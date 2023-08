ALVORLIG: Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener det har vært nødvendig å ta grep etter dataangrepet.

Regjeringen stenger e-post-løsning etter dataangrep mot tolv departementer

Ansatte i tolv departementer får lørdag en ny e-post-løsning. Den gamle løsningen blir stengt etter at departementene ble utsatt for et dataangrep.

– Regjeringen tar denne situasjonen svært alvorlig. Etter råd fra de beste sikkerhetsfaglige miljøene i landet tar vi nå nødvendige grep for å trygge viktige tjenester for drift og tilgjengelighet i departementene, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding.

24. juli kunngjorde Kommunal- og distriktsdepartementet, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) at det hadde vært et dataangrep mot en felles IKT-plattform for tolv departementer.

Sikkerhetshull

Undersøkelsene til DSS og deres leverandører innenfor sikkerhetstjenester avdekket hittil ukjente sikkerhetshull, såkalte nulldagssårbarheter, i programvaren Ivanti Endpoint Manager mobile.

Disse sikkerhetshullene har vært inngangen til angrepet og er nå lukket, fremgår det i pressemeldingen.

– Departementene har gode rutiner og system for å sikre at regjeringens arbeid går som normalt. Det gjelder også i denne situasjonen. Det er kun e-post og kalender som er berørt av endringene som nå gjennomføres, sier Gjelsvik.

– Vanskelig å beskytte seg mot

Når en ukjent trusselaktør har vært inne på e-postserverne, er det klare rådet fra NSM at den gamle e-post-løsningen må stenges ned.

– I denne saken er det utnyttet nulldagssårbarheter, som vitner om en avansert og ressurssterk trusselaktør, som det er vanskelig å beskytte seg mot, sier avdelingsdirektør Geir Arild Engh-Hellesvik ved NSM.

– Det beste forsvaret er å følge etablerte standarder for cybersikkerhet, som NSMs grunnprinsipper. Det vil øke sannsynligheten for å avdekke hendelser og bidra til skadebegrensning