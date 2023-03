RETT FRA HJERTET: Emily Ann Riedel forteller Høyre-leder Erna Solberg hva som skal til for at hun skal bli statsminister igjen.

Erna Solberg: − Regjeringen rammer de svakeste

STAVANGER (VG) Emily (29) har fått sin drøm i oppfyllelse: Hun har flyttet inn i egen bolig. Men Aksel (21) får ikke. Fordi den offentlige pengesekken var tom allerede i januar. – Regjeringen rammer de svakeste, sier Høyre-leder Erna Solberg.

– Jeg har fått flere drømmer oppfylt. Jeg har fått meg fast jobb, jeg har fått meg kjæreste og egen leilighet. Kan det bli bedre, spør Emily Ann Riedel.

– Jeg håper at alle får levd ut sin drøm, som meg, sier Emily.

Hun har downs syndrom, men er en friskus av de sjeldne, som sågar har gjort at hun har vært gjest hos «Lindmo» på NRK.

Hun hadde råd til leilighet fordi Solborg terrasse borettslag fikk statlig investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser via Husbanken.

Men Aksel Njærheim (21) var ikke like heldig.

– KUNST VED SIDEN AV: Aksel Njærheim er ikke like snakkesalig som Emily, men forteller Solberg at han ved siden av jobben blant annet holder på med kunstmaling en gang i uken. Det er et tilrettelagt tilbud i regi av Jærkommunene.

Vil lage variert mat

Han sier han hadde gledet seg til å flytte inn i egen leilighet i år og lage mat selv.

– Det skulle bli variert mat, hver dag, sier Aksel.

Men da kommunen i vinter søkte om tilskuddsmidler, var pengebingen tom.

– Vi fikk melding fra Husbanken om at årets tilskuddsmidler allerede var brukt opp i januar, sier Aksels far, Terje Njærheim.

KAMP: Erna Solberg møtte familien Njærheim i Stavanger. De fortale om sin kamp for omsorgsbolig.

Han leder en foreldregruppe i en vennegjeng i Nærbø kommune, som har barn med utviklingshemming; som har tatt initiativ til at det skal bygges heldøgns omsorgsboliger for barna.

– Vi har funnet en tomt midt i sentrum og kommunen positive, men vi er avhengige av investeringstilskudd fra Staten for å realisere prosjektet.

Koster familien over to millioner

Han sier regnestykket ser slik ut:

– Aksel og vår andel vil være et sted mellom to og 2,5 millioner kroner for en selveierleilighet i bofellesskapet, som skal organiseres som et borettslag hvor kommunen eier en andel.

Han sier investeringstilskuddet fra Husbanken dekker opptil 45 prosent av investeringskostnadene.

Aksel jobber i en vernet bedrift, Jæren Industripartner, hvor han får litt lønn, i tillegg til uføretrygd.

SMOOTH: Emily serverte smoothies som velkomstdrikk, da Erna Solberg kom på besøk.

Vi møter dem til lunsj ved Scandic Hotel Stavanger Forus, hvor Emily har fast jobb fire ganger i uken. I tillegg jobber hun et annet sted på mandager.

Høyre-leder Erna Solberg rister oppgitt på hodet over historien til familien Njærheim.

– Støre-regjeringen har sviktet de svakeste og dette må det ryddes opp i. Vi mener det må penger på bordet så raskt som mulig og vi håper regjeringen retter opp i dette i forbindelse med revidert budsjett i vår.

Solberg sier at hun er sikker på at Høyre-landsmøtet til helgen vil vektlegge å prioritere de svakeste gruppene i Norge.

– Hete opp økonomien

Hun viser til at Støre-regjeringen i sitt statsbudsjett-forslag kuttet tilskuddsordningen til heldøgn omsorgsplasser som blant annet blir

brukt på å bygge bofellesskap til utviklingshemmede.

– Helseminister Kjerkol begrunnet kuttet med

at store prosjekter bidrar til å hete opp økonomien, sier Solberg.

UT MOT STØRE: Erna Solberg kommer med kraftige anklager mot Støre-regjeringen.

Men kuttforslaget, som innebar en milliard kroner i reduserte investeringer, vakte så sterke reaksjoner, blant annet fra egne ordførere, at SV fikk stanset det.

