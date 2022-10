35 pågrepet under nynazistisk demonstrasjon i Oslo

Medlemmer av den nynazistiske gruppen Den Nordiske Motstandsbevegelsen havnet i basketak med politiet lørdag ettermiddag. Flere av dem blir innbrakt til arresten.

Dette bekrefter operasjonsleder Tor Gulbrandsen til VG. Filter Nyheter omtalte saken først.

NRK har også omtalt saken, og skriver at det var snakk om «opptøyer».







VG har fått tilsendt en video som viser demonstranter i håndgemeng med politiet i området mellom Thon Hotel Europa i St. Olavs gate og Pilestredet - få hundre meter fra Slottsparken og Slottet i Oslo sentrum.

– Ordbruken er det NRK som må stå for, men det er snakk om en gruppe på 40-50 personer som har et ønske om å ytre seg. Dette er ikke avklart med politiet og grunneier på forhånd, sier operasjonslederen.

Han understreker at det er lov til å demonstrere på fredelig vis, men at gruppen nektet å forholde seg til politiets føringer da de beveget seg i Oslo sentrum. Politiet har dermed innbrakt flere personer til arresten.

– Kan du bekrefte at enkelte av dem slåss med politiet?

– Det har vært noen som har vært i opposisjon til politiet. De nektet å etterkomme påleggene fra oss, og motsatte seg pågripelsen. Det kan tenkes at flere også får en anmeldelse på akkurat den biten, for vold mot tjenestemenn sier Gulbrandsen.

Innsatsleder på stedet, Erik Hestvik, sier ved 16.30-tiden at det ikke har oppstått noen skader, men at ni stykker ble pågrepet ved Universitetsgata og ytterligere 26 stykker i St. Olavsgate.

– Samtlige er brakt inn i arrest, forteller Hestvik.

– Kan du si noe mer om hendelsesforløpet?

– Nå er det sånn i dette landet at vi ønsker å legge forholdet til rette for en hver ytring og det innbefatter den grupperingen som vi sto overfor i dag, men når vi da tar kontakt og det ikke er et klima for dialog, så er det vanskelig å legge forholdene til rette. Så det er politiets utgangspunkt at vi legger forholdene til rette for ytringsfrihet, men det krever en viss dialog, og den var ikke tilstede i dag, sier Hestvik.

– Gruppen du snakker om er Den Nordiske Motstandsbevegelsen. Si litt mer om hvordan de opptrådte i dag?

– Bildet taler nok for seg selv, men som jeg nevnte så ble det noe knuffing i forbindelse med anholdelse på de to stedene, men ingen personer skadet og det er vi tilfreds med.

Han forteller at blant de som er pågrepet, så er det individer fra flere land.

– Kan du si noe om straffehistorikk?

– Nei, jeg kan ikke gå noe inn på det. Nå er det et antall på ni pluss 26, og de må vi få litt tid til å få kontroll på.

– Hva vil skje videre med dem?

– De er kjørt inn i arrest, og så vil de bli registrert hos oss. Og det vil bli skrevet anmeldelser, så får vi se hva reaksjonen blir deretter.

Meningsmotstandere

Bråket skjedde like i nærheten av en pågående varslet demonstrasjon med flere hundre deltagere mot det iranske diktaturet.

Store folkemengder og stort politioppbud gjorde også at biltrafikken i området ble stoppet av politiet en kortere periode. Bilder fra stedet viser at enkelte av politibetjentene har på seg gassmaske.

– Her er det snakk om flere grupperinger som er meningsmotstandere. Politiet har hatt flere ressurser for å hindre at disse grupperingene skulle havne i en form for slåsskamp. Det har heller ikke skjedd, sier Gulbrandsen.

– Bilder fra stedet viser politifolk ikledd gassmasker. Ble det brukt tåregass mot demonstrantene?

– Vi har det med som en del av utstyret. Jeg er litt usikker på om det er blitt brukt per nå, sier han.

– Er dette fremdeles pågående?

– Vi er i ferd med å transportere folk inn, men det tar noe tid siden det er en såpass stor gruppe, sier operasjonslederen til VG klokken 15.19.

Øyenvitne: – Ropte nazistiske slagord

Emil Bjørnstad Belgau, som befant seg like i nærheten av der bråket fant sted, forteller til VG at demonstrantene fra Den nordiske motstandsbevegelsen gikk fra Slottet via Universitetsgata og opp mot Pilestredet.

– De ropte nazistiske slagord, og var om lag 40 stykker. Jeg vil anta at halvparten forsvant underveis, sier han.

- Da nynazistene fra Nordisk motstandsbevegelse kom hit, så jeg at fem-seks av dem ble anholdt av politiet og ført bort, legger Belgau til.