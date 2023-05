PÅ STEDET: Nødetatene er på Nesodden etter et barn falt ut av et hus.

Barn kritisk skadet etter å ha falt ut av hus

Et barn i ett års alderen er fløyet til sykehus med kritiske skader.

Operasjonsleder Terje Marstad forteller at et barn på omkring ett år har falt ut av et hus på Nesodden.

– Vi er helt i innledende fase. Barnet har på en eller annen måte falt ut av et hus, sier Marstad.







Politiet vet foreløpig ikke hva som er foranledningen til hendelsen, men ser ikke bort ifra at det er snakk om en kriminell handling:

– Det baserer vi på informasjon innhentet på stedet. Vi er åpen for at vi ikke har fått innhentet all informasjon enda, sier Marstad.

Pårørende er varslet.

Barnet er fløyet til sykehus med kritiske skader, etter å ha falt flere meter. Akkurat fra hvor barnet har falt er foreløpig uavklart:

– Vi avventer kriminalteknisk undersøkelse på stedet for å se mer på de tingene, sier Marstad.

– Vi understreker at vi ser med et åpent sinn på hva som har skjedd. Vi er i en fase hvor vi sanker informasjon, sier Marstad.

En fotograf på stedet forteller til VG at det er hundepatrulje, og mye politi og helsepersonell på stedet.

Politiet ble varslet om hendelsen via Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Ordfører i Nesodden kommune, Cathrine Kjenner Forsland, opplyser om at kommunen stiller med psykososialt kriseteam.

– Det er klart kommune stiller med hjelp og støtte til familien og de som er berørt av hendelsen. Dette er helt forferdelig, det er veldig trist. Vi får håpe dette går bra, sier Forsland til VG.

Saken oppdateres!

