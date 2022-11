I SENTRUM: Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) trakk i nødbremsen onsdag kveld.

Opplysninger til VG: Slik gjorde regjeringen full retrett

Det var hektisk aktivitet før Emilie Enger Mehl (Sp) måtte gjøre full retrett og vrake en omstridt utredning hennes departement hadde bestilt. Da Statsministerens kontor (SMK) uttrykte bekymring, hadde hun allerede startet oppryddingen.

Onsdag ettermiddag kunne VG avdekke at Justisdepartementet hadde gitt Politidirektoratet kort frist på å utrede store kutt for politiet i byene for å flytte mer politi ut i distriktene. Alternativene som skulle utredes var:

Kutte 20 prosent av de ansatte i politiets såkalte «hovedseter», som stort sett ligger i byene.

Full ansettelsesstopp på samme steder.

Senterpartiet gikk til valg på mange nye politifolk i distriktene, men en tøff økonomisk situasjon gjør det vanskelig å finne penger til å oppfylle valgløftene.

Full alarm i Ap

Samtidig styrer Arbeiderpartiet i nesten samtlige store norske byer. Et slikt kutt kunne dermed få store konsekvenser for Ap-kommunene før den kommende kommunevalgkampen.

Sps regjeringspartner Arbeiderpartiet var ikke gjort kjent med Justisdepartementets bestilling - før de leste om innholdet i VG.

Da VG publiserte saken ble det slått full alarm i Arbeiderpartiet.

Nå kan VG fortelle hvordan regjeringen i løpet av tre hektiske kveldstimer snudde på bakrommet og trakk i nødbremsen.

OSLO-TOPPER: Raymond Johansen (Ap) og Frode Jacobsen (Ap) er blant partiets fremste menn i Oslo.

Full alarm

VG publiserte saken om kuttene som skulle utredes klokken 17.11 onsdag ettermiddag. Beskjeden fra Justisdepartementet slo ned som en bombe, både i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og på Rådhuset i Oslo.

Kriminalitetsbekjempelse har vært en sentral sak for Aps byrådsleder Raymond Johansen i flere år.

VG er kjent med at partifeller i Oslo var i direkte kontakt med personer sentralt i partiet, for å uttrykke sin klare motstand.

Hos Statsministerens kontor (SMK) løftes det også bekymringer etter VGs publisering.

Klokken 18.48 rykket Aps justispolitiske talsperson Maria Aasen-Svensrud ut og skjøt utredningen rett ned:

– For Ap vil et slikt grep som her skisseres være uaktuelt, uttalte hun kontant til VG.

SKYTER NED: Maria Aasen-Svensrud (Ap) leder justisfraksjonen til Arbeiderpartiet på Stortinget.

Startet oppryddingsjobb

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) slo samtidig full alarm internt i departementet etter at VG hadde publisert sin sak.

Hun hadde i over ett døgn visst at det kunne komme en sak i avisen, men VG hadde frem til ett-tiden onsdag ettermiddag ventet på en oppklaring på et av svarene departementet hadde gitt sent kvelden før.

Før saken ble publisert var det tett kontakt mellom Mehl og mannskapet til hennes partileder, finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) i Finansdepartementet.

Ifølge VGs kilder var det klart for Mehl og Vedum at saken ville skape uro i politiet og hos Arbeiderpartiet, men de var ikke sikre på om saken ville bli publisert. Det er heller ikke Senterparti-politikk å kutte beredskap i byene, understreker kildene.

STATSRÅD: Emilie Enger Mehl (Sp) måtte jobbe raskt for å stoppe en gryende konflikt med Arbeiderpartiet etter at VG publiserte saken onsdag.

Telefonene går varme

Ifølge VGs kilder fikk Arbeiderpartiets justispolitiske talsperson Maria Aasen-Svensrud en rekke telefoner i timene etter VGs publisering.

VG er kjent med at både partifeller og justisminister Mehl tok kontakt.

Både partifellene og Mehl, som ringte for å forklare Justisdepartementets synspunkt på saken, fikk samme svar:

Svensrud hadde allerede sendt sitater på e-post til VG, hvor hun tar tydelig avstand fra kutt-kartleggingen.

Klokken 19.34 publiserte VG saken med tittelen «Ap skyter ned politikutt i byene».

HURDAL: Nåværende statssekretær Lars Vangen (Sp) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på parkeringsplassen på Hurdalssjøen hotell, der partiet senere ble enige med Ap om regjeringsplattform.

Hevet til høyeste nivå

Ifølge VGs kilder ble bekymringene knyttet til saken hevet til høyeste nivå i regjeringen:

Justisminister Mehl hadde onsdag kveld direkte kontakt med finansminister Vedum og hans statssekretær Lars Vangen (Sp).

Statsministerens kontor (SMK) tok også kontakt med Senterpartiets partiledelse for å uttrykke bekymring for Justisdepartementets bestilling.

Beskjeden tilbake skal ha vært klar:

Oppryddingsjobben var i full gang, forklarte Senterpartiet. Mehl hadde allerede ringt Svensrud for å forklare saken og de skulle ordne opp. De ville ikke bidra til at det ble spredd uro i politiet, understreker kildene.

REGJERINGEN STØRE: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og resten av regjeringen på Klækken hotell den 14. mars i år. Odd Roger Enoksen (Sp) har senere gått av som forsvarsminister.

Aldri behandlet

Justisdepartementet forklarte, slik de også svarer i VGs opprinnelige sak, at utredningen aldri var et politisk forslag, men en av mange bestillinger som sendes til Politidirektoratet for å utrede spørsmål knyttet til budsjett og reformer.

Det var aldri behandlet hos politisk ledelse i Justisdepartementet eller i regjeringen, forklarte departementet videre.

For å roe ned partifeller og opprørte Ap-politikere har Sp-toppene understreket at dette ikke var en solooperasjon fra Senterpartiet for å ta innersvingen på Ap i regjering - men at det var et brev fra lenger nede i systemet, som var sendt for å utrede de konkrete spørsmålene.

Videre understreker de at statsråden uansett har ansvaret.

Bestillingen til Politidirektoratet om å utrede kutt inneholdt fire punkter som alle handlet om mer politi i distriktene. Det ble påpekt at det skulle legges til grunn at det skal gjennomføres tiltak innenfor alle fire områder i 2023.

KLAR FOR KAMP: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedums (Sp) partier skal neste uke forhandle budsjett med SV på Stortinget. Her fra annonsering av nye kraft- og lakseskatter på Blaafarveværket i Modum kommune.

Rask snuoperasjon

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet sliter tungt i motvind før budsjettforhandlingene med SV. Snittet på pollofpolls.no gir Ap en oppslutning på 19 prosent og Sp lave 5,3 prosent i november.

Hvis dette hadde vært valgresultatet, ville det vært katastrofalt for begge partiene.

Regjeringen trengte dermed ikke enda en konfliktsak de neste dagene og ukene, ikke minst med en intern front mellom regjeringspartiene.

Like etter klokken 20 onsdag kveld ringte Mehl VG fra en bil for å annonsere at kartleggingen blir trukket:

– Vi ønsker ikke å gå videre med det fordi vi ser at det har skapt stor uro, sa Mehl.

Klokken 20.14 publiserte VG den siste etappen i regjeringens snuoperasjon: «Mehl: Trekker initiativet om kutt i storbyene».