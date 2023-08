Stryk på eksamen kan føre til psykiske plager

Å stryke på eksamen siste året på videregående kan få alvorlige konsekvenser for ungdommen det gjelder, viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Studien fra FHI viser blant annet at elever på studieforberedende linje som strøk på norskeksamen siste året på videregående, har høyere sannsynlighet for å oppsøke fastlege grunnet psykiske plager enn de som fikk karakteren 2.

– Det kan skyldes at studentene som stryker i siste året, ofte faller bak medelever med minst ett år, noe som kan bidra til en økt belastning på deres mentale helse, sier stipendiat Kathryn Christine Beck ved Senter for fruktbarhet og helse ved FHI.

Lavere sannsynlighet for å fullføre

De samme elevene hadde også en lavere sannsynlighet for å fullføre videregående skole eller ta høyere utdanning innen fem år etter eksamen.

Forskerne fant ingen signifikant forskjell i besøk hos fastlege mellom de som strøk og de som så vidt besto i de tre årene før eksamen, noe som tyder på at eksamensresultatet har spilt en viktig rolle.

Gutter med høy standpunktkarakter mest sårbare

Studien viser også at gutter med høy standpunktkarakter i eksamensfaget var særlig utsatt for psykiske plager etter å ha strøket på eksamen.

Gutter som strøk, hadde samtidig 31 prosent økt sannsynlighet for å besøke fastlege for psykiske plager sammenlignet med gutter som så vidt besto. Forskerne fant ingen signifikant forskjell i sannsynlighet for å besøke fastlege mellom jenter som besto og jenter som strøk.

Kjønnsforskjellen kan skyldes forskjeller i bruk av helsetjenester blant gutter og jenter, ifølge FHI.

– Kjønnsforskjellen i psykiske plager er bekymringsfull ettersom over 60 prosent av elevene som strøk, var gutter. Det kan hende at jenter unngår å utvikle mer alvorlige psykiske plager etter å ha strøket fordi de oftere oppsøker hjelp fra skolehelsetjenester, samt gjennom deres sosiale nettverk, sier Beck.