HIGH FIVE: Anne Sofhie Cardero Karlsen (10) synes det føles mye tryggere å lese høyt for Arwen enn i klasserommet, og med Arwen får hun til og med en «high five».

Arwen (6) er skolehund: − Mye bedre enn å lese i klasserommet

KRÅKERØY (VG) Skolehunden Arwen er der for deg om du vil øve på å lese høyt, hjelper deg med å gjøre oppgaver og blir med deg om det er litt skummelt å holde presentasjon alene foran klassen. Så er den veldig glad i kos.

Arwen (6) legger seg rolig ned på fanget til Anne Sofhie Cardero Karlsen (10).

– Thea og Stine er detektiver. De lager en detektivklubb, leser Anne Sofhie inne på skolehundens rom på Rød skole på Kråkerøy.

I sofaen har hun en hånd på boken, og en på Arwen. Det er tryggest sånn.

– Det er mye bedre enn å lese i klasserommet. For der er jeg litt mer redd, men når jeg leser for Arwen, er det noe helt annen, sier 5-klassingen.

Arwen har på seg vesten sin, hvor det står skrevet «skolehund». Den tar Arwen på seg to ganger i uken, da vet den at den skal på jobb.

Hunden er ansatt i Fredrikstad kommune, og har jobbet på Rød skole i et og et halvt år. Før dette jobbet den på en annen skole i kommunen i tre år.

Men jobbene har ikke kommet uten hardt arbeid. Arwen og matmor Linda Høili har tatt universitetsutdanning sammen på universitetet i Ås og Dyrebar Omsorg.

– Hun måtte blant annet gjennom en omfattende egnethetstest, for å være sikker på at hun er trygg og takler alle situasjoner. en praktisk prøve slik at hun ble en sertifisert skolehund, sier Høili.

– Hører på alt du sier

Inne på Arwens rom er det fullt av leker. Arwen tar sats og dytter labbene mot lykkehjulet borte i kroken, så mattestykkene spinner i full fart, før hjulet til slutt ender på et av dem.

– 18 minus 6. Det blir ... 12, sier Martin Sørland (10).

Fornøyd får han en «high five» fra Arwen, før den spinner hjulet på nytt.

– Jeg synes egentlig det er bedre å sitte her, for det er litt mer stille. Man kan sitte og jobbe uten at noen roper, sier Martin, og fører hånden gjennom den myke pelsen til Arwen.

– Hun er rolig og hører på alt du sier, så er hun nysgjerrig. Hvis man sitter og jobber på stolen, kan hun plutselig stikke hodet opp mellom bena og bordet.

Anne Sofhie gir Arwen beskjed om å hente en av brikkene med tekst på, så hun kan lese setningen høyt og plassere den der den passer på brettet. Når en brikke er på plass, venter en godbit.

– Arwen jobber ikke gratis, sier matmor Høili og smiler.

I tillegg til å hjelpe elevene med å gjøre oppgavene litt morsommere og lytte til høytlesing, kan Arwen være med som støtte i klasserommet. Om det blir litt skummelt å presentere noe foran klassen, blir Arwen med opp og står tett ved siden av.

– Om noen synes det ikke er så lett å være i klasserommet generelt, kan hun sitte under pulten som en støtte, sier Høili.

Magiske øyeblikk

Den beroligende effekten skolehunder har, kan måles i barns spytt, viser en britisk studie publisert i tidsskriftet Plos One.

188 elever på 8–9 år deltok i studien. 44 av barna gikk i spesialklasser, og 144 gikk i vanlige klasser, skriver Forskning.no.

Målingene viste at barn både fra spesialklasser og vanlige klasser ble mer beroliget av å være sammen med hunder enn av å meditere.

Høili sier det er viktig at det ikke bare er de med faglige, motoriske, sosiale og emosjonelle utfordringer som får være med Arwen, men at det er disse elevene hun merker størst forskjell på i møtet med skolehunden.

– Det er liksom da de magiske øyeblikkene oppstår. Arwen kan speile disse barna godt og vet litt hva de trenger. Det er vanskelig å ikke bli i godt humør når hun kommer bort og vil kose. Så jeg har merket at humøret deres kan snu, og det hadde jeg aldri klart alene.

Hun husker godt en time hvor en gutt øvde på klokken, og Arwen spant på lykkehjulet og lekte terningspill for å hjelpe til å pugge.

– Da sa gutten blidt etterpå: «Jeg visste ikke at hunder kunne klokken, men nå har jammen meg Arwen lært meg klokken».

Kanonkule

Fra en dør inne på hunderommet, er det noen som klynker. Arwen hører det først.

– Det er den andre hunden min – Ice. Han er under opplæring. Arwen synes han er skikkelig irriterende, sier Høili.

Den erfarne 7-åringen blir geleidet inn på rommet, for å bytte litt plass med sin kommende kollega. Ut kommer en tre år gammel kanonkule av energi.

– Ice er ikke like flink til å være rolig, han er en helt annen hund enn Arwen. Men det er veldig greit å ha flere og litt ulike typer, for vi er jo forskjellige vi mennesker også. Ice har litt tics, og strekker ut benet når han blir usikker eller oppjaget – det kan hende noen kan kjenne seg igjen i det å ha tics for eksempel.

Ice sin spesialitet er bowling, og den setter fart mot kjeglene idet han blir sluppet løs fra grepet til matmor. Ice får veltet noen av dem, og Anne Sofhie og Martin er raskt på plass for å plukke dem opp og løse regnestykker som står skrevet på.

Etter at de to 5.-klassingene er ferdig med timen inne hos Arwen, er det rett ut og vaske hender og børste over klærne med rulle. Det er Høili nøye på, så det ikke skal plage elever med allergi på skolen.

Rull rundt

Da Høili fant ut at det var noe som het skolehund, tenkte hun med en gang at det måtte være noe for henne. Både fordi hund er en så stor del av livet hennes, og fordi hun jobber som lærer.

Hun fant mye lærdom og inspirasjon i Røyken kommune, hvor hun var på studiebesøk under utdannelsen for å lære mer om skolehund.

– Jeg har merket etterspørselen og ønsket om skolehund godt. Det hender foreldre tar kontakt med læreren for å spørre om det er mulig å få tid.

– Det å få inn læring på mange ulike måter, blir mye morsommere. Alt blir litt morsommere med Arwen.

Arwen gleder seg alltid om morgenen før hun skal på jobb de to dagene i uken, forteller Høili. Da logrer den ivrig med halen, og gleden er stor når hun treffer elevene igjen.

– Min oppgave er å sørge for at hun synes at situasjonen er grei. Dyrevelferden er viktig å tenke på. Om jeg ser at hun føler seg ubekvem, griper jeg inn og gjør noen justeringer eller tar henne ut.

I friminuttene er Arwen populær, og det er mange som vil kose eller leke.

– Men det er særlig ett triks de ikke får gjøre når det er sølete og grisete ute, sier Høili.

– Rull rundt? spør Martin.

– Ja, det òg. Og «spill død».