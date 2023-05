1 / 2 AMADORES: Denne stranden er en favoritt blant både ferierende og langtidsboende nordmenn på Gran Canaria . SPANIA: Tusenvis av nordmenn reiser til Torrevieja for å få seg garantert sol i sommer. forrige neste fullskjerm AMADORES: Denne stranden er en favoritt blant både ferierende og langtidsboende nordmenn på Gran Canaria .

– For å si det sånn: Nå er det dyrt

Ikke bare må du gange euroen med 12 i sommer. Du må også betale i dyre dommer til Norwegian – som har enevelde på flere populære ruter.

Kortversjonen Norwegian og SAS har svært høye billettpriser for sommerferiereiser etter at Flyr gikk konkurs.

Eksperter mener norsk luftfartsmarked er preget av lite konkurranse.

Prisene påvirkes også av høy etterspørsel etter ferieruter og dyre eurovaluta.

Norwegian vil holde prisene høye selv med billigere drivstoff.

Situasjonen kan endre seg hvis SAS øker kapasitet og gir mer konkurranse til Norwegian. Vis mer

Vi starter med en gladnyhet: Dere som bestilte reisen i januar før Flyr gikk konkurs, kan med god samvittighet kjøpe en ekstra Aperol spritz i strandbaren i sommer.

For den mer spontane av oss, er det bare å lese videre.

For nå er prisene på (et lite utvalg) flybilletter som VG har sjekket i den første fellesferieuken – rådyre.

Mens vi taper, er det Norwegian som ifølge DN kommer seirende ut.

– De har en veldig god situasjon, med kontroll på kostnadene, flere fly og tjener penger, forklarer professor Frode Steen ved Norges handelshøyskole (NHH) til VG.

– Det er to ting som skjer. I og med at Flyr ga seg, ble det mindre kapasitet enn vi hadde tenkt i sommersesongen. Og SAS har slitt med nok fly, så de konkurrerer ikke like mye.

BERGEN: Tidligere Norwegian-sjef Bjørn Kjos (tv) og professor Frode Steen under NHH Forum i 2014.

Norwegians konsernsjef Geir Karlsen la nylig entusiastisk frem tall fra det første kvartalet i år:

Sommerens fly er allerede halvfulle, og billettprisene har aldri vært høyere, ifølge Dagens Næringsliv. Og i tillegg er det billigere å fylle opp tanken på flyet nå enn det har vært på lenge. Mer tvilsomt er det om prisene følger etter:

– Billettprisene bestemmes av markedet. Om de kommer ned på grunn av drivstoffprisen, det gjenstår å se, sa Karlsen.

Tvert imot skal Norwegian være «disiplinert», og ikke falle for fristelsen til å lempe ut billigbilletter, ifølge næringslivsavisen.

Og det er nettopp markedet som ikke spiller i vår favør for tiden.

– De som bestilte tidlig, før Flyr forsvant, var heldige. De bestilte i et annet marked, SAS har sagt at de sliter med nok fly, KLM må ta ned volumet på grunn av restriksjoner i flybevegelser på Schiphol. Da er det mer rom for å holde prisene oppe. Og veldig mange har bestilt reisen, så det som er igjen blir typisk dyrt, sier Steen til VG.

I grafen under, ser du oppdaterte tall på utviklingen på flybillett-priser. Hvis du trykker på «fem år siden», ser du at prisene har økt med 67 prosent (!).

VG tok noen stikkprøver mandag 15. mai og sjekket billigste direktefly (med bagasje) til disse populære feriestedene fra 11. til 18 juli:

Oslo- Alicante

Norwegian: 6239 kroner

Sas: 5980 kroner

Oslo – Nice

Norwegian: 5857 kroner

Sas: 5073 kroner

Oslo- Kreta (Chania)

Norwegian: 7094 kroner

Sas: 8104 kroner

Oslo til Napoli, 10–19 juli (flyr ikke hver dag)

Norwegian: 7947 kroner

SAS flyr ikke dit direkte

– Nå når drivstoffprisene går ned, hvorfor påvirker ikke det prisene hos Norwegian?

– Jeg tror de er i en god situasjon denne sommersesongen fordi de ikke har mye konkurranse, sier Steen.

NORWEGIAN: Kommunikasjonsdirektør Grete Kruse Roald.

Kommunikasjonsdirektør Grete Kruse Roald i Norwegian skriver i en e-post til VG at prisene på flybilletter styres av tilbud og etterspørsel.

– Så langt i år har det vært større etterspørsel etter de fleste ferie-rutene enn samme tidspunkt i fjor. Når det er stor etterspørsel, og samtidig få ledige seter igjen på flyene, vil prisen går opp.

– På ruter hvor etterspørselen ikke er like høy, eller hvor man bestiller i god tid før reisedatoen og vi fremdeles har godt med ledige seter, vil prisene justere seg inn på et lavere nivå.

– Drivstoffkostnadene har falt - hvorfor kan dere ikke sette ned prisene da?

– Det er markedssituasjonen og etterspørselen som styrer prisene.

– Professor Steen, melker Norwegian situasjonen?

– Det vil jeg ikke si, men dette er en konkurransesituasjon, og hvis konkurransen blir lavere og etterspørselen høy nok i sommer – ja så blir prisene høye. Vi så det samme under SAS-streiken i fjor sommer, bare i en mye mer ekstrem grad.

MALLORCA: Spania og Hellas er nok en gang store feriefavoritter blant nordmenn. Frode Steen forundres over at nordmenn ser ut til å farte ut i år også, til tross for en rekordlav kronekurs.

Den SAS-sjefen i Norge, Kjetil Håbjørg, er uenig med Steen om at det er lite konkurranse i markedet nå:

– En rask kikk på de små marginene i bransjen viser at konkurransen er knivskarp, og de seneste årene har konkursene stått i kø i vår bransje, skriver han i en e-post til VG.

Bookingene så langt, tyder på en høysesong som kanskje er i nærheten av den første normalsommeren etter pandemien, fortsetter han:

– Så blir det stort «trøkk».

Professor Steen er overrasket over dette trøkket.

– Det kan virke som, utrolig nok, at nordmenn har bestemt seg for å reise i sommer på tross av at euroen er hinsides dyr. Så flyselskapene har nok en forventning om at folk vet at de må betale mye. Det jeg ikke tror folk har tatt innover seg, er hvor dyr euroen er.

Steen kom selv nettopp hjem fra Alicante, og fikk testet den nye gangetabellen:

– For å si det sånn: Nå er det dyrt. Det blir å gange med 12. Og vi har jo bare akkurat blitt vant til å gange med 10. Det er ikke så lenge siden en euro kostet 8 norske kroner.

– Det er egentlig imponerende det som skjer i Norge for tiden: Mye høyere boligrente, dyr strøm, men vi reiser fortsatt på ferie til dyre euroland.

– Hva kan skje videre, blir det billigere flybilletter snart?

– Hvis SAS kommer tilbake og har klart å kutte kostnadene de trenger, så får vi en mer lignende situasjon a la det vi hadde før, der Norwegian og SAS konkurrerer.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post