Alle ned til 18 år får tilbud om booster-vaksine

Ved å tilby vaksine til flere kan noe av smitten stanses i vinter, skriver helsedepartementet.

– Vaksinasjon er fremdeles helt sentralt for å håndtere coronapandemien, skriver helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i pressemeldingen.

De går ikke ut med en ren anbefaling, men åpner altså for at alle som er over 18 år kan få en fjerde dose vaksine.

Fra før har personer over 65 år, samt personer yngre enn 65 år som er mer utsatt for alvorlig sykdomsforløp av covid-19, blitt anbefalt oppfriskningsdose.

– Vi tilbyr nå en ny oppfriskningsdose til personer over 18 år som ikke er omfattet av anbefalingene. Ved å gi tilbud om vaksine til flere, er vi bedre forberedt om smittesituasjonen skulle forverre seg fremover. Covid-19-vaksinene beskytter godt og lenge mot alvorlig sykdom, sier Kjerkol.

Regjeringens beslutning baserer seg på anbefalinger fra FHI.

Det er kommunene som organiserer vaksinasjonstilbudet.

Det kan startes opp når kommuner har gitt et tilstrekkelig tilbud til risikogruppene, alternativt gi et parallelt tilbud om det er tilstrekkelig kapasitet.

Folkehelseinstituttet publiserte forrige uke en ny risikovurdering for corona-epidemien, influensa, RSV-infeksjon og kikhoste i Norge.

Der skriver de at en ny coronabølge med økt smittespredning og økende antall sykehusinnleggelser, ser ut til å starte nå.

– Man skal holde seg hjemme til man føler seg bedre. Det er samme råd som har vært siden februar, sa fagdirektør Preben Aavitsland i FHI til VG.

– Bør man teste seg for corona – enten hjemme eller hos legen?

– Nei, det er ikke noe poeng i det. Rådet om å holde seg hjemme, er det samme uansett om man tester seg, og uansett hva svaret er.

Både FHI og Helsedirektoratet har sagt at det ikke er aktuelt med inngripende tiltak slik vi har hadde under pandemien.