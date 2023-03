BLE FUNNET DØD: Espen Simonsen (32) ble funnet død i en bolig i Skudeneshavn 20. februar.

Forsvarer til VG: En person siktet etter dødsfallet i Skudeneshavn

Politiet har pågrepet og siktet en person etter at Espen Simonsen (32) ble funnet død i sitt hjem i Skudeneshavn på Karmøy i februar.

Det bekrefter advokat Erik Lea til VG, som er siktedes forsvarer.

– Han er siktet for grov kroppsskade med døden til følge og likskjending likskjendingå mishandle et lik. Mer kan jeg ikke utdype, sier den siktedes forsvarer Erik Lea til VG.







Han erkjenner overhodet ikke straffskyld for noen av postene, sier advokaten videre.

Han sier at alle dokumenter i saken er klausulert klausulertå skjerme for offentligheten.

– Rettsmøtet var ferdig klokken ett og vi venter på kjennelsen. Slutningen i denne vil ikke være unntatt offentlighet, sier advokat Lea.

VG har vært i kontakt med politiet, som foreløpig ikke ønsker å kommentere saken.

Haugesunds Avis meldte om pågripelsen først og viste til et fengslingsmøte i Haugaland og Sunnhordland tingrett tidligere fredag. Siktelsen var imidlertid ukjent.

Det var 20. februar at Espen Simonsen (32) ble funnet død i sitt hjem i Skudeneshavn på Karmøy. Politiet har tidligere uttalt at Simonsen trolig ble utsatt for noe straffbart basert på skadene han hadde på kroppen.

Politiet har sagt at avdøde trolig ble påført skader etter sin død.

Det siste sikre livstegnet fra Simonsen er fra sent på dagen fredag 17. februar.