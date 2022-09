ADVARER: Per Martin Sandtrøen er stortingsrepresentant, fylkesleder i Hedmark Senterparti og tidligere rådgiver til partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Sp-topp truer med regjerings-exit – får støtte fra fylkesledere

Sps Per Martin Sandtrøen sier at partiet bør gå ut av regjering hvis EUs fjerde energipakke vedtas. Han får støtte fra en rekke fylkesledere. – Ligger langt frem i tid, svarer Ap.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Fylkeslederne i flere store Senterparti-lag sier til VG at de stiller seg bak stortingspolitikeren.

Sandtrøen sier onsdag til Klassekampen at Senterpartiet ikke kan sitte i regjering lenger hvis EUs fjerde energimarkedspakke blir vedtatt.

– Nei, vi kan ikke sitte i en regjering som vedtar den. Det vil ikke være mulig for Senterpartiet, sier Sandtrøen til avisen.

Sandtrøen er fast møtende vararepresentant for partileder Trygve Slagsvold Vedum, fylkesleder i Vedums fylkeslag Hedmark - og Vedums tidligere rådgiver.

Solberg-regjeringen sendte deler av energimarkedspakken ut på høring mens de fortsatt styrte, men det er uklart når – og om – den blir lagt frem i Stortinget.

Overfor VG sier Sandtrøen at han opplever stor støtte:

– Jeg opplever at alle i Senterpartiet er opptatt av å sikre nasjonal kontroll over kraftpolitikken, sier han.

Info Derfor er saken omstridt Stortinget behandlet Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke i 2018 – og med det ACER, som har vært svært omstridt . Da var Norge fra før en del av EUs andre energimarkedspakke.

Energimarkedspakkene i EU inneholder felles regler for strøm og gass, og skal skape et samlet marked for dette i Europa.

ACER er organet som skal tolke regelverket, og sørge for at landene overholder forpliktelsene.

Den fjerde energimarkedspakken – også kalt ren energi-pakken – ble vedtatt av EU i 2019. Den er en fortsettelse av den tredje, men utvider ACERs rolle. Vis mer

Arbeiderpartiet sikret i sin tid flertall for Solberg-regjeringens forslag om å innføre EUs tredje energipakke, sammen med MDG.

Statsministerens kontor (SMK) viser til Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Marianne Sivertsen Næss på Stortinget for kommentarer.

– Dette er noe som ligger langt frem i tid. Det har ikke kommet noen innstilling, sier hun til VG.

IKKE PÅ BORDET: Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Marianne Sivertsen Næss sier at partiet ikke har en sak å bestemme seg over enda.

– Uakseptabel

Senterpartiet har i det siste sett enkelte meningsmålinger hvor regjeringspartiet nærmer seg sperregrensen.

Sandtrøen avviser at utspillet handler om frustrasjon med regjeringsprosjektet.

Han viser til at Norge ifølge NVE og Reguleringsmyndigheten (RME) ikke kan stoppe krafteksport for å senke norske strømpriser på grunn av EØS-regler og EUs tredje energimarkedspakke.

– Vi ser nå at EUs tredje energimarkedspakke har relevans for situasjonen vi står i. Da er det viktig å signalisere at fjerde energimarkedspakke er uakseptabel for Senterpartiet, sier han.

– Poenget her er saken. Jeg er stor tilhenger av regjeringsprosjektet og Sp og Aps felles mål om å utvikle hele Norge og utjevne sosiale forskjeller, legger han til.

SENTRAL EKS-RÅDGIVER: Per Martin Sandtrøen jobbet tett med Vedum i flere år. Her i forhandlingsrommet på Hurdalssjøen hotell, der regjeringsplattformen ble utformet.

Får støtte: – Sprengstoff

Jon Rikard Kleven, fylkesleder for Sp i Telemark, sier det ikke er noen tvil om at partiet er sterkt imot energipakke fire.

– Jeg vil si at det er en svært alvorlig sak dersom Sp blir tvunget med på et sånt vedtak. Jeg kan innrømme at det er sprengstoff i den saken, så skal ikke jeg konkludere med hva som blir resultatet av den eksplosjonen, sier han til VG.

Fylkeslederne i Rogaland, Troms, Møre og Romsdal og Buskerud svarer klart ja på om de stiller seg bak kravet fra Sandtrøen.

Fylkesleder Per-Asbjørn Andvik i Vestfold sier at han også vil vurdere det:

– Hvis regjeringen med Ap går inn for EUs fjerde energimarkedspakke og får støtte fra SV, så er jeg nok veldig fristet til å støtte Per Martin på dette, sier han til VG.

STØTTESPILLER: Nils T. Bjørke er fylkesleder i Hordaland Sp og sitter på Stortinget for Senterpartiet.

Nils T. Bjørke, som sitter i kontrollkomiteen på Stortinget og er fylkesleder i Hordaland, beskriver motstanden mot EUs energipakke som «samlet fra Senterpartiet».

– Jeg kan ikke se for meg at regjeringen kommer til å gå inn for å vedta den pakken her

– Men er det et krav?

– Jeg mener at det er noe som Sps gruppe har vært tydelig på hele veien. Så jeg forventer at det står seg.

Geir Pollestad, som er parlamentarisk nestleder, sier han av prinsipp aldri knytter saker til spørsmål om partiet skal gå inn eller ut av regjering.

– Men jeg er enig med Sandtrøen med at EUs fjerde energipakke er en viktig sak og uakseptabel for Sp, sier Pollestad.

ÅPEN DØR: Geir Pollestad sier at han tolker utspillet som frustrasjon med kraftpolitikken, ikke regjeringen. Han har selv kalt EUs fjerde energimarkedspakke uakseptabel.

Vedum: Ikke behandlet enda

På spørsmål om hva han mener om ultimatumet fra partifellene, og om dette også er noe han stiller seg bak, svarer Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i en e-post:

– Senterpartiet er mot å gi mer makt over norsk energipolitikk til EU. Vi er opptatt av nasjonal kontroll over våre naturressurser.

– Når det gjelder denne saken, så er den ikke kommet til regjeringsbehandling enda. Regjeringen vil behandle den ordentlig når den tid kommer.

I 2018 var Vedum blant en av ACERS argeste kritikere. I fjor varslet han også omkamp om saken hvis de rødgrønne vant valget, og fremmet forslag om å starte prosessen med å trekke Norge ut av energibyrået.

KOLLEGER: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– For tidlig å si

Det er ikke klart om energimarkedspakken kommer opp i denne Stortingsperioden.

Olje- og energidepartementet viser til at mye av regelverket i pakken er revidert, og at det i tillegg er mye nytt regelverk.

– Olje- og energidepartementet vurderer nå om regelverket er relevant for innlemming i EØS-avtalen; behovet for eventuelle EØS-tilpasninger; og forholdet til norsk regelverk. Det er for tidlig å si noe mer konkret om vurderinger, eventuell gjennomføring i Norge, og behandling i Stortinget, opplyser departementet i en e-post til VG.

Arbeiderpartiets energipolitiske talsperson Marianne Sivertsen Næss understreker at en eventuell beslutning ligger langt frem i tid.

Hun ønsker ikke å gå inn i kravet fra Senterparti-politikerne, men sier at sier saken må ses opp mot norske interesser på det tidspunktet den eventuelt kommer.