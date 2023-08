NY SJEF: Erlend Hanstveit får nå Jonas Gahr Støre som sjef i regjeringen.

Tidligere fotballproff hentet til regjeringen

Tidligere Brann-kaptein Erlend Hanstveit blir ny statssekretær i Støre-regjeringen.

Det blir klart i statsråd klokken 11. Han skal bli statssekretær for Lubna Jaffery (Ap) i Kulturdepartementet.

Hun tok over jobben som kulturminister tidligere i sommer etter Anette Trettebergstuen (Ap). Hun måtte trekke seg etter å ha utnevnt venner til styreverv og brutt habilitetsregelverket.

Hanstveit var spiller på Brann i rundt ti år fra 1998 til 2008. Han dro senere utenlands og spilte for belgiske AA og svenske Helsingborg.

Han kommer fra jobben som leder for spillerforeningen NISO.

SKRYTER: Peggy Hessen Følsvik skryter av Hanstveit.

– Et kupp

Den tidligere fotballproffen blir skamrost av LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Det er en av våre aller beste vi nå gir videre til regjeringen. Jonas har rett og slett gjort et kupp, sier hun til VG.

Hun trekker frem at han kjenner godt til fagbevegelsen gjennom arbeidet i NISO.

– Erlend kan idrettspolitikk og vil passe perfekt til denne jobben. Han er fotballtrener for barn, han har jobbet mye med frivillighet, han har et hjerte for like muligheter og er opptatt av felleskapet, sier hun.

– Jeg er sikker på at Erlend vil tilføre denne regjeringen en X faktor som kan løfte laget og synliggjøre at regjeringens politikk løfter de mange og ikke de få.