en blankpolert, redigert utgave av en profil via gjennomtenkte strategier for så å presentere dette til et publikum høres mer ut som et forsøk på å bygge et vanlig brand. Det er ikke utgangspunktet ei heller essensen til en influencer, slik jeg ser det.

Hun synes imidlertid kurset høres nyttig ut for de som ønsker å lære om innholdsproduksjon i sosiale medier og merkevarebygging.

– Om kurset kan skape en suksessfull influencer som klarer å holde seg relevant over tid, det gjenstår å se.

Linjelærer Ingvild Aabakken sier følgende i en sms til VG:

– It-faktor er kjekt å ha! Men vi har også troen på at om man jobber for det kan man tilegne seg mange av ferdighetene folka med it-faktor ofte blir beskrevet med.

– Selv om ikke alle blir neste generasjons store influencere så kan de likevel ha stort utbytte av lærdommen og kompetansen, og bruke nyttegjøre den på mange andre arenaer, legger hun til.