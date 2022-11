Giskes lokallag har fått 200 nye medlemmer: − En enorm pågang

Bataljen mellom Ap-ledelsen og Trond Giske har gitt et nytt oppsving i medlemstallet til Giskes lokale Ap-lag Nidaros. Nå er de oppe i 1400 medlemmer.

– Det virker som det er en enorm pågang i dag for å si det sånn, så det er tydelig at debatten i går har engasjert, sier Heidi Leistad, som er styremedlem i lokallaget, og arrangement- og trivselsansvarlig.

Ifølge Leistad har det det siste døgnet kommet rundt 200 nye medlemmer til Nidaros, som det siste året har har blitt Arbeiderpartiets største lokallag. Nå er de oppe i 1400 medlemmer.

– Det er jo sikkert også en del som ikke har betalt enda, legger Leistad til.

Tilstrømmingen skjedde etter NRKs Debatten torsdag, der temaet var krisen i partiet. Sendingen utviklet seg til en konfrontasjon mellom AUF-leder Astrid Hoem og Trond Giske.

– Aldri noensinne har et lag fått 200 medlemmer på en dag. Det er helt enormt, sier Leistad.

NYE MEDLEMMER: Heidi Leistad i Nidaros Ap sier hun det må være utelukkende positivt for Ap at Nidaros, og Arbeiderpartiet, får nye medlemmer.

Støre fulgte opp

Under debatten rettet AUF-lederen hard kritikk mot Giske, som hun kritiserte for å være en del av problemet som gjør at at mange i Ap har synes det har vært vanskelig å snakke om politikk de siste årene. Fredag morgen uttrykte partileder Jonas Gahr Støre støtte til kritikken under NRKs politisk kvarter.

Støre knyttet også kritikken til metoo-oppgjøret i partiet, da Giske trakk seg som nestleder.

– Giske gikk av som nestleder og han stilte ikke opp som leder i Trøndelag på grunn av saker som handler om hvordan man oppfører seg i Arbeiderpartiet, sa Støre til NRK.

Vervet selv seks nye medlemmer

Leistad er ikke medlemsansvarlig i lokallaget, men hun har selv tatt del i vervingen fredag, forteller hun:

Hun og datteren var en tur på City Lade med barnebarn og svigersønn, og tok en kopp kaffe og koste seg. Da la de merke til at noen på nabobordet diskuterte gårsdagens sending.

– Det var snakk om debatten og Støre på radioen i morges, og så hører jeg den ene si at «jeg skal jaggu melde meg inn i laget til han Trond» - så jeg presenterte meg, og sa velkommen skal du være, sier hun og ler.

Det endte med seks nye medlemmer til lokallaget Nidaros, forteller hun.

Gikk av

Trond Giske gikk av som Arbeiderpartiets nestleder i januar 2018, i kjølvannet av varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Ap konkluderte i etterkant med at Giske i flere av sakene hadde brutt partiets interne retningslinjer mot seksuell trakassering.

Giske selv har sagt at han er lei seg for hendelser som var upassende og ubehagelige. Men han har avvist anklagene om seksuell trakassering og karakterisert enkelte av varslene som grunnløse og falske.

Under Debattens sending torsdag kritiserte AUF-leder Astrid Hoem blant annet Giske for å prøve å være en lederskikkelse på venstresiden, og mente han skapte uro i partiet.

Verken Støre eller Hoem har fredag ønsket å utdype sin kritikk overfor VG.