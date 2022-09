UNDERSØKTE TILTALTE: Psykologspesialist Knut-Petter Sætre Langlo og Synne Sørheim i samtale med aktor Sturla Henriksbø under rettssaken etter drapet på advokat Tor Kjærvik og drapsforsøket på hans samboer Merete Bertheussen. Tirsdag la de sakkyndige fram sin rapport hvor det slås fast at den tiltalte sønnen til Kjærvik var og er alvorlig syk av paranoid schizofreni.

Sakkyndige mener Kjærviks sønn var psykotisk da han drepte

Rettspsykiatrisk sakkyndige som har undersøkt sønnen til advokat Tor Kjærvik, mener 37-åringen var alvorlig syk og psykotisk da han drepte faren.

NTB

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er konklusjonen fra spesialpsykolog Knut-Petter Sætre Langlo og psykiater Synne Sørheim. De to sakkyndige la fram sin rapport om den tiltalte i Romerike og Glåmdal tingrett tirsdag.

Det er dommerne i rettssaken som må avgjøre om 37-åringen skal vurderes som utilregnelig for drapet på faren, den kjente advokaten Tor Kjærvik, den 12. april i fjor. Sønnen drepte faren med pistol og skjøt åtte skudd etter farens samboer før han løp vekk og overga seg til politiet.

Den drapstiltalte sønnen ringte selv til politiet etter hendelsen. Da fortalte han at han hadde gjort noe ulovlig, skutt sin egen far - og trodde han var død.

Hvis retten slår fast at sønnen var utilregnelig, vil det ikke bli avsagt en straff for drapet, men han vil i stedet bli overført til tvungent psykisk helsevern på sykehus.

I RETTEN: Statsadvokat Sturla Henriksbø i samtale med Ellen Holager Andenæs, bistandsadvokat for Tor Kjærviks samboer Merete Bertheussen.

– Helt sikre

De sakkyndige som traff 37-åringen flere ganger etter drapet har diagnostisert ham som kronisk syk av paranoid schizofreni, og at han var blitt veldig syk.

– Vi er helt sikre på at han var psykotisk i 2018, og kanskje tidligere også. Han var syk på dette tidspunktet også, sa Sørheim om drapstidspunktet.

– Han framsto som ekstremt paranoid og redd, sa Langlo om møtet med advokatens sønn 3. mai, noen uker etter drapet.

Da hadde 37-åringen hatt en psykisk kollaps i fengselet og blitt overført til sikkerhetsavdelingen på Blakstad sykehus. Etter at han først hadde framstått som klar og bevisst etter drapet, og blitt satt i varetekt i Oslo fengsel, gikk det raskt nedover med ham.

Var alarmert

– Han var nesten så alvorlig syk av paranoid schizofreni som man kan bli. Vi var alarmert – han var veldig, veldig syk da vi traff ham, la Sørheim til.

De to fagekspertene leverte sin innstilling i fjor høst, men har fulgt hele rettssaken i tingretten. Der har gjerningsmannen flere ganger forklart seg for retten. Etter mer enn ett år med behandling for sykdommen, er de sakkyndige ikke mer optimistiske med tanke på den tiltaltes framtidsutsikter.

– De prognostiske utsiktene er dårligere enn vi først trodde. Det er mulig vi tok feil i varighet av symptomer. Dette har ikke gått så bra som vi håpet i fjor, sa Sørheim videre.

Hjernesvikt

Psykiateren forklarte retten om hvordan schizofreni ikke bare er en psykisk sykdom, men også en hjernesvikt på linje med demens og Parkinson. Den utvikler seg gradvis og over lang tid, og uten behandling kan man bli alvorlig syk og helt handlingslammet.

– Det er ingen holdepunktet for at man kan snakke personer ut av denne sykdommen, sa Sørheim.

Hun forklarte retten at personer med schizofreni må gis medisiner, innsikt i egen sykdom og få oppsøkende helsehjelp for å kunne bli bedre og fungere.