TETT: Plastposene som tetter pumpestasjonene er «sirlig avrevet», ifølge driftslederen.

Plastposemysterium i Malvik: − Begynner å koste

Ukentlig går en eller begge av de to pumpestasjonene i Hommelvik i Malvik kommune i stå på grunn av et hundretalls plastposer.

– Et eller annet sted er det noen som har fått for vane å spyle ned en mengde avfallsposer i toalettet, men vi vet ikke hvem eller hvor. Dette har pågått i to og en halv måned og begynner å koste lokalsamfunnet mye penger, sier Svein Børmark, driftsleder for kommunalteknikk i Malvik kommune til Bladet.

Kommunen i Trøndelag må stadig vekk rykke ut og ordne opp ved de to pumpestasjonene. Bømark sier at de ofte må ha folk ned i kummen for å få løsnet plasten. Slike rykk anslår han at kan koste opp til 6–7000 kroner.

MÅ FJERNES: Her er Svein Børmark og Tim Johansen.

– Først tenkte vi det kunne være barneskolen eller ungdomsskolen, men de har jo hatt stengt i sommer mens problemet har bestått. Bare SFO har vært åpen, sier han til avisen og fortsetter:

– Hver pose er sirlig avrevet.

Mistanken leder foreløpig til Hommelvik Helsetun, som sier til avisen at de er villige til å prøve ut fargede plastposer for å sjekke om posene kommer fra dem.

– Da kan vi jo få et endelig svar på om de kommer herfra. Problemet må jo løses, så det må vi finne ut av, sier Grethe Forbord, avdelingsleder ved Hommelvik Helsetun.

