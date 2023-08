SPENNENDE: Victoria Rummelhoff har jobbet offshore i over fem år, men synes fortsatt det kan være litt spennende med ekstremvær på jobb.

Victoria (26) forberedt på uvær: − Mange blir bekymret

Garderobeskapene slår ut i det bølgene treffer oljeplattformen Victoria Rummelhoff (26) nå befinner seg på.

Mandag formiddag har uværet «Hans» inntatt Sør-Norge, og det er sendt ut rødt farevarsel for jord- og flomskred på grunn av enorme nedbørsmengder i en rekke kommuner.

Plattformen utenfor Bergen hvor 26-åringen jobber, ligger ikke innenfor området med rødt farevarsel, men de kan likevel kjenne «Hans» herje.

På Vestlandet er det nemlig sterke vindkast ekstremværet fører med seg i denne omgang.

Og når det er mye snakk om ekstremvær blir mange bekymret for tilværelsen for dem som jobber offshore. Det har Victoria Rummelhoff (26) fått erfare.

– Mange blir bekymret og lurer hva vi skal gjøre om ekstremværet treffer, sier Rummelhoff til VG.

Men ifølge Rummelhoff selv, har både hun og resten av mannskapet opplevd verre vær enn «Hans» har bydd på så langt.

– Vi er jo godt vant til vær og vind, jeg har vært med på verre enn dette, sier hun.

For å jobbe midt ute på sjøen, krever at man tar hensyn til vind og vær, og alle ombord forbereder seg godt på nettopp det.

– Vi har møter om været hver dag, og når det er meldt ekstremvær begynner vi å vindsikre plattformen i god tid, opplyser 26-åringen.

Fra Oljeplattformen Rummelhoff befinner seg på i dag.

Oljeplattformen som ligger et sted utenfor Bergen er i full produksjon, tross «Hans», men noen av arbeidsoppgavene må likevel tilrettelegges.

– De som klatrere under plattformen og henger i sikringer er ikke ute i dag, forsikrer Rummelhoff.

26-åringen forteller videre at de vurderer risikosituasjoner på plattformen fortløpende, og at arbeidet vil bli stanset om det er utrygt.

Uavhengig av regnmengder og sterke vindkast trives Rummelhoff godt offshore, og innrømmer at ekstremvær til og med kan fylle dagene med ekstra spenning.

– Det er jo litt spektakulært og ganske spennende.

Rummelhoff kan fortelle at det er stor interesse for hva som egentlig foregår ute på plattformene, også utenom tidene med ekstremvær.

– Det er jo en litt spesiell jobb, og vi er her som regel to uker i strekk. Mange lurer på hvordan det egentlig er å være her, forteller hun.