De fikk på plass 95 millioner kroner, som vil utløse 950 millioner kroner i investeringer.

– Vi visste at det var altfor lite nå etter pandemien. Og med fasiten i hånd – at pengene var brukt opp allerede i januar – fikk vi rett. Regjeringen burde sett det komme.

Hun viser til at de i sitt budsjettforslag la inn det dobbelte, som tilsvarer investeringstilskudd til 1000 nye heldøgns omsorgsplasser, sier Solberg.

Hun legger til at de i sin regjeringstid, opererte med støtte som utløste opp mot 2000 plasser i året.

– Dere kan anklages for økt pengebruk, som kan presse renten opp?

– Nei, her får vi igjen store private investeringer for begrensede støttemidler.

– Trygghet

Terje Njærheim sier de nok ikke får tilskudd selv om det kommer penger i revidert.

– Som en konsekvens av at investeringstilskuddet ble fjernet og usikkerheten det skapte, har det ført til at kommunen prioriterte andre prosjekter, slik at vi rykket bakerst i køen. Så selv om mer midler skulle bli tilgjengelig i revidert, vil det gå tid før kommunen har tid og ressurser til å jobbe videre med prosjektet.

De gir likevel ikke opp.

Moren til Aksel, May-Linn Bø Njærheim, sier det bare er oppsider med å gi støtte.

– Det er en trygghet for oss at Aksel får en leilighet i et bofellesskap med døgnkontinuerlig oppfølging. Og for han, som ikke blir ensom selv om han flytter hjemmefra, fordi han har venner rundt seg.

– Og så er det slik at vi ikke kan legge omsorgsansvaret for utviklingshemmede til familiene. Løsningen med omsorgsboliger, hvor familiene kjøper leilighet, hvor det statlige tilskuddet er nødvendig oppstartsmidler og kommunen drifter, er en meget god løsning for alle, sier Erna Solberg.

Emily har tidligere også møtt statsminister Jonas Gahr Støre.

– Han var en veldig fin politiker, men jeg foretrekker deg som statsminister, sier hun ærlig, rett fra hjertet.

GA RÅD: Emily ber Høyre-lederen følge hennes livsmotto.

Og mer kommer derfra når Solberg spør hva hun må gjøre for å bli statsminister igjen.

– Du må jobbe hardt, stå på det du tror på. Og så kan du følge mitt motto: Alle må få gjøre det de vil.

Hun legger til:

– Så må du hjelpe utviklingshemmede og satse på klima og energipolitikk, sier kvinnen som blant annet lager vaflene til frokosten for hotellets gjester og som jobber i seminaravdelingen ved hotellet.

– Skjønner at det er tøft

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier skal se hva de kan gjøre.

– Først vil jeg si at jeg skjønner at det er tøft og at det kan oppleves som urettferdig. Vi skulle gjerne startet opp enda flere prosjekter enn det budsjettet gir rom for. Det at bevilgningen på posten i år er såpass knapp, skyldes den spesielle situasjonen vi er i, med høy vekst både i byggekostnader og andre priser.

Hun sier det er bedre å bygge mer når det er billigere å bygge.

– Det er derfor vi har holdt igjen på nye statlige byggprosjekter også på andre områder i år.

BER KOMMUNENE FORTSETTE: Ingvild Kjerkol ber kommunene forsette å planlegge for flere heldøgns omsorgsplasser.

Holder døren åpen for mer penger

Kjerkol sier at selv om rammen for 2023 allerede er oppbrukt, er ikke tilskuddet avviklet.

– Jeg vil derfor oppfordre kommunene til å fortsette å planlegge for økt flere heldøgns omsorgsplasser, og de må fortsette å henvende seg til Husbanken for bistand og veiledning. Så vil regjeringen som en del av de ordinære budsjettprosessene vurdere hvordan vi best mulig kan tilpasse tilskuddsordningen for behovet fremover.

Hun sier at femti kommuner har fått innvilget tilsagn om investeringstilskudd i 2023 – til 374 heldøgns omsorgsplasser, samt velferdsteknologi, heving av teknisk standard og dagaktivitetstilbud i 2023.