Togselskapet Green Cargo avvikler innenriks godstrafikk i Norge

Det statlige svenske togselskapet Green Cargo avvikler den norske delen av bedriften. Rundt 120 ansatte mister jobben.

– Nedleggelsen skyldes en betydelig økning i driftskostnadene i Norge. Bakgrunnen for dette er omfattende sporarbeid på linjer og i terminaler, sterkt økte strømkostnader, økte dieselkostnader og økte personalkostnader, sier administrerende direktør Bengt Fors i Green Cargo Norge AS og fortsetter:

– Vi ville helst fortsette driften i Norge, men de økonomiske rammene og situasjonen fremover gjør at vi må agere bedriftsøkonomisk ansvarlig, sier Fors.

Green Cargo opplyser selv at de er en av de største togoperatørene i Norge, og står for nærmere 40 prosent av intermodal godstrafikk i Norge.

Selskapet har 120 ansatte, hvorav over halvparten er lokførere, og hovedandelen av det resterende personellet jobber på godsterminal.

Samtlige av disse blir berørt av nedleggelsen.

Det innebærer også at tre godslinjer legges ned når avviklingen blir et faktum i løpet av første kvartal 2023.

Selskapet opplyser at årsaken er at de økonomiske forutsetningene for forsvarlig drift ikke er til stede, til tross for stadig økende etterspørsel-

– Det pågår nå forhandlinger med fagforeningene om gjennomføring av nedleggelsen.

Green Cargo har siden 2016 levert godstrafikk på bane, mellom Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim og Oslo – Stavanger.

Det svenske hovedselskapet Green Cargo AB har drevet godstransport mellom Norge og Sverige i mange år. Denne trafikken blir ikke påvirket av avviklingen, og fortsetter som normalt, opplyser selskapet.