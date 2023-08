«HANS»: Ekstremværet «Hans» fører til rødt farevarsel i store deler av landet fra mandag morgen til tirsdag kveld.

Ekstremværet «Hans»: Kan bli kraftigste på 25 år

Det er ventet ekstremvær og store nedbørsmengder flere steder i landet mandag og tirsdag. Meteorologisk institutt har oppgradert til rødt farevarsel.

NRK meldte søndag formiddag at Meteorologisk institutt og NVE har endret farevarslet for nedbør fra oransje til rødt. Det skal ha skjedd etter hektisk møteaktivitet søndag, skriver kanalen.

Meteorologisk institutt bekrefter nå at de har oppgradert farevarselet til rødt nivå. Ekstremværet har fått navnet «Hans».

– Et rødt farevarsel om ekstremt mye regn er sendt ut for deler av Sør-Norge. Det er ventet 80–100 mm på 24 timer. Hendelsen vil mange steder være blant de kraftigste siste 25 år, skriver de på X/Twitter.

Rødt farevarsel betyr at situasjonen beskrives som ekstrem: «Det vil være stor fare for at liv går tapt, og det kan bli store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur».

– Er dere bekymret for at liv kan gå tapt?

– Det er en del av det at vi oppgraderer til ekstremvær, en sjelden gang kan det bli så farlig at det er fare for liv og store verdier. Spesielt dersom samfunnet ikke forbereder seg, sier statsmeteorolog Pernille Borander, og legger til,

– Det gjelder særlig jordskred, som kan være vanskelig å varsle.

Info Dette er farevarslene Gult farevarsel: Innbyggere bes være oppmerksomme. Situasjonen beskrives som utfordrende. De fleste vil kunne fortsette med sine daglige gjøremål. Oransje farevarsel: Innbyggere bes være forberedt. Situasjonen beskrives som alvorlig. Det vil være reell fare for at verdier og liv går tapt. Rødt farevarsel: Innbyggere bes sikre verdier. Situasjonen beskrives som ekstrem. Det vil være stor fare for at liv går tapt, og det kan bli store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur.

Vis mer

Treffer stort

– Ekstremværet Hans vil treffe et større område på Østlandet, nord fra Oslo og sør i Trøndelag. Hans vil også strekke seg vest i fjellene i Vestlandet, sier statsmeteorolog Borander.

Borander forteller at det er såpass stor sannsynlighet for nedbør mellom 80–100 millimeter på 24 timer at de justerte opp faregraden.

– Hendelsen vil mange steder være den kraftigste de siste 20 årene. Det bli store flom- og skredproblemer. Det kan potensielt ha ekstremt store konsekvenser.

– Det er en værsituasjon som er veldig uvanlig. Østlandet tålet ikke like mye regn som Vestlandet. Folk er ikke så forberedt på at det blir ordentlig ruskevær med ekstreme mengder regn og konsekvenser, fortsetter meteorologen.

Det er risiko for at veier blir stengt og at store elver og bekker går over breddene sine, sier Borander.

– Selv om man ikke bor nære store elver, så kan det uansett trekke vann ned i kjelleren til folk.

Meteorologisk institutt skriver på sine sider at farevarselet vil gjelde fra mandag morgen til tirsdag kveld.

Store nedbørsmengder

Farevarselet gjelder for Østlandet nord for Oslo, de østlige delene av gamle Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og sør i Trøndelag.

Rødt farevarsel betyr at situasjonen er ekstrem, og kan føre til store skader. NVE skriver på sine nettsider at de venter oversvømmelser, erosjon og jord- og flomskred.

Meteorolog Isak Slettebø uttalte til VG tidligere søndag at han tror det kan bli 100 millimeter nedbør per døgn de mest utsatte områdene.

Slettebø forteller at det ikke er uvanlig med kraftige lavtrykk som kommer inn fra Atlanterhavet. Dette lavtrykket kommer derimot fra kontinentet.

– Jeg har ikke sett maken. Det er det verste lavtrykket jeg har sett.

NVE sier at de fremdeles vurderer situasjonen:

– Her setter vi alle kluter til, det er en alvorlig situasjon, men det er foreløpig ikke publisert varsel på rødt nivå, sier hydrolog Kristian Nordtun ved NVE til VG like etter klokken 12.

Han sier det kommer en oppdatert situasjonsbeskrivelse klokken 13.

